Гонка суперконтрактов: Карри – 201 миллион за пять лет, Харден – 228 за шесть!

Джеймс Харден продлил контракт с «Хьюстон Рокитс» на четыре года и за ближайшие шесть сезонов заработает 228 миллионов долларов. Таким образом новый договор Стефена Карри с «Голден Стэйт Уорриорз», условия которого стали известны 1 июля, перестал быть рекордным еще до подписания.

Интересно, какой глупец выдумал, что считать чужие деньги – неприлично?

Нет, если вы сидите с девушкой в ресторане, то вопросы на тему заработка и правда неуместны. Но в такой момент они любому нормальному человеку просто в голову не придут. Вы ведь мечтаете не о кошельке сотрапезницы (ну, я во всяком случае, надеюсь на это), а совсем о других ее «аксессуарах», не так ли?

И друга о зарплате вы спрашивать не станете. Сам скажет, если захочет. Но, пардон, при чем же здесь информация о многомиллионных гонорарах звезд, то есть, людей нам совершенно посторонних? Мы же не воспринимаем «каждый доллар в руке другого как личное оскорбление» по примеру Энди Таккера (хотя парень он, надо признать, классный) и не собираемся «взять все, да и поделить» подобно некоторым – и увы, не только литературным – российским персонажам. Это же элементарное любопытство, не более!

Сколько весит самый толстый толстяк? Какая скорость у самой быстрой машины? И так далее. Деньги – точно такой же параметр человеческой жизни, как годы, километры и килограммы. И потом, для нас с вами что сто миллионов, что сто миллиардов – один черт. Космос, «бесконечно большие», выражаясь математическим языком, величины.

Так что давайте-ка отбросим остатки ложного стыда – и с чистой совестью приступим к всестороннему обсасыванию контрактов Карри и Хардена.

ТАК КТО ИЗ НИХ РЕКОРДСМЕН?

Вопрос не такой простой, как может показаться. Формально Харден сегодня добавил к своему будущему состоянию только 169,2 миллиона (сезоны-2019/20 – 1922/23), условия же его пребывания в «Хьюстоне» в течение двух ближайших лет были оговорены и подписаны еще год назад. С другой стороны, в сумме за шесть чемпионатов действительно получается 227,9. А уж два это документа с юридической точки зрения или один, и как у них там в НБА вообще оформляют-регистрируют в подобных случаях коммерческие соглашения, нам с вами по штату знать не положено.

Пятилетний контракт Карри на 201,2 миллиона – совершенно новый и начнет действовать уже в этом году, но тут другая проблема: он еще не подписан официально. Да, в июле это непременно должно произойти, и никаких видимых препятствий на горизонте не видно, однако на данный момент знаменитый «гений трехочковых» стоит в очереди и ждет, пока «Голден Стэйт» заключит договора с другими игроками вроде Зазы Пачулия. Такова специфика НБА.

Вот и сами решайте, чей рекорд – «более настоящий».

Гонорары Хардена и Карри в миллионах долларов



Джеймс Харден Стефен Карри Клуб Хьюстон Голден Стэйт Амплуа Разыгрывающий Разыгрывающий Возраст 27 лет 29 лет Рост 196 см 190 см Сезоны в НБА 8 8 Уже заработали в НБА 89,5 56,7 Зарплата-2016/17 26,5 12,1 Зарплата-2017/18 28,3 34,7 Зарплата-2018/19 30,4 37,5 Зарплата-2019/20 37,8 40,2 Зарплата-2020/21 40,8 43,0 Зарплата-2021/22 43,8 45,8 Зарплата-2022/23 46,8 ?

Что 201 миллион, что 228 – небывалая сумма для баскетбола. Предыдущий рекорд, установленный год назад, когда Майк Конли заключил восьмилетнее соглашение на 152,6 миллиона, перекрыт минимум на «полтинник», и о нем забудут с облегчением. Желание «Мемфиса» любой ценой удержать хорошего игрока (пусть его имя и мало что говорит нерегулярным поклонникам НБА) в городе, где хорошие игроки обычно не остаются ни за какие деньги, вполне понятно. Но для звания финансового рекордсмена всей лиги Конли –фигура не самая подходящая.

НАПЕРЕГОНКИ С БЕЙСБОЛИСТАМИ

В истории всего профессионального спорта рубеж «200+» до сих пор покорялся только 12 бейсболистам. Лидирует Джанкарло Стэнтон из «Майами Марлинс», который в 2014-м поднял планку рекордной суммы контракта на заоблачную 325-миллионную высоту. Это чудо-соглашение рассчитано на 13 лет, включая сезон-2027, в конце которого Стэнтону исполнится 38. Что ж, неплохо процветают пролетарии битомахательного фронта…

Контракт Хардена, если «засчитывать» ему все 228 миллионов, располагается в этом списке седьмым. Карри – то ли 13-м, то ли 14-м.

Зато по среднегодовой зарплате баскетбол бьется с бейсболом на равных. Правда, никто из НБА-2016/17 не смог дотянуться до Клэйтона Кершоу из «Лос-Анджелес Доджерс», заработавшего в 2016-м ровно 33 миллиона – даже Леброн Джеймс ограничился 31-м без какой-то малости. Но с осени картина должна измениться. Гонорар Джеймса возрастет до 33,29, а Карри получит 34,68, в то время как Кершоу останется на прежнем уровне.

Правда, многие источники отдавали пальму финансового первенства в минувшем сезоне другому представителю бейсбола – Заку Гринки из «Аризоны». Но его якобы 34,4 миллиона – это среднестатистическая сумма по шестилетнему контракту. А что касается конкретных чемпионатов 2016-го и 2017-го, то по данным USA Today Гринки и там, и сям не дотягивает до 32. Плюс Карри, чья зарплата будет расти из года в год, скоро начнет стремительно уходить в отрыв. В сезоне-2019/20 он первым в истории командных видов спорта преодолеет 40-миллионный рубеж (хотя первым ли – мало ли что еще случится?), а еще через пару лет достигнет отметки в 45,8. Кстати, в аналогичном графике Хардена, предусматривающем постепенное сокращение отставания от Карри, теперь предусмотрены и 46,8 миллиона за чемпионат-2022/23. Никакой битой не достанешь.

Хотя на машине догнать можно. Не на обычной, конечно – на болиде «Формулы-1». Особенно если он покрашен в алые цвета «Феррари». Себастьян Феттель, например, получил за первый сезон в итальянской команде гарантированные 50 миллионов (кстати, выше речь тоже идет исключительно о базовых «окладах» без «подъемных» и прочих бонусов), а Кими Райконену в «нулевые» как-то заплатили и 51. На вершине же рейтинга «самых жадных спортсменов» царит боксер Флойд Мэйвезер: 84 миллиона в один год за два чемпионских боя.

РЕКОРД ДЖОРДАНА ПРОСТОЯЛ 20 ЛЕТ

Впрочем, вернемся к баскетболу. Первое место по суммарному заработку за карьеру в НБА пока удерживает… немец Дирк Новицки: 245,4 миллиона. И на днях 39-летний ветеран заключил с «Далласом» новый двухлетний контракт еще на 10 миллионов. Правда, соглашение подписано по схеме «1+1» и следующим летом возможны варианты, но до того Новицки точно получит $ 4 800 000 и первым преодолеет отметку в четверть миллиарда. Первым, но точно не последним: Джеймс должен сделать то же самое в 2018-м, Карри – в 2022-м, а свежая «разблюдовка» от Хардена под конец зашкаливает и за трехсотмиллионную отметку.

Тем удивительнее, что рекорд годовой зарплаты НБА… не побит до сих пор. Его только собираются побить Карри с Джеймсом (да, бумаги уже подписаны, но контракты еще надо отработать), и установлен он был аж в сезоне-1997/98. 20 лет назад! Тогда один скромный парень по имени Майкл, по фамилии Джордан заключил с «Чикаго Буллз» короткий однолетний договорчик на 33,14 миллиона долларов. С учетом инфляции, которая с тех пор превысила 50 процентов, это в пересчете на сегодняшние деньги получается 50 миллионов с небольшим хвостиком.

Так что Джордану самое место – в «Феррари». Правда, долговязых в автогонки обычно и не берут, но для такого уникума, как Его Воздушество, можно сделать исключение.

И ещё хочу обратить внимание на одну деталь: в минувшем сезоне зарплата у Карри была в два с лишним раза ниже, чем у Хардена, и почти втрое ниже, чем у Джеймса. Он зарабатывал даже заметно меньше Тимофея Мозгова (16 миллионов) и занимал по этому показателю почетное 71-е место в НБА. Тем не менее, «идейный нищеброд» Карри не устраивал истерик, не рвал действующих контрактов и не метался из одного клуба в другой. Он просто играл в баскетбол за «Голден Стэйт» и вдобавок побеждал с ним. Мультимиллионеров в американском баскетболе, как известно, пруд пруди, а вот звездных-чемпионов – единицы. Кстати, Джордан к своему первому титулу шел семь долгих лет, а рекордный контракт подписал уже после пятого триумфа в финале плей-офф, 34 лет от роду.

Карри своего суперконтракта дождался в 29, будучи двукратным чемпионом и двукратным же MVP НБА. И я вполне понимаю Кевина Дюранта, который в 2016-м перешел в «Голден Стэйт» из «Оклахомы» именно ради побед, в июне 2017-го познал вкус золотого шампанского и был признан лучшим игроком финала, а на днях согласился на новый двухлетний договор с «Уорриорз» на относительно скромные для такой звезды 53 миллиона. Он еще успеет. Да и вообще, всех денег разве заработаешь?..

Раз уж начал с цитат из классики, цитатой и закончу: «Никогда и ничего не просите! Сами предложат и сами все дадут». Возражения и усмешки рекомендую оставить при себе. Тому, кто это сказал, лучше поверить на слово.