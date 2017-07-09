Лукаку к Моуринью, Руни домой: «МЮ» вновь пошумел на трансферном рынке

Ромелу Лукаку и Уэйн Руни Фото: AFP

«Манчестер Юнайтед» провернул пока самый громкий трансфер этого лета – «красные дьяволы» за 75 миллионов фунтов (85 миллионов евро) купили 24-летнего форварда «Эвертона» Ромелу Лукаку. Еще 15 миллионов фунтов (16 миллионов евро) «ириски» могут получить в качестве бонусов. Кроме того, «МЮ» вдобавок к деньгам отдал «Эвертону» их воспитанника и свою легенду – Уэйна Руни.

Константин КРИНСКИЙ

САМЫЙ ДОРОГОЙ В ИСТОРИИ ШАНС

Это ж сколько у семьи Глейзеров (основные акционеры «МЮ» - прим. ред.) денег, если они второй год подряд грозятся провернуть самую громкую сделку межсезонья: в 2016-м был трансфер Погба из «Ювентуса» за 105 миллионов евро, теперь вот Лукаку. Но Англия в этом плане страна сумасшедшая, а «Юнайтед» - клуб особенный. Там любят рассказывать красивую историю, что деньги на покупку Погба в прошлом году они отбили довольно быстро на продаже футболок с фамилией француза.

Возможно, такой же коммерческий успех ждет высокорослого бельгийца, в 18 лет забивавшего в ВоронежеАкинфееву. Но даже если не удастся отбить все затраты на майках, поможет телевизионный контракт, по которому «МЮ» за год получит порядка 150 миллионов фунтов. И это не считая спонсорских контрактов, доходов от продажи билетов и так далее. В общем, «Юнайтед» может себе позволить такие траты.

Кстати, 101 миллион евро стоит не только футболист. В едва ли не рекордную сумму «МЮ» и лично главному тренеру Жозе Моуринью обошелся второй шанс для Лукаку.

«Ромелу - любитель почесать языком. Он говорит всегда и везде, но об аренде в «Эвертон», о причинах перехода вы от него никогда не услышите, как не услышал и я», - сказал Моуринью в 2013 году, когда Лукаку не смог закрепиться в «Челси», который тогда возглавлял португалец.

«Челси» окончательно продал Лукаку в летом 2014-го за 28 миллионов фунтов. Форвард стабильно заколачивал за «ирисок» по 30 и более мячей за сезон и потихоньку становился главной звездой клуба, отобрав это звание у Ховарда, Бэйнса и других героев «Гудисон Парк».

«Нам всегда был понятен менталитет Лукаку. Его подход к тренировкам и конкуренции ясен: он хотел быть первым и только первым форвардом «Челси», но клубу сложно обещать футболисту место в основе», - так Моуринью летом 2015-го прокомментировал продажу бельгийца, когда тот за год в «Эвертоне» забил 23 гола и сделал семь передач.

«Все говорят, что мой переход в «Эвертон» - вина Моуринью, но это не так. Я просто принял решение покинуть «Челси», пошел в клубный офис и спросил, могу ли уйти. В 11 часов утра я подписал контракт с «Эвертоном», и первое же сообщение пришло от Жозе: «Удачи. Сделай все возможное, чтобы я заметил тебя в следующем сезоне», - так в декабре 2015-го Лукаку рассказал о причинах переезда в Ливерпуль.

В общем, получилось, как получилось. Моуринью уже давно не работает в «Челси», а Лукаку стал безоговорочным лидером «Эвертона» и выбил место в основе сборной Бельгии.

«Когда поступило предложение, я не думал дважды. Кто мог бы сказать «нет» лучшему клубу в мире? Лучший в Англии стадион, лучшие болельщики – это отличный шанс для меня», - сказал Лукаку после перехода.

ЛУКАКУ – ТОП?

С момента создания премьер-лиги Лукаку стал первым в истории «Эвертона» футболистом, забившим 20 голов за чемпионат. Он - лучший бомбардир клуба в эпоху премьер-лиги – 68 мячей. Бельгиец вместе с Жиру и Агуэро входит в тройку футболистов, забивших как минимум 10 мячей в АПЛ в каждом из пяти своих сезонов вместе с Оливье Жиру и Серхио Агуэро.

Лукаку – четвертый игрок в АПЛ, забивший больше 80 голов в возрасте до 24 лет (после Майкла Оуэна, Робби Фаулера и Руни).

Лукаку – универсал. Из 85 голов в АПЛ левой ногой он забил 42, правой – 24, головой – 18, и еще один - другой частью тела.

СКАЗКА РУНИ

Англия не была бы собой, если на фоне разлетающихся во все стороны разноцветных купюр нам не рассказали красивую ламповую историю. На этот раз историю возвращение Руни в родной «Эвертон». «Ириски» получили много больше, чем, наверное, рассчитывали. Они приобрели монументальную для британского футбола фигуру. «МЮ» расторг контракт с Руни который должен был действовать еще год по обоюдному согласию, выплатив игроку годовой оклад в размере 15 миллионов фунтов. В «Эвертоне» форвард будет получать в два раз меньше.

Руни с детства болел за «Эвертон», восхищался бомбардирскими успехами Данкана Фергюсона и всегда мечтал повторить судьбу брутального шотландца. Что было потом, вы знаете: легендарный гол в ворота «Арсенала» в 16 лет, место в основе родного клуба, отличная игра на Евро-2004 и, как следствие, мыльная опера с переходом в «МЮ», который обошелся «Юнайтед» в 27 миллионов фунтов.

Сэр Алекс Фергюсон завершил футбольное воспитание Руни, сделав из него едва ли не лучшего нападающего в истории клуба, разнопланового игрока с массой положительных качеств. И вот спустя 13 лет Руни возвращается домой. Туда, где все начиналось в далеком 2002-м. И где все, судя по всему, через пару лет красиво, по-английски, закончится.

САМЫЕ ДОРОГИЕ ТРАНСФЕРЫ В ИСТОРИИ ФУТБОЛА ИГРОК ГОД ОТКУДА КУДА СУММА (ЕВРО) Поль Погба 2016 «Ювентус» «МЮ» 105 млн* Гарет Бэйл 2013 «Тоттенхэм» «Реал» 101 млн Ромелу Лукаку 2017 «Эвертон» «МЮ» 101 млн Криштиану Роналду 2009 «МЮ» «Реал» 94 млн Гонсало Игуаин 2016 «Наполи» «Ювентус» 90 млн Неймар 2013 «Сантос» «Барселона» 88 млн Луис Суарес 2014 «Ливерпуль» «Барселона» 81 млн Хамес Родригес 2014 «Монако» «Реал» 75 млн Анхель Ди Мария 2014 «Реал» «МЮ» 75 млн Зинедин Зидан 2001 «Ювентус» «Реал» 73,5 млн

По данным transfermarkt.de