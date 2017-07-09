Смертин, Мамун и юные чемпионы мира

Сборная Общественной Палаты РФ по футболу сыграла с чемпионами мира среди воспитанников детских домов



Сборная Общественной палаты РФ по футболу встретилась в товарищеском матче с воспитанниками Красноярского детского дома №1 – командой «Тотем». Встреча прошла в манеже «Европа» при поддержке движения «Россия любит футбол!» и проекта «Футбольная Россия». Она была приурочена к Дню семьи, любви и верности.



На поле с ребятами сразились члены ОП РФ Дмитрий Носов, Илья Семин, Дмитрий Донсков, Денис Кирис, Максим Григорьев. Поболеть за коллег пришли члены ОП РФ Юлия Зимова и Артем Кирьянов.

Напомним, что команда «Тотем» уже становилась чемпионом России, Европы и бронзовым призером Кубка мира. Футболисты дважды выигрывали чемпионат мира среди команд воспитанников детских домов. Неудивительно, что ребята выиграли матч со счетом 6:4.

Поддержать юных футболистов пришел посол чемпионата мира по футболу 2018 года Алексей Смертин, капитан сборной России в 2004-2005 годах.





«Безусловно, команда «Тотем» – один из ярких примеров для миллионов мальчишек в нашей стране, которые мечтают о футболе. Мы должны всячески поддерживать стремление ребят к игре, создавать условия для развития и совершенствования в любимом деле, а также давать возможность проявить себя», – сказал Алексей Смертин.



Разминку перед матчем не только для команд, но и для всех желающих провела российская гимнастка, олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике, четырехкратная чемпионка Европы Маргарита Мамун.





«Такие события очень важны, надеюсь, у этих ребят все получится. Очень здорово и приятно, что идет такая поддержка от государства. Ведь спорт – это дорога в жизнь», – подчеркнула гимнастка.



Капитан сборной «Тотем» Александр Потешкин рассказал, что ребята упорно тренируются, чтобы поддерживать себя в чемпионской форме – тренировки проходят дважды в день.



«Мы дружим с Общественной палатой и всегда встретиться на поле. Сейчас готовимся к очередному чемпионату мира среди воспитанников детских домов», – сказал юный чемпион.

Член ОП РФ Юлия Зимова пригласила на матч приемных родителей с детьми, в том числе с особыми потребностями.

«Такие мероприятия укрепляют семьи. Очень символично, что мы провели его в День семьи, любви и верности. Здорово, что семьи откликнулись и поболеть за ребятишек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», – подчеркнула Юлия Зимова.

ОП РФ опекает ребят уже второй год. Для юных футболистов устраивали встречу с заслуженным тренером России Валерием Газзаевым, а на итоговом форуме «Сообщество» в 2016 году с ними встретился президент страны Владимир Путин.



В Общественной палате РФ нового состава создана Комиссия по физической культуре и популяризации здорового образа жизни, деятельность которой в том числе будет направлена на содействие развитию доступного детско-юношеского спорта в нашей стране. Товарищеская встреча с «Тотемом» – первое яркое спортивное мероприятие в новом составе палаты.



13 июля команда «Тотем» улетает на очередной чемпионат мира, который пройдет в Польше. Участие в нем примут команды из 30 стран.