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Ковальчук принял идеальное решение. Вот почему оно выгодно вообще всем

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Ковальчук принял идеальное решение. Вот почему оно выгодно вообще всем
Фото: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

Илья Ковальчук хотел в НХЛ прямо сейчас, но ситуация сложилась как надо и без этого.

Выгода СКА

Самое очевидное: потерять за лето треть топовой шестерки нападающих лучше, чем лишиться половины. Без Шипачева и Дадонова будет трудно, но с Ковальчуком переживать их уход значительно проще.

Первая тройка чемпионского СКА в исходном варианте – Ковальчук-Дацюк-Плотников –осталось целиком. Больше всего вопросов внутри нее теперь к здоровью центрфорварда, но это уже рабочий тренировочный процесс, а не переговорный.

Выгода сборной России

В сборной Ковальчук Олегу Знарку даже нужнее, чем в СКА. На полугодовой трассе регулярки петербуржцы с любым количеством травм выиграет дивизион и выйдет в плей-офф как минимум со второго места. В олимпийском спринте сборной России финишер Ковальчук понадобится гораздо больше.

После успешного Пхенчхана даже если СКА проиграет финал конференции ЦСКА, петербургский проект совмещения признают удачным и продлят до Пекина. А олимпийский чемпион Ковальчук – даже чемпион не самой сильной Олимпиады в истории – будет еще более привлекательным лотом для команд НХЛ через год.

Выгода Ковальчука

У Ильи все шансы сыграть новый сезон на том же топ-уровне, как и предыдущий. Тренерский тандем никуда после чемпионства не делся, комфортная тройка опять же скорее всего сохранится, цвести можно с самого Кубка Открытия. Ковальчук стабильно и гарантированно хорош тогда, когда выходит с тарифом «на полном доверии» – и у него на балансе сумма, которой наверняка хватит на весь сезон.

Нападающий, который два сезона подряд набирает под 90 очков только за клуб, даже в 35 лет – нужная приправа для большинства команд НХЛ. Если Ковальчук сохранит уровень второго чемпионского сезона на новый, он выбьет из профайла те февраль и март с результативными ошибками и отстранением по ходу плей-офф.

Что еще важнее и что объясняет годовой контракт, ведь обычно возрастные игроки воюют за продолжительность, а Илье нужен был именно год: правила НХЛ таковы, что в 35 Ковальчуку будет гораздо проще найти там команду, чем в 34.

35-летний Илья Ковальчук официально станет в НХЛ ветераном, его перестанет ограничивать правило «или «Нью-Джерси» или обмен, на который согласится «Нью-Джерси». Он получит статус неограниченно свободного агента и сможет выбирать себе клуб сам. Из тех, кто проявит к нему интерес.

Выгода НХЛ

Северной Америке Ковальчук тоже нужен. Особенно сочный и забивающий Ковальчук, который способен, например, встроиться в серьезную бригаду претендента на титул или тащить соискателя из второго ряда. У нас – и у Ильи тоже – есть время помечтать, например, о русской связке с Шипачевым в первом звене «Вегаса».

Главное – на Ковальчука выйдут те клубы, которым просто будет нужен Ковальчук прямо тогда. Никаких игрищ с «Нью-Джерси», единственной проигравшей стороной этого лета, чистая работа генменеджеров. К тому же форма контракта может быть удобной и выгодной для клуба: с бонусной частью, которая значительно больше фиксированной зарплаты: подписываешь 35-летнего форварда и платишь ему в первую очередь за результативные показатели, которые сам и устанавливаешь. Это могут быть хоть по 30 тысяч долларов за каждый гол, хоть полмиллиона за 30 шайб.

Камбэк Ковальчука в НХЛ особенно в таких обстоятельствах реален. В таком же духе, как его возвращение по ходу чемпионата мира-2008 или в сезон-16/17.

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