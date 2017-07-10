Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«После этого я полюбил Россию». Американец о русском бездорожье

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«После этого я полюбил Россию». Американец о русском бездорожье
Фото: Ралли «Шелковый путь»

Американский пилот Mini рассказал, почему влюбился в нашу страну.

Второй этап ралли-марафона «Шелковый путь» стал по-настоящему уникальным – он вобрал в себя сразу три столицы разных национальных республик нашей страны: Чебоксары, Казань и Уфу.

Формально этап стартовал в Чебоксарах – городе, где завершился первый отрезок «Шелкового пути». После этого гонка переезжала в столицу Республики Татарстан. От местной столицы, города Казань, трасса протянулась почти до родины КАМАЗов – Набережных Челнов. Дальше пилотов ждал перегон в соседнюю республику – в город Уфа – на местный аэродром.

КАМАЗ на родине

К сожалению, первыми на родной земле российские гонщики приехать не смогли. Быстрее остальных этап завершил голландец ван ден Бринк – он же и стал лидером общего зачета.

- Я еду с новым штурманом. Он проделал сегодня отличную работу. Мы обогнали пару КАМАЗов. Было много сошедших машин, поэтому мы выбрали наиболее безопасный стиль езды. Мы счастливы, если честно. Трасса была очень скользкой, поэтому надо было ехать осторожно. Многие допускали ошибки, видел, как Mini застрял в огромной яме, видел перевернутый МАЗ, - признался гонщик после этапа.

МАЗы, и правда, не очень уверенно завершили этап. Один из них перевернулся – пришлось выправлять ситуацию и как-то возвращать гонщика на трассу. Ковач на Scania вдруг принялся вытаскивать из озера угодивший туда экипаж японской команды Hino. Благо, благородным помощникам после этого вернули застроченное на спасение утопающих время.

Фото: Ралли «Шелковый путь»

Второе время в зачете грузовиков показал соотечественник ван ден Бринка – Жерар де Рой на Iveco, а третьим стал казахстанский спортсмен Артур Ардавичус на том же авто. Российским гонщикам не повезло – их преследовали досадны технические проблемы. Например, Айрат Мардеев Потерял много времени из-за сломавшихся «дворников». Та же проблема ждала и Эдуарда Николаева. Разница лишь в том, что, у экипажа Николаева были запасные части, чтобы починить неполадку, а команде Мардеева пришлось ехать со сломанными «дворниками» до самого финиша.

- Сегодня очень интересный спецучасток, очень необычный старт, интересный для зрителей. Хорошо стартовали, ехали, но сгорел моторчик дворников - то ли ветку задели и повредили. Потеряли 12 минут на замене. Слава богу, что был с собой запасной. Иначе вообще бы все проиграли, - поделился Эдуард Николаев, действующий чемпион «Дакара».

С дворниками проблемы возникли не только у Мардеева. У Эдуарда Николаева, как мы видим, тоже возникли подобные проблемы. На прошлом этапе без «дворников» пришлось финишировать Дмитрию Сотникову. У КАМАЗАов намечается негативная тенденция, которая, наедимся, прервется, как только гонку перестанут преследовать дожди.

Россия, я люблю тебя!

В Зачете внедорожников, как это уже стало привычным, не было равных автомобилям команды Peugeot.Все три гонщика «конюшни» финишировали в первой тройке. Быстрее остальных оказался 13-кратный чемпион «Дакара» легендарный Стефан Петерансель. Именно он был быстрейшим среди внедорожников. Ни для кого не стало сюрпризом, что второе время показал Себастьен Леб, а третьим стал Сериль Депре, до этого лидировавший в гонке.

- Это был нелегкий участок, в самом начале которого было очень много воды и скользких мест. Было нелегко удержать машину на трассе. Спецучасток был длиннее, чем вчера, но мы очень довольны тем, что завершили этот этап. Вроде, было не очень опасно, но контроль над машиной было удержать сложно. Не обошлось без ошибок по навигации, но мы на этом потеряли не больше 30 секунд, - пожаловался Петерансель

В списке лидеров финишировал и американец Брайс Мензис из команды X-Raid MINI. У него не так много опыта в гонках по бездорожью, но он отлично проявил себя именно на этом этапе.

- Это была просто сумасшедшая гонка. Было очень скользко – трудно удержать машину на ее курсе. Я просто счастлив, что вообще доехал до финиша. Мне понравилось, как нас принимала публика – отличные люди. Теперь я люблю Россию. Хочу победить здесь – мне очень нравятся ваши болельщики! – признался Мензис по окончании этапа.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дмитрий Сотников: К счастью, машина выдержала, проехали без потерьПилот «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников прокомментировал результаты второго дня «Шелкового пути», по итогам которого экипаж россиянина занял пятое место.Айрат Мардеев: Все столкнулись с проблемами. МАЗ перевернулся, Аль-Раджи в канаве торчитПилот «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев прокомментировал результаты второго дня «Шелкового пути», по итогам которого экипаж россиянина занял шестое место.Антон Шибалов: Сегодняшней участок получился еще сложнее, чем вчераПилот «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов прокомментировал результаты второго дня «Шелкового пути», по итогам которого экипаж россиянина занял четвертое место.Ван ден Бринк выиграл 2-й этап «Шелкового пути» в классе грузовиков, Шибалов - 4-й, Сотников - 5-йЗавершился второй этап ралли-рейда «Шелковый путь», победителем которого в классе грузовиков стал пилот «Рено» Мартин ван ден Бринк.Франция – победитель Мировой лиги, Олейник «задушил» Брауна и итоги первого этапа «Шелкового пути». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра воскресенья.Мартин Коломы: Было очень узко и скользко, но нам это сыграло на рукуГонщик команды «Татра» Мартин Коломы прокомментировал результаты первого дня ралли-рейда «Шелковый путь», по итогам которого чех занял первое место.Антон Шибалов: Машина ехала будто по снегу в заносе, плюс много деревьев и кустовГонщик команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов прокомментировал результаты первого дня ралли-рейда «Шелковый путь», по итогам которого россиянин занял восьмое место.Айрат Мардеев: Главная сложность трассы в том, что она скользкая, грязная и мокраяГонщик команды «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев прокомментировал результаты первого дня ралли-рейда «Шелковый путь», по итогам которого россиянин занял 14-е место.Сергей Савостин: Никакой катастрофы не произошло, это только начало «Шелкового пути»Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» на ралли «Шелковый путь» Сергей Савостин подвел итоги первого дня ралли-рейда.Коломы – победитель первого этапа «Шелкогового пути» в классе грузовиков, Шибалов – 8-йЗавершился первый этап ралли-марафона «Шелковый путь», победителем которого в классе грузовиков стал гонщик «Татры» Мартин Коломы.Самые грязные девочки российского спорта. Почему вы должны смотреть ралли-рейдыСамые грязные девочки российского спорта. Почему вы должны смотреть ралли-рейдыЗавершился первый этап ралли-марафона «Шелковый путь», протянувшийся из Москвы до Чебоксар.Жерар де Рой: На «Шелковом пути» будет веселее и сложнее, чем на «Дакаре»Гонщик «Ивеко» Жерар де Рой поделился ожиданиями от предстоявшего ралли-марафона «Шелковый путь».Дмитрий Сотников: У всех автомобили обновились, поэтому будет интересно посмотреть на другихПилот команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников поделился ожиданиями от предстоящего ралли-марафона «Шелковый путь».Эдуард Николаев: Ожидаю интереснейшей борьбы на «Шелковом пути»Пилот команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев поделился ожиданиями от предстоящего ралли-марафона «Шелковый путь».«Эвертон» закупился на 60 млн евро, состав «КАМАЗ-мастер» на «Шелковый путь» и переход Сергачева в «Тампу». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра пятницы.«КАМАЗ-мастер» объявил экипажи для участия в ралли «Шелковый путь-2017»Команда «КАМАЗ-мастер» объявила список своих экипажей, заявленных на ралли-марафон «Шелковый путь-2017».Назад к истокам – как 2000 лет назад. История ралли-рейда «Шелковый путь»Назад к истокам – как 2000 лет назад. История ралли-рейда «Шелковый путь»В 2017 году седьмое издание ралли-рейда финиширует в древней столице Китая – Сиане.Жерар де Рой: Не сомневаюсь, что Чагин и его команда приготовили невероятную гонкуПилот «Ивеко» Жерар де Рой поделился ожиданиями от предстоящего ралли-марафона «Шелковый путь».Айрат Мардеев: Мы рассчитываем побороться за новую победу на ралли «Шелковый путь»Пилот «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев поделился ожиданиями от предстоящего ралли-марафона «Шелковый путь».Пять экипажей «КАМАЗ-мастер» выступят на ралли-марафоне «Шелковый путь»В Москве представили маршрут ралли–марафона «Шелковый путь», а также назвали имена участников этой гонки.
Хоккей
СКА подписал новый контракт с Ковальчуком
Хоккей
Путин посетил спортивный комплекс «Дацюк-Арена» в Екатеринбурге
Футбол
Себастьян Дриусси: Грустно покидать «Ривер Плейт», но в то же время рад переходу в «Зенит»
Теннис
Букмекеры считают Кузнецову фаворитом встречи с Радванска
все новости
КАМАЗ-мастер
КАМАЗ-мастер