День в истории: удар Зидана, подлость Матерацци, финал чемпионата

Зинедин Зидан и Марко Матерацци Фото: Reuters

«Советский спорт» вспоминает о дисциплинарном проступке Зинедина Зидана, который оставил свой след в новейшей футбольной истории. А может быть, и вовсе перевернул ее.

Июльские дни богаты на футбольные годовщины, круглые даты, юбилеи. Месяц, когда традиционно заканчиваются чемпионаты мира или Европы. Поэтому находится время и место вспомнить абсолютно все: столько-то лет такой-то победе, столько-то лет такому-то провалу. Сегодняшняя дата – совсем некруглая. Между тем именно сегодня мы вспоминаем о событии, которое впрямую не связано с голами или их отменами – оно скорее дисциплинарное. Но свой след и свой резонанс в истории оно оставило огромный. 11 лет назад Зидан боднул Матерацци.

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«Потрясающий, потрясающий финал! Зинедин Зидан удаляется с поля. В последнем, последнем матче своей жизни. Иронически аплодирует Раймон Доменек. А что? Все совершенно правильно. Все совершенно правильно по-футбольному». Как сейчас помню эти слова Виктора Гусева, комментировавшего тот финал.

Дополнительное время. Оба фигуранта этой истории уже отличились в финале — Матерацци забил ударом головой, сравняв счет, открытый Зиданом ударом с пенальти. Основное время матча завершилось вничью 1:1. Без голов прошли и два дополнительных тайма. В серии послематчевых одиннадцатиметровых победу праздновали итальянцы — 5:3. Решающий удар смазал форвард французов Давид Трезеге.

Зидан был удален незадолго до серии пенальти.

Спустя годы после той истории Матерацци признавал:

- Да, я действительно сказал глупость, но это не заслуживает такой реакции со стороны Зидана. В любом квартале Рима, Неаполя, Турина, Милана или Парижа можно услышать выражения и покрепче. То, что я сказал, относилось к его сестре, а не к матери, как об этом писали в газетах.

Принято считать, что не случись удаления – французы не проиграли бы. Его уход с поля тогда во многом предрешил исход финала. Чувствовалось ,что для французов это был шок, от которого они так и не отошли. Итальянцы одержали, наверное, самую вымученную и незаслуженную победу в истории чемпионатов мира.

Принято утверждать, что судья не имел права удалять игрока только по подсказке резервного помощника, потому что резервный рефери увидел эпизод лишь во время повтора на электронном табло – таковы были тогда нормы регламента.

Но теперь это уже овеянная легендами история. О ней пишутся книги, в память об этом ставятся даже памятники.





Потому что, наверное, ничего похожего в плане нефутбольного эпизода по своим масштабам и последствиям не было в футболе никогда.