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«Илья совершил хитрый маневр…» Вся правда о том, почему Ковальчук остался в СКА

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Илья совершил хитрый маневр…» Вся правда о том, почему Ковальчук остался в СКА
Фото: ХК СКА

А вы знаете, почему Илья Ковальчук решил задержаться в России еще на год? Об этом рассуждает обозреватель «Советского спорта».

КАК ПОДДУШИТЬ «НЬЮ-ДЖЕРСИ»

Надо было дождаться, когда об этом объявят официально. И вот СКА сообщил на своем сайте, что подписал новый однолетний контракт с форвардом Ильей Ковальчуком – дважды обладателем Кубка Гагарина, самым ценным игроком плей-офф-2015 и лучшим бомбардиром клуба в КХЛ, набравшим 297 (124+173) очков за 299 матчей.

Такими игроками, знаете ли, не разбрасываются.

А знаете, почему нельзя было спешить с выводами? Шумиха о том, что Ковальчук вернется в КХЛ еще на один год, поднятая известным обозревателем NY Post Ларри Бруксом, могла быть тонкой игрой агента форварда Джея Гроссмана.

Ведь как лежал путь Кови обратно в НХЛ? Он должен был подписать новый контракт с «Нью-Джерси», где завершал карьеру в 2013 году и откуда уезжал в КХЛ. А уже потом «дьяволы» с выгодой для себя меняли бы Илью в ту команду, какую он пожелает – за приличную компенсацию, конечно.

Но минуло 1 июля, кода открылся рынок свободных агентов, а сделки с Ковальчуком как не было, так и нет. Заговорили, что генменеджер «Нью-Джерси» Рэй Шеро заломил такие требования по обмену, что его коллеги из других клубов отшатываются в испуге. И надо было напомнить Шеро, что через год, когда Илье исполнится 35 лет, он сможет приехать в НХЛ безо всяких контрактов с «Девилз» - напрямую в нужный ему клуб. То есть «Нью-Джерси» или сейчас хоть что-то урвет за Ковальчука, или потеряет его даром.

Но нет, оказалось, это не игра агента. Илья в самом деле решил остаться в КХЛ еще на один год.

ЧТО ИСКАЛ КОВАЛЬЧУК

Ничего утверждать не буду, но до меня долетали вот какие инсайды и слухи по Кови. Его хотел подписать в СКА самый главный там человек, хотя другие выражали сомнение: мол, Илья уже не тот. Но я повторю, что Ковальчуками не разбрасываются.

Если раньше СКА повторял тот энхаэловский контракт, который был разорван Кови с «Нью-Джерси» ($10 млн в год, но у нас играть выгоднее из-за большой разницы в налогах с США), то и сейчас были повторены запросы Ильи – за океаном сообщалось, что он искал контракт с годовым доходом в $6 млн. То есть Ковальчук остался в СКА, но его контракт стал меньше, чем был. Но это логично, все-таки возраст.

И большая правда в том, что не только «Нью-Джерси» поставил шлагбаум на пути Ковальчука. Просто его финансовые запросы были немаленькими, а в НХЛ нашлось не слишком много клубов-охотников подписать форварда-ветерана, который пропадал четыре года в России. Кто знает, в какой форме вернулся бы Ковальчук?

Для сравнения, 30-летний Александр Радулов подписал контракт с «Монреалем» на $5,5 млн за сезон. А цена на 34-летнего Ковальчука по логике должна быть еще ниже.

ОЛИМПИАДА – СВЯТАЯ ЦЕЛЬ

Что же получил СКА? Во-первых, моральное удовлетворение. Клуб из Санкт-Петербурга делал очень серьезные предложения Вадиму Шипачеву, Евгению Дадонову, Евгению Кузнецову, Илье Ковальчуку. Трое уехали, но одну звезду все-таки удалось сохранить.

Во-вторых, не разбилась первая тройка СКА: Ковальчук – Павел Дацюк – Сергей Плотников. И это не только боевая линия, но и яркая афиша клуба, на которую будут собирать аншлаги, причем не только в Санкт-Петербурге.

В-третьих, это звено логично наигрывать под Олимпиаду. И надо сохранить атакующий потенциал СКА, хотя после развала тройки Шипачева он по идее должен упасть.

Что получил Ковальчук? Во-первых, хорошие деньги, что важно для любого ветерана. Во-вторых, свободу маневра, отложив возвращение в НХЛ на один год. Илья спокойно уедет в 35 лет в тот клуб, который проявит к нему интерес. Без посредника в виде «Нью-Джерси».

И конечно, Пхенчхан. Можете говорить что угодно, но Ковальчук – культовый игрок для сборной России. И для него Олимпиада – святой турнир. Это последний шанс Ильи завоевать олимпийское золото. Бронза Солт-Лейк-Сити уже есть. Сейчас, когда в Пхенчхан не приедут игроки НХЛ, Ковальчук может исполнить свою светлую мечту.

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