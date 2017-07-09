Талалаев ругает судей, а Тихонов побеждает. Обзор первого тура ФНЛ

«Советский спорт» рассказывает о главных событиях первого тура первенства ФНЛ.

ТАЛАЛАЕВ НЕДОВОЛЕН СУДЕЙСТВОМ

Работая в нижегородской «Волге», Андрей Талалаев часто выражал недовольство судейством. Теперь наставнику не нравится, как судят его «Тамбов». После матча с «Оренбургом», в котором его команда уступила 1:2, тренер очень эмоционально прокомментировал работу судейской бригады в главе с Евгением Турбиным.

Больше всех досталось главному арбитру: «Судья испортил игру. Соперник не то что не переиграл нас – не доставил никаких проблем. Пенальти в наши ворота придуманный. У нас две вынужденных замены из-за травм. Я буду просить руководство писать жалобы. Можно молчать, но это клоунада. В конце прошлого сезона арбитр перечеркнул нам годовую работу, и теперь с того же начинаем новый сезон. Дорожкин убегает один на один – его ломают. Не то что карточки, нарушения нет. Завтра будет МРТ, которое покажет степень серьезности травмы. Был вынужден заменить Трусевича после прыжка прямой ногой сзади – тоже никакого нарушения не зафиксировано».

После матча «Тамбов» сделал подробный обзор игры, сосредоточив внимание зрителей на судейских решениях. Кстати, в «Волге» такая практика тоже была. Поэтому болельщики сами могут оценить трактовку моментов судьей, не пересматривая матч.

Просмотр ролика заставляет усомниться в обоснованности претензий главного тренера к арбитру матча.

1. Талалаев: «Дорожкин убегает один на один – его ломают».

Таких эпизодов не было. Был момент, когда Дорожкин действительно мог выйти один на один. Рядом с ним бежал Гетигежев. Когда два игрока коснулись друг друга, Дорожкин рухнул. Касание игрока – это ломают?

Дорожкин действительно получил травму и был заменен. Но травму он получил в другом эпизоде. В ролике «Тамбова» он есть. И опять его никто не ломал – футболист споткнулся и неудачно упал. Соперник был в метре от него. В прямом смысле.

2. Талалаев: «Был вынужден заменить Трусевича после прыжка прямой ногой сзади – тоже никакого нарушения не зафиксировано».

Это опять неправда. В Трусевича действительно прыгнули сзади. Но нарушителю – Кулику – тут же была предъявлена желтая карточка.

3. Талалаев: «Пенальти в наши ворота придуманный».

Овисенко берет соперника за футболку и делает движение на себя. Особенно это видно с камеры, которая находится за воротами. Что это как не пенальти?

Досталось от Талалаева и резервному арбитру: «То, что происходит, иначе как клоунадой не назовешь. Когда черное называется «белым», а белое – «черным». Был момент, когда Скворцова ударили по ногам, и я вышел из технической зоны. Так резервный подходит и начинает заталкивать меня обратно. Да, я нарушил. Оштрафуйте меня. Но трогать меня никто не имеет права. И люди закрывают на это глаза». А в европейском футболе не сдерживают порывы тренеров? Если этого не делать, тренеры будут находиться на поле.

ТИХОНОВ НАЧАЛ С ТЯЖЕЛОЙ ПОБЕДЫ

«Крылья Советов» в дебютном матче на посту главного тренера Андрея Тихонова обыграли «Луч-Энергию» – 2:0. Победный гол на счету Сергея Самодина. Он перебрался в Самару из Красноярска вслед за главным тренером.

Несмотря на счет, игра не получилась легкой для самарцев. Почему так вышло, журналистам рассказал Тихонов: «Мы готовились к другой игре. Раньше «Луч» играл по другой схеме с четырьмя защитниками. Сегодня на поле вышли пять защитников. И у нас были моменты, когда ничего не получалось. Рад, что ребята вытерпели и смогли соперника дожать. Хороший гол Самодина раскрепостил нас. Далее на поле пошел интересный футбол, в котором мы оказались лучше».

УДАЧА НА СТОРОНЕ ТОЧИЛИНА

А вот Дмитрий Аленичев стартовал неудачно. Его «Енисей» уступил «Динамо» Александра Точилина – 1:2. Решающий гол на 90-й минуте забил Александр Коротаев.

После игры тренеры сошлись во мнении – «Динамо» повезло. «Победа далась тяжело, потому что пока мы только знакомимся с ФНЛ, адаптируемся. Но сегодня удача была на нашей стороне, и эту удачу команда заслужила своей игрой и самоотдачей», – сказал Точилин. «Результат не тот, какого хотелось бы. Хочу поздравить «Динамо» во главе с Сашей Точилиным. На его стороне была удача, хотя удача сопутствует сильнейшим», – заметил Аленичев.

ЯРКИЙ МАТЧ «ОЛИМПИЙЦА» И «АВАНГАРДА»

В Нижнем Новгороде встретились команды, которые еще в прошлом сезоне выступали в ПФЛ, – местный «Олимпиец» и курский «Авангард». Встреча завершилась вничью 2:2.

«Авангард», игравший по не самой популярной схеме 3-4-1-2, уже в первом тайме забил два мяча. А мог и три. Команде Игоря Беляева удавались симпатичные атаки. Курская команда не стеснялась использовать длинные передачи, но они не обедняли игру, а украшали ее. При позиционном наступлении такие передачи делались из центра поля на фланги, где игроки набирали скорость. А остановить набравшего скорость флангового игрока всегда сложно. О том, что играть против действующих так команд тяжело, показал Кубок Конфедераций. Например, доставки мяча диагональными передачами на фланг практиковали Чили, Мексика, Португалия и Германия.

Схему 3-4-1-2 Игорь Беляев выбрал исходя из игровых качеств футболистов. В частности, на позиции плеймейкера играл воспитанник нижегородского футбола Илья Петров. После матча Беляев отметил, что Петрова отличает хорошее видение поля и удар. Действительно, удар с левой ноги у него славный – «Олимпиец» убедился на себе. Приняв мяч в 35 метрах от ворот, Петров отправил его за шиворот вратарю.

«Олимпиец» показал характер. Свои мячи коллектив Николая Писарева забил в концовках каждого из таймов. Способность вытаскивать матчи в концовках нижегородцы показали еще в ПФЛ. С тех пор у команды сохранился костяк – за нее продолжают выступать 16 футболистов из того состава, что добился повышения в классе. Девять из них в первом туре вышли в стартовом составе.

ГОЛ ТУРА

Перед тем как забить, полузащитник «Авангарда» Петров находился спиной к воротам «Олимпийца». Но это не помешало ему мгновенно развернуться и пробить примерно с 35 метров. В этом голе прекрасно все – от скорости принятия решения до исполнения.

Главный тренер «Олимпийца» Николай Писарев не пришел на пресс-конференцию, так как был дисквалифицирован. Вместо него с журналистами общался тренер вратарей Александр Гутеев. Его приход был весьма кстати – он подробно разобрал супергол. На его взгляд, за этот гол стоит поаплодировать Петрову. Вратарь чуть выдвинулся из ворот, но он должен так играть – чтобы страховать партнеров в случае передач им за спину. Злую шутку с Анисимовым сыграло то, что в ПФЛ так быстро решения не принимают. Молодому вратарю нужно привыкнуть, что в ФНЛ удар может последовать всегда.