Ковальчук принял идеальное решение. Вот почему оно выгодно вообще всем
Илья
Ковальчук хотел в НХЛ прямо сейчас, но ситуация сложилась как надо и без этого.
Выгода СКА
Самое очевидное: потерять за лето треть топовой
шестерки нападающих лучше, чем лишиться половины. Без Шипачева и Дадонова будет
трудно, но с Ковальчуком переживать их уход значительно проще.
Первая тройка чемпионского СКА в исходном варианте
– Ковальчук-Дацюк-Плотников –осталось целиком. Больше всего вопросов внутри нее
теперь к здоровью центрфорварда, но это уже рабочий тренировочный процесс, а не
переговорный.
Выгода сборной России
В сборной Ковальчук Олегу Знарку даже нужнее, чем
в СКА. На полугодовой трассе регулярки петербуржцы с любым количеством травм выиграет
дивизион и выйдет в плей-офф как минимум со второго места. В олимпийском
спринте сборной России финишер Ковальчук понадобится гораздо больше.
После успешного Пхенчхана даже если СКА проиграет
финал конференции ЦСКА, петербургский проект совмещения признают удачным и
продлят до Пекина. А олимпийский чемпион Ковальчук – даже чемпион не самой
сильной Олимпиады в истории – будет еще более привлекательным лотом для команд
НХЛ через год.
Выгода Ковальчука
У Ильи все шансы сыграть новый сезон на том же
топ-уровне, как и предыдущий. Тренерский тандем никуда после чемпионства не
делся, комфортная тройка опять же скорее всего сохранится, цвести можно с самого
Кубка Открытия. Ковальчук стабильно и гарантированно хорош тогда, когда выходит
с тарифом «на полном доверии» – и у него на балансе сумма, которой наверняка
хватит на весь сезон.
Нападающий, который два сезона подряд набирает под
90 очков только за клуб, даже в 35 лет – нужная приправа для большинства команд
НХЛ. Если Ковальчук сохранит уровень второго чемпионского сезона на новый, он
выбьет из профайла те февраль и март с результативными ошибками и отстранением
по ходу плей-офф.
Что еще важнее и что объясняет годовой контракт,
ведь обычно возрастные игроки воюют за продолжительность, а Илье нужен был
именно год: правила НХЛ таковы, что в 35 Ковальчуку будет гораздо проще найти там
команду, чем в 34.
35-летний Илья Ковальчук официально станет в НХЛ ветераном,
его перестанет ограничивать правило «или «Нью-Джерси» или обмен, на который
согласится «Нью-Джерси». Он получит статус неограниченно свободного агента и сможет выбирать себе клуб сам. Из тех, кто проявит
к нему интерес.
Выгода НХЛ
Северной Америке Ковальчук тоже нужен. Особенно
сочный и забивающий Ковальчук, который способен, например, встроиться в
серьезную бригаду претендента на титул или тащить соискателя из второго ряда. У
нас – и у Ильи тоже – есть время помечтать, например, о русской связке с
Шипачевым в первом звене «Вегаса».
Главное – на Ковальчука выйдут те клубы, которым
просто будет нужен Ковальчук прямо тогда. Никаких игрищ с «Нью-Джерси», единственной
проигравшей стороной этого лета, чистая работа генменеджеров. К тому же форма контракта может быть удобной и выгодной для клуба: с бонусной частью, которая значительно больше фиксированной зарплаты: подписываешь 35-летнего форварда и платишь ему в первую очередь за результативные показатели, которые сам и устанавливаешь. Это могут быть хоть по 30 тысяч долларов за каждый гол, хоть полмиллиона за 30 шайб.
Камбэк Ковальчука в НХЛ особенно в таких
обстоятельствах реален. В таком же духе, как его возвращение по ходу чемпионата
мира-2008 или в сезон-16/17.