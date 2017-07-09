Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Формула-1  Гран-при Австрии. Гонка
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Лукаку к Моуринью, Руни домой: «МЮ» вновь пошумел на трансферном рынке

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Ромелу Лукаку и Уэйн Руни
Ромелу Лукаку и Уэйн РуниФото: AFP

«Манчестер Юнайтед» провернул пока самый громкий трансфер этого лета – «красные дьяволы» за 75 миллионов фунтов (85 миллионов евро) купили 24-летнего форварда «Эвертона» Ромелу Лукаку. Еще 15 миллионов фунтов (16 миллионов евро) «ириски» могут получить в качестве бонусов. Кроме того, «МЮ» вдобавок к деньгам отдал «Эвертону» их воспитанника и свою легенду – Уэйна Руни.

Константин КРИНСКИЙ

САМЫЙ ДОРОГОЙ В ИСТОРИИ ШАНС

Это ж сколько у семьи Глейзеров (основные акционеры «МЮ» - прим. ред.) денег, если они второй год подряд грозятся провернуть самую громкую сделку межсезонья: в 2016-м был трансфер Погба из «Ювентуса» за 105 миллионов евро, теперь вот Лукаку. Но Англия в этом плане страна сумасшедшая, а «Юнайтед» - клуб особенный. Там любят рассказывать красивую историю, что деньги на покупку Погба в прошлом году они отбили довольно быстро на продаже футболок с фамилией француза.

Возможно, такой же коммерческий успех ждет высокорослого бельгийца, в 18 лет забивавшего в ВоронежеАкинфееву. Но даже если не удастся отбить все затраты на майках, поможет телевизионный контракт, по которому «МЮ» за год получит порядка 150 миллионов фунтов. И это не считая спонсорских контрактов, доходов от продажи билетов и так далее. В общем, «Юнайтед» может себе позволить такие траты.

Кстати, 101 миллион евро стоит не только футболист. В едва ли не рекордную сумму «МЮ» и лично главному тренеру Жозе Моуринью обошелся второй шанс для Лукаку.

«Ромелу - любитель почесать языком. Он говорит всегда и везде, но об аренде в «Эвертон», о причинах перехода вы от него никогда не услышите, как не услышал и я», - сказал Моуринью в 2013 году, когда Лукаку не смог закрепиться в «Челси», который тогда возглавлял португалец.

«Челси» окончательно продал Лукаку в летом 2014-го за 28 миллионов фунтов. Форвард стабильно заколачивал за «ирисок» по 30 и более мячей за сезон и потихоньку становился главной звездой клуба, отобрав это звание у Ховарда, Бэйнса и других героев «Гудисон Парк».

«Нам всегда был понятен менталитет Лукаку. Его подход к тренировкам и конкуренции ясен: он хотел быть первым и только первым форвардом «Челси», но клубу сложно обещать футболисту место в основе», - так Моуринью летом 2015-го прокомментировал продажу бельгийца, когда тот за год в «Эвертоне» забил 23 гола и сделал семь передач.

«Все говорят, что мой переход в «Эвертон» - вина Моуринью, но это не так. Я просто принял решение покинуть «Челси», пошел в клубный офис и спросил, могу ли уйти. В 11 часов утра я подписал контракт с «Эвертоном», и первое же сообщение пришло от Жозе: «Удачи. Сделай все возможное, чтобы я заметил тебя в следующем сезоне», - так в декабре 2015-го Лукаку рассказал о причинах переезда в Ливерпуль.

В общем, получилось, как получилось. Моуринью уже давно не работает в «Челси», а Лукаку стал безоговорочным лидером «Эвертона» и выбил место в основе сборной Бельгии.

«Когда поступило предложение, я не думал дважды. Кто мог бы сказать «нет» лучшему клубу в мире? Лучший в Англии стадион, лучшие болельщики – это отличный шанс для меня», - сказал Лукаку после перехода.

«Благодарен Жозе за второй шанс». Лукаку – о Погба, «Челси» и «Юнайтед» 

ЛУКАКУ – ТОП?

С момента создания премьер-лиги Лукаку стал первым в истории «Эвертона» футболистом, забившим 20 голов за чемпионат. Он - лучший бомбардир клуба в эпоху премьер-лиги – 68 мячей. Бельгиец вместе с Жиру и Агуэро входит в тройку футболистов, забивших как минимум 10 мячей в АПЛ в каждом из пяти своих сезонов вместе с Оливье Жиру и Серхио Агуэро.

Лукаку – четвертый игрок в АПЛ, забивший больше 80 голов в возрасте до 24 лет (после Майкла Оуэна, Робби Фаулера и Руни).

Лукаку – универсал. Из 85 голов в АПЛ левой ногой он забил 42, правой – 24, головой – 18, и еще один - другой частью тела.

СКАЗКА РУНИ

Англия не была бы собой, если на фоне разлетающихся во все стороны разноцветных купюр нам не рассказали красивую ламповую историю. На этот раз историю возвращение Руни в родной «Эвертон». «Ириски» получили много больше, чем, наверное, рассчитывали. Они приобрели монументальную для британского футбола фигуру. «МЮ» расторг контракт с Руни который должен был действовать еще год по обоюдному согласию, выплатив игроку годовой оклад в размере 15 миллионов фунтов. В «Эвертоне» форвард будет получать в два раз меньше.

Руни с детства болел за «Эвертон», восхищался бомбардирскими успехами Данкана Фергюсона и всегда мечтал повторить судьбу брутального шотландца. Что было потом, вы знаете: легендарный гол в ворота «Арсенала» в 16 лет, место в основе родного клуба, отличная игра на Евро-2004 и, как следствие, мыльная опера с переходом в «МЮ», который обошелся «Юнайтед» в 27 миллионов фунтов.

Сэр Алекс Фергюсон завершил футбольное воспитание Руни, сделав из него едва ли не лучшего нападающего в истории клуба, разнопланового игрока с массой положительных качеств. И вот спустя 13 лет Руни возвращается домой. Туда, где все начиналось в далеком 2002-м. И где все, судя по всему, через пару лет красиво, по-английски, закончится.

САМЫЕ ДОРОГИЕ ТРАНСФЕРЫ В ИСТОРИИ ФУТБОЛА

ИГРОК

ГОД

ОТКУДА

КУДА

СУММА (ЕВРО)

Поль Погба

2016

«Ювентус»

«МЮ»

105 млн*

Гарет Бэйл

2013

«Тоттенхэм»

«Реал»

101 млн

Ромелу Лукаку

2017

«Эвертон»

«МЮ»

101 млн

Криштиану Роналду

2009

«МЮ»

«Реал»

94 млн

Гонсало Игуаин

2016

«Наполи»

«Ювентус»

90 млн

Неймар

2013

«Сантос»

«Барселона»

88 млн

Луис Суарес

2014

«Ливерпуль»

«Барселона»

81 млн

Хамес Родригес

2014

«Монако»

«Реал»

75 млн

Анхель Ди Мария

2014

«Реал»

«МЮ»

75 млн

Зинедин Зидан

2001

«Ювентус»

«Реал»

73,5 млн

По данным transfermarkt.de 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Уэйн Руни: Хочу сказать огромное спасибо всем в «Манчестер Юнайтед»Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни на своей странице в «Инстаграме» опубликовал сообщение, в котором поблагодарил «Манчестер Юнайтед».«Челси» подписал защитника «Ромы» Рюдигера«Челси» подписал контракт с защитником Антонио Рюдигером, ранее выступавшим за «Рому», сообщает официальный твиттер лондонского клуба.Андрей Канчельскис: Причиной ухода Руни стал Моуринью и его модель игрыЭкс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о переходе нападающего Уэйна Руни в «Эвертон».Жозе Моуринью: Я не мог препятствовать возвращению Руни в «Эвертон»Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал переход нападающего Уэйна Руни в «Эвертон».Уэйн Руни: Я очень взволнован, не могу дождаться встречи с КуманомФорвард сборной Англии Уэйн Руни поделился впечатлениями от своего возвращения в «Эвертон» спустя 13 лет.Руни вернулся в «Эвертон» спустя 13 лет (фото)Руни вернулся в «Эвертон» спустя 13 лет (фото)Как сообщает пресс-служба «Эвертона», сегодня, 9 июля, форвард сборной Англии Уэйн Руни вернулся в мерсисайдский клуб.«Челси», упустив Лукаку, нацелился на форварда сборной ИталииГлавный тренер «Челси» Антонио Конте по-прежнему заинтересован в приглашении центрального нападающего.«СКА-Хабаровск» объявил о переходе ГришкоКак сообщает пресс-служба «СКА-Хабаровска», украинский защитник Дмитрий Гришко пополнил ряды российского клуба.«Благодарен Жозе за второй шанс». Лукаку – о Погба, «Челси» и «Юнайтед»«Благодарен Жозе за второй шанс». Лукаку – о Погба, «Челси» и «Юнайтед»Новичок «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку дал небольшое интервью ESPN FC после перехода в стан «красных дьяволов».«Интер», «Юве», «МЮ», «Сити» и «ПСЖ» уже отказались покупать Хамеса за 75 млн евро, «Ливерпуль» еще думаетПолузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес покинет мадридский «Реал» этим летом.Кэррик станет капитаном «Манчестер Юнайтед» после ухода РуниПолузащитник Майкл Кэррик станет капитаном «Манчестер Юнайтед» после ухода из команды форварда Уэйна Руни.Ибрагимович вернется в «Юнайтед», если залечит травму до январяФорвард сборной Швеции Златан Ибрагимович продолжает восстанавливаться от травмы колена.Ромелу Лукаку: Лучший стадион в Англии у «Юнайтед», лучшие фанаты тоже здесьНовичок «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку дал первый комментарий в качестве игрока «красных дьяволов».Речь Карреры, откровения Федуна и новая трансферная цель «Зенита» (видео)Речь Карреры, откровения Федуна и новая трансферная цель «Зенита» (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Его любовь настоящая. Не стало 6-летнего Брэдли ЛоуриЕго любовь настоящая. Не стало 6-летнего Брэдли ЛоуриНа этой неделе не стало Брэдли Лоури, юного фаната «Сандерленда». За его борьбой за жизнь следила вся Англия.Франция – победитель Мировой лиги, Олейник «задушил» Брауна и итоги первого этапа «Шелкового пути». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра воскресенья.Полузащитник «Малаги» Камачо стал игроком «Вольфсбурга»Полузащитник «Малаги» Камачо стал игроком «Вольфсбурга»Полузащитник «Малаги» Игнасио Камачо перешел в «Вольфсбург», сообщает официальный сайт немецкого клуба.Уэйн Руни посетил тренировочную базу «Эвертона» (видео)Форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни посетил тренировочную базу «Эвертона», сообщает Sky Sports.«Севилья» договорилась с «Сампдорией» о трансфере МуриэляИспанская «Севилья» и итальянская «Сампдория» согласовали условия сделки по переходу форварда колумбийского нападающего Луиса Муриэля, сообщает официальный сайт красно-белых.Французский защитник усилит «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛФранцузский защитник усилит «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Эвертон
Эвертонкалендарьстатистика
Ромелу Лукаку
Ромелу Лукакувсе новости
Уэйн Руни
Уэйн Рунивсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы