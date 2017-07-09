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«Рубин» секретной сборки. Михаил Борзыкин – о перспективах Бердыева

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Курбан Бердыев
Курбан БердыевФото: ФК «Рубин»

Обозреватель «Советского спорта» рассказывает о самой засекреченной команде летнего межсезонья.

Никогда еще «Рубин» не был так интересен, как в это пасмурное межсезонье. Конец испанской смуты. Возвращение Курбана Бердыева. Обновленный состав. Другая, должно быть, тактика. Разыгравшиеся амбиции. Каждая клетка возрождающейся команды хранит в себе загадку. И «Рубин» сделал все для того, чтобы ни одна из них не была разгадана.

Один из признаков открытого клуба – определенное количество видеороликов на youtube-канале. У «Рубина» с этим все было в порядке. А потом, спустя несколько бодрящих клипов с хештегом #бекиичвернулся, наступила тишина. Разрядилась батарейка, погасла камера, опустился занавес. Зато из летаргического сна вышел youtube-канал «Ростова».

Из пяти контрольных матчей «Рубин» показал только первые два, то есть на раннем этапе, когда все равно ничего не понять. Ход дальнейшей подготовки держался в строжайшем секрете. «Рубин» настолько закрылся от внешнего мира, что забыл об абонементах, начав их продажу за неделю до старта сезона. В общем, типичный Бердыев. Ничего нового.


* * *

Кто-то мне наверняка возразит: да какая, к черту, разница, сколько видео, фото и прочего, лишь бы результат был! Ну, не знаю. На мой взгляд, в наш безумный век получать столь скудную информацию о жизни команды – все равно что грызть сухари в ресторане. Это если вы жизнью команды действительно интересуетесь. Должно быть обидно и голодно.

Неужели не интересно, какую игру прививает новый тренерский штаб, как адаптируются новобранцы, на что команда может рассчитывать в чемпионате? Информация короткой строкой, появляющаяся на сайте клуба, не позволяет ответить на эти вопросы. Перед нами, возможно, автор главной сенсации грядущего сезона. Но о нем мы ничего не знаем.

Остается строить догадки. Тактика – 3–5–2; это то, что удалось подсмотреть в спарринге с «Аустрией»; правда, было это 28 июня. Но поскольку Бердыев строит свои команды от обороны, эта модель должна стать базовой. Именно таким был «Рубин» в 2003-м году с Новотны и Шароновым в составе. Таким был и оставался до самого конца «Ростов».

С исполнителями намного сложнее. Во-первых, у «Рубина» очень приличная обойма, и этим он очень похож на «Зенит». Во-вторых, много футболистов, доставшихся Бердыеву по наследству от Хави Грасии. В-третьих, почти все контрольные матчи были сыграны двумя составами. В-четвертых, в трансферной кампании клуба еще не поставлена точка.

* * *

Понятны только два момента. Первый – от нынешнего «Рубина» очень многого ждут и уже присматривают ему уютную квартирку на верхних этажах турнирной таблицы. Второй – нынешний «Рубин» будет сильнее предыдущего. Хотя бы потому, что с такими финансовыми, кадровыми, а теперь и тренерскими ресурсами быть слабее невозможно.

Но и гарантий никаких нет. Будет ли «Рубин» бороться за чемпионство – знает только бог. И Бердыев. Что, впрочем, для Казани практически одно и то же. Да, очень сложно собрать мощную команду в столь сжатые сроки. Но ведь именно это Бердыев умеет лучше всех: в дебютном сезоне с «Рубином» в премьер-лиге взял «бронзу», а с «Ростовом» – «серебро».

Конечно, вряд ли казанцы с первого тура начнут громить всех подряд. Куда вероятнее то, что поначалу их будет прилично лихорадить. Изменить законы футбола не способна даже магия Бердыева. Но на дистанции «Рубин» будет прибавлять и, скорее всего, разгонится до такой скорости, которая позволит пересечь финишную черту в еврокубковой зоне.

А вот потом, в следующем сезоне…


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Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
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