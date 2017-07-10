Уже не уровень. Что нам показал бой Лебедева

Денис Лебедев

«Советский спорт» – о победе чемпиона мира по версии WBA Super в первом тяжелом весе Дениса Лебедева над австралийцем Марком Флэнаганом.

Компания «Мир бокса» после поражений и скандалов прошлого года серьезно перестраховалась на июльские поединки своих бойцов. Если ранее в Россию приезжали топопые боксеры или «коты в мешках» вроде Оланреваджу Дуродолы и Джулиуса Индонго, на этот раз приехали пустые «мешки» – без котов.

Самый тяжелый соперник достался Александру Поветкину. Андрей Руденко, учитывая его весовую категорию, мог рассчитывать на мощный удар. К тому же он никогда не был в нокдаунах. Но даже он проиграл «Русскому витязю» все 12 раундов. Эдуарду Трояновскому победа досталась еще проще – нокаутом в четвертом раунде.

У Дениса Лебедева соперник был самый слабый. Австралиец Марк Флэнаган никогда ранее не боксировал за пределами своей страны, а в ее пределах встречался непонятно с кем. Вот список его последних боев: Эден Макграт (0-2), Джек Макиннес (дебютный бой), Джеймс Лэнгтон (10-5), Орландо Антонио Фариас (31-15), Изилели Фа (2-7). Как вообще Флэнаган оказался в рейтинге WBA?

Однако свой бой Денис провел слабее, чем Трояновский и Поветкин неделю назад. И стало понятно, почему Лебедева не заявили на Всемирную боксерскую суперсерию, в которой примут участие лучшие боксеры первого тяжелого веса.

В 1984 году вышел фильм «Полицейская академия». Фильм был прекрасен. Яркие актеры, острые шутки. Вторая, третья часть – все на уровне. Денис Лебедев тоже долгое время держал высокий уровень.

Но вышел четвертый фильм, и появилось странное ощущение. Все на месте, но что-то не так. Стив Гуттенберг пока еще не покинул франшизу, но обаяние его героя Керри Махоуни куда-то пропало, как и легкость всей ленты. Точно такое же впечатление оставило выступление Лебедева с Муратом Гассиевым.

Пятая часть «Полицейской академии» появилась уже без Гуттенберга. Но без него стала только хуже. Как и Лебедев в воскресенье вечером выглядел слабее, чем в декабре.

При этом Денис остается чемпионом мира и в его команде рассчитывают даже на абсолютное первенство. Но что такое чемпион мира в современном мире? Лебедев – лучший боксер своей весовой категории? Однозначно нет, менее года назад он уже потерпел поражение и по-хорошему должен был остаться без поясов. Бюрократия и крючкотворство – главные причины того, что титул по-прежнему у россиянина.

Визуально и другие чемпионы мира Александр Усик и Майрис Бриедис выглядят сильнее Лебедева. Да и Юниер Дортикос, который должен был стать обязательным претендентом на его титул, показал очень высокий уровень бокса в бою с Юри Каленга. Тем самым, который отправил Дениса в нокдаун два года назад.

А с такими «Флэнаганами» Лебедев запросто еще пару лет может оставаться чемпионом, даже имея формальное объяснение – конкуренты заняты. Но и это совсем не так. В тот вечер, когда Денис проиграл Гассиеву, прекрасную победу над Рахимом Чахкиевым одержал Максим Власов. И вот ему – самое место в суперсерии вместо Дмитрия Кудряшова. Власов уж точно и техничнее и разностороннее, а его менеджер неоднократно связывался с «Миром бокса», чтобы организовать поединки с Лебедевым и Кудряшовым.

Поэтому лучшим событием боксерского вечера в Екатеринбурге мог стать такой сценарий: после победы над Флэнаганом было бы объявлено о бое Лебедев – Власов где-нибудь в конце года. Именно таким образом два месяца назад анонсировали бой Геннадия Головкина с Саулем Альваресом.

Но с Власовым встречаться никто не хочет. Денис уже на спаде, и Максим был бы в этом бою явным фаворитом, учитывая то, как он умеет боксировать против левшей. Поэтому нам, скорее всего, предстоит увидеть роли Лебедева в «Полицейских академиях» 6 и 7, а новые вершины Денису уже не покорятся.