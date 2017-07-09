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Игорь Есмантович: Гретцки и Марадоны в ЦСКА не будет! А по Капризову работаем

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Кирилл Капризов
Кирилл КапризовФото: ХК ЦСКА

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал обозревателю «Советского спорта» о формировании армейской команды.

– Мы довольны своим составом, он полностью сформирован, – говорит о команде Есмантович. – Задачу по возвращению наших игроков из НХЛ выполнили практически на сто процентов. В общем, довольны. Комплектация команды на сезон 2017/18 закончена.

– А как же Дмитрий Орлов? Ведь ЦСКА не скрывал своего интереса к нему, но известный защитник предпочел остаться в «Вашингтоне».
– Орлов предпочел остаться за океаном. Какой смысл о нем сейчас говорить? Это все равно что рассуждать о подписании Гретцки или Марадоны. Вот с Нестеровым мы, к примеру, заключили договор на три года. И можем заявлять, что он уже прошел медосмотр и в ближайшие дни приступит к тренировкам. Никита Никитин? Мы его кандидатуру вообще не рассматривали.

 Как сложится будущее Капризова? Сейчас у Кирилла контракт на год с ЦСКА. Но после его окончания он также нацелен на НХЛ…
– Мы ведем с форвардом переговоры уже сейчас. Наша позиция – хотим, чтоб Кирилл остался в России еще на три года.

 Знаю, что ЦСКА плотно поработал по игрокам «Динамо», которые получили статус неограниченно свободных агентов. Но в итоге пригласили к себе только защитника Мэта Робинсона.
– Мы были готовы рассматривать и другие кандидатуры. Но дело в том, что мы начали комплектовать нынешнюю команду еще в ноябре прошлого года. И сейчас актуальность внезапно освободившихся от контрактов игроков «Динамо» просто исчезла. Мы предпочли подписать контракты с Григоренко, Нестеровым и Любимовым. И решили, что у нас уже достаточно игроков, способных завоевать Кубок Гагарина. Поэтому боролись только за Робинсона. Мэт присоединится к команде на следующей неделе. Есть рабочие варианты с визой. Не более того. Тогда же в ЦСКА подъедут еще два наших легионера – Йоханссон и Плэтт. Скотт уже в Москве.

 Оцените нынешний тренерский штаб ЦСКА.
– Все великолепно. Хорошие специалисты. Но оценивать их работу мы будем не сейчас, а по окончании сезона.

 А какую цель вы перед ними поставили?
– Первая цель – Кубок Гагарина. Вторая – более расширенная. У нас 70 процентов хоккеистов подписали контракты на три года. За это время будем стараться вывести ЦСКА на уровень спортивных достижений нашего славного прошлого. Иными словами, стать самым знаменитым клубом в нашей стране.

 ЦСКА собрал у себя в составе много звезд. Но сможет ли Игорь Никитин найти к ним подход?
– Я бы не сказал, что в составе ЦСКА сейчас есть звезды. Звезды – это Дацюк и Ковальчук. Люди, которые всей своей карьерой доказали, что они – топ-игроки, вписали свои имена в историю. А у нас в команде сейчас очень ровный и боеспособный коллектив. И если кто-то из наших игроков сможет превратиться в звезду – мы с вами вместе за него порадуемся.

! Полное интервью Игоря Есмантовича – смотрите на видео на сайте «Советского спорта».

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