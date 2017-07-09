Как СКА заманил топ-игроков? Объясняет тот, кто отказал клубу НХЛ ради чемпиона
Главные силы СКА теперь тоже готовятся к новому сезону.
«Все решил уже после чемпионата мира»
Владислав Гавриков прошел вдоль медицинского центра в шортах и футболке, пока все остальные в центре Петербурга жалели об оставшихся дома осенних вещах. Новичок СКА шел к стоматологу – это один из последних пунктов медосмотра.
Сразу после зубного кресла и кардиограммы под нагрузкой Гавриков попытался объяснить, почему даже поездка в Коламбус не убедила его подписать контракт в НХЛ.
– Я познакомился там с тренерским штабом, мне показали арену, город. Остались только приятные впечатления,
– Долго выбирали между Петербургом и Коламбусом?
– Я все решил уже после чемпионата мира,
– Олег Знарок в сборной звал вас в СКА?
– Нет, в сборной все думают о другом.
– Олимпиада сыграла решающую роль?
– У меня нет ответа на этот вопрос. Наверное, не только Олимпиада. Все вместе,
– А через два года ждать вас в «Коламбусе»?
– Почему нет?
«По долгам новой информации нет»
Максима Карпова в НХЛ не звали, он пришел в СКА из проблемного «Динамо», чтобы за сезон-2017/18 получить все как минимум в срок.
Его красную кепку козырьком назад легко принять за атрибутику сборной России, но на самом деле это баскетбольный «Чикаго». В кадре этого не видно, потому что в СКА внимательно следят за маркетинговой частью: во время видеоинтервью на игроке не только не должно быть чужих логотипов, обязательно еще и что-то клубное. Для правильного вида хоккеистов несколько раз пришлось раздеваться и передавать экипировку клубному оператору.
– Рад, что перешел в другой клуб, – на выдохе сразу признался Карпов. – Как только решили вопрос с «Динамо», сразу поступило предложение. Все произошло быстро.
– Вопрос по долгам «Динамо» решается?
– Процесс идет, вопрос решается. Но новой информации нет.
И так чаще стеснительный Александр Барабанов еще больше засмущался, когда ему задали вопрос о летней свадьбе. Особенно в сравнении с размахом Александра Овечкина.
– У меня все скромнее было, – охарактеризовал нападающий, который в прошлом сезоне пробился на чемпионат мира. Про телеграму и звонок Владимира Путина и спрашивать не было смысла.
– Хотите, чтобы Илья Ковальчук остался в СКА?
– Конечно, с ним приятно играть. Он лидер команды.
– Уход Шипачева и Дадонова – серьезная потеря?
– Это нормальный процесс, когда кто-то уходит и приходит, – философски закончил Барабанов.
Для Сергея Плотникова сохранение Ковальчука и восстановление Павла Дацюка – одновременно вопрос продолжения игры в устойчивом сочетании первого звена. А вот Вадиму Шипачеву и Евгению Дадонову человек, который вернулся после американского года обратно, пожелал большей удачи.
– Надеюсь, у ребят все получится. Буду только рад за них.