Не успели себя показать. Кому точно подойдут четыре игрока «Зенита»

Йоан Молло, Жозе Маурисио и Эрнани Фото: ФК «Зенит»

В связи со сменой руководства с большой долей вероятности петербургский «Зенит» укажет на дверь пяти игрокам. «Советский спорт» рассказывает, кому в РФПЛ эти игроки точно не помешают.

ЭРНАНИ (ПОЛУЗАЩИТНИК, 23 ГОДА)

До сих пор непонятно, либо Эрнани ни разу не перспективный бразилец топ-уровня, либо в «Зените» его не раскрыли и делать этого не собираются. «Атлетико Паранаэнсе» – клуб конечно известный, но для мирового футбола воспитал он топ-игроков куда меньше «Гремио», «Коринтианса» или «Палмейраса» с «Флуминенсе». В голову приходят только Гилерме, Фернандиньо, Бастос и Клеберсон.

«Зенит» приобрел Эрнани за восемь миллионов евро при стоимости игрока меньше двух. Львиную долю пока еще не долгой карьеры Эрнани провел на позиции опорника с функциями оттянутого диспетчера. «Зенит» Мирчи Луческу никогда не делал ставку на созидание в опорной зоне, искра рождалась в движении и часто на флангах. А выгрызать мячи в центре может и самый высокооплачиваемый костолом Хави Гарсия. Эрнани с приходом Роберто Манчини и последующим насыщением центральной зоны место в схеме найти катастрофически сложно.

Кому подойдет: «Ростов», «Уфа», «Ахмат», «Урал»

ЖОЗЕ МАУРИСИО (ПОЛУЗАЩИТНИК, 28 ЛЕТ)

Маурисио повезло больше – он знаком с красотами нашего чемпионата не понаслышке: прежде чем перебраться в «Зенит», бразилец шесть лет отпахал за «Ахмат». Долгие годы Маурисио был лидером грозненцев, занимался созиданием в центре поля, эпизодами появлялся на флангах, не забывал забивать и отдавать на партнеров.

В сравнении с Эрнани, Жозе смотрится наиболее разносторонним и одаренным игроком: культура паса, понимание русского языка, акцент на атаку. Все эти компоненты, как ни странно, нужны абсолютно любой команде, а свою состоятельность Маурисио уже доказал: весной 2015-го «Зенит» подписал с Жозе полугодовой контракт в надежде на то, что Маурисио покажет себя не только в матчах против сине-бело-голубых, но и поможет питерцам стать чемпионами. Первое условие было выполнено, а вот со вторым возникли проблемы. Не забывайте, Маурисио – иностранец, а в связи с массовой закупкой россиян и скорейшим изменением лимита, удача отнюдь не на его стороне.

Кому подойдет: «Ахмат», «Динамо», «Ростов», «Урал», «Арсенал», «Уфа»

ЙОАН МОЛЛО (ПОЛУЗАЩИТНИК, 27 ЛЕТ)

Лучше бы француз не переходил в «Зенит». «Крылья Советов» без своего художника вылетели в ФНЛ, а сам футболист место в основе «Зенита» отвоевать не смог. Йоан Молло из тех игроков, в которых необходимо верить и, что важнее, доверять. Причем не в абстрактном смысле, а в прямом – выпускать с первых минут, наделять его роль особым смыслом. Быть первым парнем на деревне у Йоана получалось прекрасно (при всем уважении к «КС»), а вот стать «одним из» он просто не в состоянии.

Молло – креативный хавбек, способный обострить сам или помочь в этом партнеру. Амплуа – скорее свободный художник, фантазиста. Йоан – условно упрощенная форма Аршавина. Но если Андрей в «Зените» был лидером, а потом еще и в «Арсенале» полтора года отыграл на хорошем уровне, то Молло – совершенно не такой.

Кому подойдет: «Краснодар», «Уфа», «Локомотив», «Тосно», «Ахмат», ЦСКА

ИБРАГИМ ЦАЛЛАГОВ (ЗАЩИТНИК, 26 ЛЕТ)

Этим летом защитников в «Зените» стало чересчур много. Что фланговых, что центральных. Поэтому приходиться избавляться от тех, чьи позиции в клубе не столь крепки. Не могу сказать, что Цаллагов всерьез проигрывает конкуренцию тому же Смольникову, однако Игорь уже перманентно ассоциируется с «Зенитом» и его славными сезонами в прошлом. Ибрагима в этой ситуации немного жаль – он-то не виноват, что пришел в клуб под одного тренера, а с приходом нового и подписанием уймы игроков, отошел на второй или даже на третий план.

Цаллагов – классический бровочник, способный сыграть в схеме со сколькими хотите защитниками. На протяжении шести лет в Самаре, барахтаясь между ФНЛ и премьер-лигой, Ибрагим умудрялся оставаться одним из самых ценных игроков команды. Уроженца Владикавказа отличается стабильность и большой объем работы. О возможности проявить себя в конкурентной борьбе сказать что-то конкретное тяжело.

Кому подойдет: «Локомотив», «Уфа», «Амкар», «Ростов», «Тосно», «СКА-Хабаровск»