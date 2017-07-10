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«С «Нью-Джерси не общался». Правда Ковальчука о том, почему он не уехал в НХЛ

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Илья Ковальчук
Илья КовальчукФото: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

Нападающий СКА объяснил, почему подписал контракт только на год, и понадеялся, что Шипачев и Дадонов будут приезжать в сборную. 

Уважительные причины

Воскресным вечером Ковальчук порадовал болельщиков СКА двумя новостями: он подписал с клубом однолетний контракт и отправился к команде в Петербург. Официально первый сбор армейцев начнется 11 июля, поэтому у Ильи оставался один день, чтобы пройти медосмотр.

Ковальчук – не единственный, кто отложил посещение врачей до последнего момента. Никита Гусев мог пройти обследование в воскресенье вместе с остальными сборниками, участвовавшими в чемпионате мира, но рождение дочки изменило его планы. Правда, после осмотра Гусев не был похож на счастливого отца: с хмурым выражением лица он заглянул в два ресторана рядом с медицинским центром и быстро из них вышел. Даже не предположить, что его там не устроило.

На осмотре компанию Гусеву составил Ярно Коскиранта. Финн не играл на чемпионате мира, но приехал поздно тоже по уважительной причине. Накануне он сыграл свадьбу – куда более скромную, чем Александр Овечкин.

Yesterday finally married love of my life. Perfect day with the best people ❤️ #justmarried picture: @viivisofia

Публикация от Jarno Koskiranta (@japa40)

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«По контракту начали разговаривать в конце июня»

Пока по врачам ходили хоккеисты, в медицинский центр приехал Хави Гарсия. У игрока «Зенита» этот день – последний выходной. 11 числа футболисты начнут готовиться к выезду в Хабаровск к другому СКА. А вот что привело испанца к врачам – вопрос, который Гарсия оставил без ответа. Ковальчук же никуда не сбежал и даже удивил подробностями его несостоявшегося отъезда в НХЛ.

– Переговоры по новому контракту шли легко, – начал Илья. – Мы быстро договорились.

– Случайно не на свадьбе Овечкина договорились?
– Нет, до этого.

– Как сама свадьба прошла?
– Очень хорошо, весело. Молодожены прекрасные, родители счастливы – это самое главное. 

– Что не срослось с «Нью-Джерси»?
– Ничего. Я и не вел переговоры с «Нью-Джерси». Как только узнал, что НХЛ не поедет на Олимпиаду, сразу сказал агенту, что еду на год в Петербург. Начали разговаривать по контракту в конце июня, – речь о публикации календаря регулярного чемпионата НХЛ, в котором лига подтвердила то, о чем заявила еще в апреле: паузы на Олимпийские игры не будет.

– Генменеджер «Дэвилз» Рэй Шеро говорил, что вы все равно собираетесь в НХЛ.
– Много что говорили. Не верьте сплетням. Конкретно я ни с кем не разговаривал.

– Почему контракт только на год?
– Потому что в моем возрасте надо идти год за годом.

– Следующим летом все-таки собираетесь за океан?
– Не будем загадывать. Сейчас 2017 год, надо хорошо подготовиться к сезону. Он непростой, олимпийский. Будет много игр за сборную, клуб. Надо набраться сил и хорошо потренироваться.

Ковальчук принял идеальное решение. Вот почему оно выгодно вообще всем

«Овечкин на Олимпиаде? У меня надежды нет»

– Как медосмотр?
– Это надо у врачей спросить. Они допустили к сезону, и это самое главное. Колено восстановилось. Я пять недель тренируюсь. Никаких проблем нет.

– Личные цели на сезон ставите?
– Выиграть как можно больше трофеев с командой и сборной.

– Насколько это будет сложно сделать без Шипачева и Дадонова?
– Они очень мастеровитые ребята, но выбрали другой путь. Надо пожелать им удачи. Будем надеяться, что у них все получится, они будут приезжать в сборную и помогать ей, как это было в прошлые годы.

– Есть надежда, что тот же Овечкин приедет на Олимпиаду?
– У меня надежды нет.

– Вы не разговаривали на эту тему?
– То, о чем мы разговариваем, я не могу рассказать.

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