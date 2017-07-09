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Мурат Гассиев: Влодарчик – тяжелый соперник, а прогнозы пусть делают другие

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Все участники первого сезона WBSS узнали своих соперников по четвертьфиналу
Все участники первого сезона WBSS узнали своих соперников по четвертьфиналуФото: Всемирная боксерская суперсерия (WBSS)

В ночь с 8 на 9 июля в Монако состоялся драфт четвертьфиналов Всемирной боксерской суперсерии.

Напомним, в первом сезоне проекта состоятся турниры в суперсреднем (до 76,2 кг) и первом тяжелом (до 90,7 кг) весах.

В «крузервейте» на проект заявились действующий чемпион мира по версии IBF украинец Александр Усик, обладатель пояса IBF россиянин Мурат Гассиев, чемпион WBC Майрис Бриедис из Латвии, регулярный чемпион WBA кубинец Юниер Дортикос, а также Дмитрий Кудряшов (Россия), Марко Хук (Германия), Кшиштоф Влодарчик (Польша) и Майк Перес (Куба).

«Сеяные» бойцы поочередно поднимались на сцену и выбирали себе соперников из числа остальных, что было достаточно непривычным, но в то же время интригующим зрелищем. 

Были сформированы следующие пары:

Мурат Гассиев (Россия) – Кшиштоф Влодарчик (Польша)

Александр Усик (Украина) – Марко Хук (Германия)

Майрис Бриедис (Латвия) – Майк Перес (Куба)

Юниер Дортикос (Куба) – Дмитрий Кудряшов (Россия)

Предлагаем вашему вниманию комментарии всех участников турнира, которые боксеры сделали во время церемонии в Монте-Карло или сразу по ее окончании:

Александр Усик: «Я выбрал Хука для своих болельщиков. Они говорили, что хотят увидеть именно такой поединок. Марко – действительно заслуженный чемпион с большим опытом на профессиональном ринге. И он по-прежнему очень силен».

Марко Хук: «Мне хотелось сразиться именно с Усиком, это был мой самый желаемый оппонент. Люди говорят, что он реально хорош - олимпийский чемпион и действующий чемпион мира. Но посмотрим, что он сможет показать в одном ринге со мной».

Мурат Гассиев: «Я решил выбрать Кшиштофа, потому что он в принципе является для меня обязательным претендентом по линии IBF. Это тяжелый соперник, и я не сомневаюсь в том, что болельщики получат возможность посмотреть увлекательный поединок. Будет ли нокаут? Пусть прогнозы делают другие, есть достаточное количество специалистов, которые разбираются в боксе».

Кшиштоф Влодарчик: Я счастлив, потому что Мурат – действительно хороший боксер и настоящий панчер. Как вы знаете, я никогда не избегал боев с самыми сильными оппонентами. Мы предложим людям настоящее зрелище».

Майрис Бриедис: «Перес – яркий представитель кубинской боксерской школы. Раньше он выступал в тяжелом весе и, конечно, при подготовке к поединку нам нужно будет это учесть. Не сомневаюсь в том, что он даст мне бой».

Майк Перес: «Это отличный вызов. Майрис – действующий и легитимный чемпион мира. С нетерпением жду предстоящей битвы. Осенью я собираюсь завоевать свой первый чемпионский пояс на профессиональном ринге».

Юниер Дортикос: «Это будет яркий, зрелищный бой, который по достоинству оценят любители бокса. У Дмитрия тяжелый удар, но я надеюсь завершить поединок досрочно. Очень рад, что стал участником проекта WBSS».

Дмитрий Кудряшов: «Дортикос — сильный боксер, но моя цель – титул чемпиона мира. Я уверен в себе, в своих шансах на победу, иначе и быть не может, если я захотел участвовать в этом турнире».

Поединки пройдут с сентября текущего года по май 2018 г. Победители первого сезона будут награждены Кубком имени Мохаммеда Али и специальными бриллиантовыми поясами.

Непримкнувший. Всемирная боксерская суперсерия стартует без Лебедева

Голосование: Кто выиграет Всемирную боксерскую суперсерию в первом тяжелом весе?

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