Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Формула-1  Гран-при Австрии. Гонка
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Михаил Варнаков: Может, у кого-то осадок и остался. Но «Динамо» будет биться

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Михаил Варнаков
Михаил ВарнаковФото: ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)

Новичок московского «Динамо» Михаил Варнаков прокомментировал непростую ситуацию, через которую прошли этим летом бело-голубые.

Пока 32-летний Михаил Варнаков – самая значимое приобретение бело-голубых в нынешнем межсезонье. Последние четыре сезона форвард провел в «Ак Барсе». До этого выступал в КХЛ за СКА и «Торпедо».

Вторым известным новичком «Динамо» станет один из лидеров атак «Барыса» Дастин Бойд. Но канадцу пока только оформляют визу. А Варнаков, тем временем уже вовсю тренируется в составе бело-голубых на базе в Новогорске, где с ним в субботу и побеседовал обозреватель «Советского спорта».

– У меня в «Динамо» все нормально, – рассказывает Михаил. – Команда собралась после отпуска. Сейчас понемногу втягиваемся, а с понедельника начнется настоящая предсезонная работа. Короче, притираемся друг к другу и набираем форму.

 Вас обеспокоила июньская ситуация в «Динамо», связанная со сменой руководства клуба? Да и контракт пришлось переписывать…
– Ситуация напрягает, когда решение зависит лично от тебя. А тут я ничего не мог сделать. Поэтому я просто ее отпустил. Решил, что если новое руководство захочет меня видеть в команде, значит, я приеду. Ну а нет, так нет. Как видите, я в «Динамо». Так что все в порядке.

 И контракт подписали на тех же условиях, что и собирались?
– Да, просто переписал договор с одного «Динамо» на другое. Так получилось.

 У вас есть знакомые в московском клубе, с которыми можно было обсудить ситуацию, да и просто пообщаться?
– Конечно. Яша Рылов, Илья Никулин, Саша Еременко… Есть ребята, с которыми я уже играл вместе. Почти всех, кто постарше, знаю.

 «Динамо» по силам стать одним из лидеров конференции?
– С любы составом надо сражаться за высокие места. Ну глупо же выходить на лед просто для того, чтоб поиграть. Раз уж мы все здесь, какая бы ситуация не была в клубе, надо готовиться, как следует. Надеюсь, что все будет нормально. Мне, конечно, немного трудно судить. Я только пришел в команду. А у ребят, которые выступали за «Динамо» и в прошлом сезоне, осадок, наверное, остался. Но со временем все уляжется.

 Уже говорили с главным тренером о своей роли в команде?
– Да мы еще и на лед не выходили. А тут такая шумиха вокруг… Думаю, Воробьев уже по ходу предсезонки решит – с кем конкретно я буду играть в одном звене.

 Вы, наверное, были наслышаны о традиционно тяжелой подготовке динамовцев в Пинске. Но в Белоруссию команда в этом году не поедет.
– Предсезонная подготовка везде тяжелая. Хоть в Пинске, хоть где. Придется поднапрячься. Такие «страшные сказки» во многих командах можно услышать. Лично я Пинска не боялся.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Илья Никулин: «Динамо» в любом случае нужно готовиться к сезонуЗащитник «Динамо» Илья Никулин рассказал о подготовке к сезону.Владислав Гавриков: Со Знарком не говорил, но на это еще будет времяЗащитник СКА Владислав Гавриков поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.Владислав Гавриков: Буду ли я в «Коламбусе» через два года? Почему нетЗащитник СКА Владислав Гавриков рассказал, когда будет играть в НХЛ.Сергей Плотников: Надеюсь, у Шипачева и Дадонова все получится в НХЛНападающий СКА Сергей Плотников поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ.Максим Карпов: Нет никакой информации по долгам перед игроками «Динамо»Новичок СКА нападающий Максим Карпов поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.Александр Барабанов: Моя свадьба была чуть скромнее, чем у ОвечкинаНападающий СКА Александр Барабанов поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ.«Авангард» не рассматривает возможность возвращения ЯграОмский «Авангард» не планирует приглашать в команду 45-летнего чешского форварда Яромира Ягра, который по-прежнему находится в статусе свободного агента.Михаил Варнаков: Мой контракт с «Динамо» не изменился, все нормальноНовичок «Динамо» Михаил Варнаков рассказал о том, как отнесся к переменам в московском клубе.Алексей Терещенко: Хочу закрыть все неприятные вопросы и играть в «Динамо»Алексей Терещенко: Хочу закрыть все неприятные вопросы и играть в «Динамо»Форвард бело-голубых Алексей Терещенко приехал на динамовскую базу в Новогорске и заявил, что хочет продолжить карьеру в родном клубе.Алексей Терещенко: Полностью восстановлюсь после операции к концу августаФорвард Алексей Терещенко рассказал о том, как готовится к сезону.Алексей Терещенко: Хочу поделиться опытом с динамовской молодежьюФорвард Алексей Терещенко заявил, что хочет продолжать карьеру в московском «Динамо».«Ягр хочет вернуться в Россию». Мы знаем, где Яромиру надо играть в КХЛ«Ягр хочет вернуться в Россию». Мы знаем, где Яромиру надо играть в КХЛОбозреватель «Советского спорта» рассуждает о том, в каком клубе КХЛ может оказаться Яромир Ягр, который не нашел себе работу в Америке.Источник: Ягр может продолжить карьеру в КХЛНападающий Яромир Ягр может продолжить свою карьеру в КХЛ. Об этом информирует чешское издание Blesk.cz м со ссылкой на источник, хорошо знакомый с ситуацией.Владимир Воробьев: На тех, кто ушел из «Динамо», зла не держу!Владимир Воробьев: На тех, кто ушел из «Динамо», зла не держу!Обозреватель «Советского спорта» побывал на базе московского «Динамо» в Новогорске и пообщался с наставником команды Владимиром Воробьевым.Станислав Гареев: Мне интересно будет поработать с новым тренерским штабом «Салавата»Защитник «Салавата Юлаева» Станислав Гареев рассказал, о том, что с интересом ожидает тренировок нового тренера команды Эркке Вестерлунда.Защитник Мэтт Гилрой подписал контракт с «Йокеритом»«Йокерит» заключил соглашение с защитником Мэттью Гилроем. Об этом информирует официальный сайт финского клуба.Владимир Воробьев: На днях в «Динамо» подъедет БойдГлавный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьев рассказал о новом центрфорварде бело-голубых.Владимир Воробьев: Пинск решили отменитьГлавный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьев рассказал, как бело-голубые готовятся к сезону.Ансель Галимов: Игровой стиль Скабелки очень современныйНападающий Ансель Галимов, ставший игроком омского «Аванграда», поделился мнением об игровой системе главного тренера Андрея Скабелки.Ничья «Спартака», поражение Хачанова и новое назначение Евдокимова. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра.
Футбол
Дмитрий Комбаров: Верим, что сможем сохранить чемпионство
Футбол
Сергей Прядкин: «Зенит» готов лететь в Хабаровск на матч первого тура РФПЛ
Футбол
«Шанхай СИПГ» без Халка и Виллаш-Боаша проиграл клубу Хусти
Бокс
Абель Санчес: Бой Головкин – Альварес планировали два года, но организация встречи Мэйвезер – Пакьяо заняла все пять
все новости
Динамо
Динамокалендарьстатистика
Михаил Варнаков
Михаил Варнаковвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости