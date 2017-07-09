Как СКА заманил топ-игроков? Объясняет тот, кто отказал клубу НХЛ ради чемпиона

Главные силы СКА теперь тоже готовятся к новому сезону.



«Все решил уже после чемпионата мира»

Владислав Гавриков прошел вдоль медицинского центра в шортах и футболке, пока все остальные в центре Петербурга жалели об оставшихся дома осенних вещах. Новичок СКА шел к стоматологу – это один из последних пунктов медосмотра.

Сразу после зубного кресла и кардиограммы под нагрузкой Гавриков попытался объяснить, почему даже поездка в Коламбус не убедила его подписать контракт в НХЛ.

– Я познакомился там с тренерским штабом, мне показали арену, город. Остались только приятные впечатления, – без подписанного контракта такой ответ намекал бы на отъезд в НХЛ.

– Долго выбирали между Петербургом и Коламбусом?

– Я все решил уже после чемпионата мира, – получается, «Коламбус» зря прямо сейчас так красиво встречал Гаврикова. Хотя через пару лет, после контракта в СКА и когда до Олимпиады будет оставаться еще три года, эти впечатления, посаженные в голову защитника, смогут сыграть роль.

– Олег Знарок в сборной звал вас в СКА?

– Нет, в сборной все думают о другом.

– Олимпиада сыграла решающую роль?

– У меня нет ответа на этот вопрос. Наверное, не только Олимпиада. Все вместе, – что именно такое «все» Гавриков не уточнил, но это и так понятно: место в составе надежнее, соответственно игрового времени больше.

– А через два года ждать вас в «Коламбусе»?

– Почему нет?

«По долгам новой информации нет»

Максима Карпова в НХЛ не звали, он пришел в СКА из проблемного «Динамо», чтобы за сезон-2017/18 получить все как минимум в срок.

Его красную кепку козырьком назад легко принять за атрибутику сборной России, но на самом деле это баскетбольный «Чикаго». В кадре этого не видно, потому что в СКА внимательно следят за маркетинговой частью: во время видеоинтервью на игроке не только не должно быть чужих логотипов, обязательно еще и что-то клубное. Для правильного вида хоккеистов несколько раз пришлось раздеваться и передавать экипировку клубному оператору.

– Рад, что перешел в другой клуб, – на выдохе сразу признался Карпов. – Как только решили вопрос с «Динамо», сразу поступило предложение. Все произошло быстро.

– Вопрос по долгам «Динамо» решается?

– Процесс идет, вопрос решается. Но новой информации нет.

И так чаще стеснительный Александр Барабанов еще больше засмущался, когда ему задали вопрос о летней свадьбе. Особенно в сравнении с размахом Александра Овечкина.



– У меня все скромнее было, – охарактеризовал нападающий, который в прошлом сезоне пробился на чемпионат мира. Про телеграму и звонок Владимира Путина и спрашивать не было смысла.

– Хотите, чтобы Илья Ковальчук остался в СКА?

– Конечно, с ним приятно играть. Он лидер команды.

– Уход Шипачева и Дадонова – серьезная потеря?

– Это нормальный процесс, когда кто-то уходит и приходит, – философски закончил Барабанов.

Для Сергея Плотникова сохранение Ковальчука и восстановление Павла Дацюка – одновременно вопрос продолжения игры в устойчивом сочетании первого звена. А вот Вадиму Шипачеву и Евгению Дадонову человек, который вернулся после американского года обратно, пожелал большей удачи.

– Надеюсь, у ребят все получится. Буду только рад за них.