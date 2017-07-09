Михаил Варнаков: Может, у кого-то осадок и остался. Но «Динамо» будет биться

Новичок московского «Динамо» Михаил Варнаков прокомментировал непростую ситуацию, через которую прошли этим летом бело-голубые.

Пока 32-летний Михаил Варнаков – самая значимое приобретение бело-голубых в нынешнем межсезонье. Последние четыре сезона форвард провел в «Ак Барсе». До этого выступал в КХЛ за СКА и «Торпедо».

Вторым известным новичком «Динамо» станет один из лидеров атак «Барыса» Дастин Бойд. Но канадцу пока только оформляют визу. А Варнаков, тем временем уже вовсю тренируется в составе бело-голубых на базе в Новогорске, где с ним в субботу и побеседовал обозреватель «Советского спорта».

– У меня в «Динамо» все нормально, – рассказывает Михаил. – Команда собралась после отпуска. Сейчас понемногу втягиваемся, а с понедельника начнется настоящая предсезонная работа. Короче, притираемся друг к другу и набираем форму.

– Вас обеспокоила июньская ситуация в «Динамо», связанная со сменой руководства клуба? Да и контракт пришлось переписывать…

– Ситуация напрягает, когда решение зависит лично от тебя. А тут я ничего не мог сделать. Поэтому я просто ее отпустил. Решил, что если новое руководство захочет меня видеть в команде, значит, я приеду. Ну а нет, так нет. Как видите, я в «Динамо». Так что все в порядке.

– И контракт подписали на тех же условиях, что и собирались?

– Да, просто переписал договор с одного «Динамо» на другое. Так получилось.

– У вас есть знакомые в московском клубе, с которыми можно было обсудить ситуацию, да и просто пообщаться?

– Конечно. Яша Рылов, Илья Никулин, Саша Еременко… Есть ребята, с которыми я уже играл вместе. Почти всех, кто постарше, знаю.

– «Динамо» по силам стать одним из лидеров конференции?

– С любы составом надо сражаться за высокие места. Ну глупо же выходить на лед просто для того, чтоб поиграть. Раз уж мы все здесь, какая бы ситуация не была в клубе, надо готовиться, как следует. Надеюсь, что все будет нормально. Мне, конечно, немного трудно судить. Я только пришел в команду. А у ребят, которые выступали за «Динамо» и в прошлом сезоне, осадок, наверное, остался. Но со временем все уляжется.

– Уже говорили с главным тренером о своей роли в команде?

– Да мы еще и на лед не выходили. А тут такая шумиха вокруг… Думаю, Воробьев уже по ходу предсезонки решит – с кем конкретно я буду играть в одном звене.

– Вы, наверное, были наслышаны о традиционно тяжелой подготовке динамовцев в Пинске. Но в Белоруссию команда в этом году не поедет.

– Предсезонная подготовка везде тяжелая. Хоть в Пинске, хоть где. Придется поднапрячься. Такие «страшные сказки» во многих командах можно услышать. Лично я Пинска не боялся.