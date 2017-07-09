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«Благодарен Жозе за второй шанс». Лукаку – о Погба, «Челси» и «Юнайтед»

Источник:  ESPN FCКомментарии
Ромелу Лукаку
Ромелу ЛукакуФото: Gettyimages.ru

Новичок «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку дал небольшое интервью ESPN FC после перехода в стан «красных дьяволов».

Напомним, форвард сборной Бельгии перебрался на «Олд Траффорд» из «Эвертона». По информации СМИ, сумма сделки составила 100 млн фунтов.

«Манчестер Юнайтед» – великий клуб, – говорит Лукаку. – Они хотят выиграть чемпионат и вернуться в число лучших команд планеты. Именно о таком шансе я мечтал с самого детства. Когда я получил предложение от «МЮ», то не стал долго думать. Очень рад, что стану частью истории «Манчестера».

Кто откажется от перехода в такую команду? Лучший стадион в Англии у «Юнайтед», лучшие фанаты тоже здесь. Это прекрасная возможность. Всегда говорил и буду говорить одно и то же – хочу выступать там, где будут биться в каждом турнире».

«Теперь мне предстоит еще больше работать, – продолжает игрок. – Но я готов к новому вызову, готов больше посвящать времени тренировкам. Уверен, все будет хорошо.

Погба? Мы давно знакомы. Наши дома находятся рядом. Мы поддерживали контакт еще до моего перехода в «Юнайтед». Поль рассказал мне о ситуации. Я очень взволнован. 

Вообще, в «МЮ» собраны сильные игроки, которые хотят выиграть все турниры. Конечно, мне не терпится сыграть перед фанатами, но сейчас, как я говорил ранее, нужно думать только о работе. 

«Моуринью? С 10 лет хотел играть под руководством этого тренера. У нас состоялся разговор, Жозе рассказал мне о планах клуба и о своих требованиях. Наши отношения в «Челси» остались в прошлом. Понимаете, в лондонском клубе была другая ситуация. Почему? Потому что на тот момент у меня не было такого опыта. Я очень хотел играть. Мне пришлось подыскать себе другую команду. 

Сейчас мне 24 года. Я изменился, и Моуринью это видит. Благодарен ему за второй шанс», – заявил лучший бомбардир АПЛ по итогам минувшего сезона.

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