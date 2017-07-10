«После этого я полюбил Россию». Американец о русском бездорожье

Американский пилот Mini рассказал, почему влюбился в нашу страну.

Второй этап ралли-марафона «Шелковый путь» стал по-настоящему уникальным – он вобрал в себя сразу три столицы разных национальных республик нашей страны: Чебоксары, Казань и Уфу.



Формально этап стартовал в Чебоксарах – городе, где завершился первый отрезок «Шелкового пути». После этого гонка переезжала в столицу Республики Татарстан. От местной столицы, города Казань, трасса протянулась почти до родины КАМАЗов – Набережных Челнов. Дальше пилотов ждал перегон в соседнюю республику – в город Уфа – на местный аэродром.

КАМАЗ на родине

К сожалению, первыми на родной земле российские гонщики приехать не смогли. Быстрее остальных этап завершил голландец ван ден Бринк – он же и стал лидером общего зачета.

- Я еду с новым штурманом. Он проделал сегодня отличную работу. Мы обогнали пару КАМАЗов. Было много сошедших машин, поэтому мы выбрали наиболее безопасный стиль езды. Мы счастливы, если честно. Трасса была очень скользкой, поэтому надо было ехать осторожно. Многие допускали ошибки, видел, как Mini застрял в огромной яме, видел перевернутый МАЗ, - признался гонщик после этапа.

МАЗы, и правда, не очень уверенно завершили этап. Один из них перевернулся – пришлось выправлять ситуацию и как-то возвращать гонщика на трассу. Ковач на Scania вдруг принялся вытаскивать из озера угодивший туда экипаж японской команды Hino. Благо, благородным помощникам после этого вернули застроченное на спасение утопающих время.

Второе время в зачете грузовиков показал соотечественник ван ден Бринка – Жерар де Рой на Iveco, а третьим стал казахстанский спортсмен Артур Ардавичус на том же авто. Российским гонщикам не повезло – их преследовали досадны технические проблемы. Например, Айрат Мардеев Потерял много времени из-за сломавшихся «дворников». Та же проблема ждала и Эдуарда Николаева. Разница лишь в том, что, у экипажа Николаева были запасные части, чтобы починить неполадку, а команде Мардеева пришлось ехать со сломанными «дворниками» до самого финиша.

- Сегодня очень интересный спецучасток, очень необычный старт, интересный для зрителей. Хорошо стартовали, ехали, но сгорел моторчик дворников - то ли ветку задели и повредили. Потеряли 12 минут на замене. Слава богу, что был с собой запасной. Иначе вообще бы все проиграли, - поделился Эдуард Николаев, действующий чемпион «Дакара».

С дворниками проблемы возникли не только у Мардеева. У Эдуарда Николаева, как мы видим, тоже возникли подобные проблемы. На прошлом этапе без «дворников» пришлось финишировать Дмитрию Сотникову. У КАМАЗАов намечается негативная тенденция, которая, наедимся, прервется, как только гонку перестанут преследовать дожди.

Россия, я люблю тебя!

В Зачете внедорожников, как это уже стало привычным, не было равных автомобилям команды Peugeot.Все три гонщика «конюшни» финишировали в первой тройке. Быстрее остальных оказался 13-кратный чемпион «Дакара» легендарный Стефан Петерансель. Именно он был быстрейшим среди внедорожников. Ни для кого не стало сюрпризом, что второе время показал Себастьен Леб, а третьим стал Сериль Депре, до этого лидировавший в гонке.

- Это был нелегкий участок, в самом начале которого было очень много воды и скользких мест. Было нелегко удержать машину на трассе. Спецучасток был длиннее, чем вчера, но мы очень довольны тем, что завершили этот этап. Вроде, было не очень опасно, но контроль над машиной было удержать сложно. Не обошлось без ошибок по навигации, но мы на этом потеряли не больше 30 секунд, - пожаловался Петерансель

В списке лидеров финишировал и американец Брайс Мензис из команды X-Raid MINI. У него не так много опыта в гонках по бездорожью, но он отлично проявил себя именно на этом этапе.

- Это была просто сумасшедшая гонка. Было очень скользко – трудно удержать машину на ее курсе. Я просто счастлив, что вообще доехал до финиша. Мне понравилось, как нас принимала публика – отличные люди. Теперь я люблю Россию. Хочу победить здесь – мне очень нравятся ваши болельщики! – признался Мензис по окончании этапа.