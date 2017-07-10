Со Смоловым творится что-то странное, а у «Спартака», похоже, нет денег (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

«Спартак» и тишина

До старта сезона остается несколько дней, а «Спартак» пока усилился только защитником Петковичем. Да и то усиление ли это, еще предстоит узнать. На субботнем награждении команды Леонид Федун заявил, что для удачного выступления в Лиге чемпионов нужны игроки более высокого класса. А значит, необходимость шопинга руководство клуба признает. Но что тогда? Прошлым летом и зимой клуб провел образцовые трансферные кампании: Зобнин, Фернандо, Джикия и другие. А теперь то ли разучился работать, то ли все-таки необходимость в трансферах не видит. Кто даст гарантию, что в Лиге чемпионов все сложится, вкачай в команду миллионы?

Лига чемпионов для наших клубов – приятный бонус и неплохая подработка. Но в этом турнире мы являемся статистами, и 30-50-100 миллионов евро, потраченные на усиление, вряд ли что-то изменят. «Зенит» сколько раз пытался! И? А для российской лиги состав «Спартака» вполне укомплектован, можно даже не замечать брешь на левом фланге и отсутствие классного диспетчера в центре полузащиты. И так можно побеждать.

Вчера в прессу просочилась информация о якобы интересе «Спартака» к защитнику «Удинезе» Орто. Француз, 29 лет, игроком основы не является, не провел ни одного матча за сборную. Может быть, у «Спартака» просто нет денег? Звучит странно – когда ж они могли закончиться, но всякое бывает. В свете подписания свободного агента Петковича и тишины на рынке эта версия выглядит вполне убедительной.



Фото: «Спартак»

Отступные за Дриусси

У «Зенита» деньги точно есть. Хотя воскресенье стало тем редким днем, когда в прессе не прозвучало ни одной новой фамилии применительно к питерскому клубу. Да и надо, наверное, взять паузу – разобраться с уже совершенными покупками. Вот, например, по некоторой информации, «Зенит» установил отступные за Дриусси в размере 80 млн евро. Круто! Пока, правда, нет уверенности в том, что аргентинец стоит даже 15 млн, которые за него заплатили.





У игроков сегодня последний выходной. Завтра тренировки возобновятся. Уже в Санкт-Петербурге.

Травма Смолова

Вчера ЦСКА и «Краснодар» в закрытом режиме провели контрольный матч. Сыграли вничью – 1:1. Но главной новостью стала травма Смолова, который выбыл предположительно на три недели.

Почти сразу появилась реакция представителя игрока Кахора Муминова.

– Смолов в последнее время чувствовал дискомфорт в области задней поверхности бедра, просил сделать МРТ, однако медицинский штаб «Краснодара» не удовлетворил просьбу игрока, сославшись на невозможность организации обследования в Австрии. Ожидается, что Смолов пройдет углублённое обследование в Москве либо в Мюнхене, – сказал Муминов.

Береги ногу, Федя. Смолов получил травму и оказался в центре скандала

Возможно, это правда. Или начались некрасивые игры. Если верить информации, Смолов хочет покинуть «Краснодар». Но его отпустят только за приличные деньги, которые не готовы заплатить ни «Зенит», ни «Спартак». Вероятно, это такой ход, предпринятый для оказания давления на Сергея Галицкого. Чтобы был сговорчивее. Не первый день знакомы с реалиями российского футбола. Все может быть.

Или эту травму придумал «Краснодар» – чтобы потенциальные покупатели отстали. Как версия. Но главное – мы даже не знаем, играл ли Смолов во вчерашнем матче-фантоме – состава «быков» нет нигде, даже на официальном сайте…





Сводки межсезонья

Сегодня в Новогорске «Динамо» сыграет с тульским «Арсеналом». А «Уфа» накануне обыграла «Арминию» (1:0).





Вернулся с австрийского сбора и «Рубин». Это, безусловно, самая загадочная команда в российском футболе.

«Рубин» секретной сборки. Михаил Борзыкин – о перспективах Бердыева





«Ахмат» также тренируется дома.





Межсезонье подходит к концу.