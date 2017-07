Тур по турникам: Datsun устраивает праздник

В Нижнем Новгороде компания «Датсун» организовала большой праздник - «Datsun Пикник».

Фестиваль в Нижнем Новгороде стал первым – всего запланировано 10 таких мероприятий в разных городах. Все они посвящены автомобилям японского бренда и активному образу жизни. А главное – каждый участник «Пикника» сможет узнать, что начать менять себя и свою жизнь к лучшему можно без значительных финансовых затрат в любой момент и в любом возрасте. Все мероприятие в Нижнем можно описать одним словом – доступность. И действительно, доступно в этот день было абсолютно все. И даже сильный дождь, который начался еще накануне ночью, не помешал всем желающим собраться на «Пикнике». Гости, который с каждым часом становилось все больше, собирались вокруг столов для игры в киккер, аэрохоккей или пинг-понг, пробовали свои силы в электронных версиях боулинга и большого тенниса, пели в караоке. Но самый большой интерес у всех вызвало шоу в исполнении лучших уличных атлетов, которые демонстрировали свои навыки на прекрасной площадке, построенной компанией Datsun. Ну и, конечно, все желающие смогли записаться на тест-драйв моделей Datsun Mi Do и On Do.

И если у кого-то и возник вопрос «Что связывает японские автомобили Datsun с уличным спортом?», то на него ответил директор Datsun в России Дмитрий Бусуркин: - Datsun – это марка автомобиля для людей, решивших изменить свою жизнь и сделать такой важный шаг, как покупка автомобиля. И этой маркой должен стать именно Datsun. Мы хотим рассказать об этом жителям разных регионов, а фестиваль воркаута для этого подходит идеально. У известного воркаутера Данилы Черкасова, который стал спортивным директором проекта «Datsun Пикник» есть свое мнение о том: - Воркаут – это глобальная культура. Ее можно называть спортом, хоть официально мы спортом не являемся. Но у нас есть корни еще с советских времен, когда наши отцы и деды строили площадки, которые дошли и до нас. А благодаря таким компаниям, как Datsun в нашей стране появляются новые и современные площадки для воркаута. Мы ждем, что после нашего тура направление уличной атлетики в России будет развиваться все больше и больше. Как рассказал нам директор по маркетингу компании Datsun Алексей Апушкин, этим «Пикник» успеет посетить десять городов России. И в каждом появится площадка, пропагандирующая уличную атлетику. - Воркаут – это доступное направление физической культуры, позволяющее заниматься физическим саморазвитием без финансовых затрат, – рассуждает Алексей. – Если взглянуть на Datsun, то становится понятна связь, ведь одной из главных наших ценностей является доступность. Как и воркаут, бренд Datsun молодой, прогрессивный и ориентированный на дальнейшее развитие, основные ценности которого буквально вторят главным ценностям уличной атлетики.

Тем временем «Datsun Пикник» отправился в путешествие по России. В планах – остановки в Екатеринбурге, Ижевске, Набережных Челнах, Уфе, Оренбурге, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону. Завершится тур «Datsun Пикник» в Краснодаре 20 августа.