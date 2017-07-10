Максим Шалунов: К дебюту в ЦСКА меня готовил известный мастер боевых искусств
Новичок армейцев форвард Максим Шалунов рассказал «Советскому спорту» о своих первых впечатлениях от московского клуба.
- Я счастлив оказаться в клубе с такой историей, как ЦСКА, -начинает свой рассказ Шалунов. – Вот начала тренироваться. Отличаются ли летние тренировки от тех, к которым я привык в «Сибири»? Упражнения совсем другие. И в тренажерном зале, и на земле.
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Переход в ЦСКА – это шаг вперед в вашей
карьере?
- Можно и так сказать. Я понимаю, что теперь играю в топ-клубе. И, конечно, готов решать задачи, которые он ставит перед своими игроками.
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Вы переехали в Москву уже готовой связкой
с Сергеем Шумаковым. Это поможет вам
адаптироваться?
- Всегда проще переходить в любое новое место с привычным партнером, нежели одному.
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Новосибирские болельщики восприняли
ваш уход из команды довольно негативно.
Готовы к свисту с трибун на гостевых
матчах с «Сибирью»?
- Посмотрим, что там будет происходить на самом деле… Да нормально все будет!
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Сейчас третьим партнером в вашем звене
оказался Роман Любимов…
- Думаю, о сочетаниях говорить еще рано. Первые тренировки, еще ничего окончательно не решено. У нас там вообще четыре человека пока.
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В «Сибири» вы были лидером команды. В
ЦСКА от вас ждут того же. Готовы?
- Да.
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Кроме сибиряков знакомые в ЦСКА есть?
- Конечно! Я тут пол команды знаю. Со многими пересекался. Тут только из моего родного Челябинска шесть или семь человек. Все свои!
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Бытует мнение, что из СКА и ЦСКА проще
попасть в сборную России. Согласны?
- Если хорошо играешь, пробьешься в сборную из любой команды. Другое дело, что в ЦСКА мы будем работать под руководством одного из тренеров сборной Игоря Никитина. Это, конечно, плюс. Он сразу будет видеть – готов я к сборной или нет.
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Кстати, разговор с Никитиным у вас уже
состоялся?
- Да поговорили, конечно. Скажу, что первый контакт прошел отлично. Но мы с Игорем Валерьевичем знакомы еще по молодежной сборной, где он у нас тренером был. Так что мы не новые люди друг для друга.
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В бытовом плане проблем нет?
- Потихоньку обустраиваемся в столице. Москва, конечно, тяжелый город… Но что ж поделать. Непривычно, что так много народу. Но терпимо!
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Чувствую, что в метро вы пока еще не
спускались…
- Ни разу там еще не был. Не рискую пока.
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Как отдохнули летом?
- Все хорошо, был в Европе – Италии и Франции. А потом в Челябинске начал готовиться к сезону. Ходил в зал. У нас там даже был тренер по боевым искусствам – Максим Новоселов. Известная личность. Подтянул нам «физику».
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А вы увлекаетесь рукопашным боем?
- Да какое там! Когда на льду драться приходится, тогда и увлекаюсь. Но вот этим летом поработал. И по мешку, и в спаррингах…