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Звездная Коломбиана. Куда податься Хамесу Родригесу?

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Звездная Коломбиана. Куда податься Хамесу Родригесу?
Фото: Gettyimages.ru

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес намерен покинуть Мадрид. «Советский спорт» - о вариантах продолжения карьеры звездного колумбийца.

ВАРИАНТ РЕАЛЬНЫЙ – «БАВАРИЯ»

Если верить итальянскому журналисту Танкреди Палмери, мюнхенцы уже сделали бид под Родригесу. Оно и понятно, в «Баварии» давно существует испаноговорящая коммуна футболистов – Видаль, Бернат, Мартинес, Алькантара. К тому же, фланговые форварды мюнхенского клуба состарились и себя изжили: что Роббен, что Рибери. С Костой вообще непонятно, останется он в команде или нет. Вот и получается, что на ключевых позициях «Бавария» рискует просесть. Если не в бундеслиге, так в Лиге чемпионов. В настоящий момент менеджеры клуба думают, на кого же все-таки сделать ставку, кого же купить: Хамеса или Санчеса из «Арсенала».

ВАРИАНТ НЕРЕАЛЬНЫЙ – «ЧЕЛСИ»

Конечно синие не отказались бы получить колумбийца за полцены, но сказок на трансферном рынке почти не бывает. Мы знаем о необходимости «Челси» найти замену Диего Косте, а уже потом переключаться на проблемы полузащиты. В конце концов Фабрегас, на место которого пресса сватает Хамеса, еще способен вернуться на былой уровень. К тому же, Антонио Конте вряд в случае покупки ли будет использовать Родригеса на месте Сеска: колумбиец наиболее моторный, испанец – наиболее дальновидный и по-футбольному умный.

Все же проблема центрального форварда и вероятность приобретения Мораты (Конте работал с ним в «Ювентусе») выглядит правдоподобнее шума вокруг персоны нашего героя.

ВАРИАНТ ВОЗМОЖНЫЙ – «ПСЖ»

Для качественного скачка вперед парижанам необходимы усиления. В первую очередь, для еврокубковой кампании. Унаи Эмери нужно делать ставку на Дракслера и Веррати, но кто же будет третьим в этом чумовой трио? Хамес подходит как нельзя лучше. Как и Дракслер, он способен сыграть не только на фланге, но и прибавить креатива в центре. Быть может, и Кавани в таком случае будет транжирить куда меньше моментов. Но это не точно. Явный конкурент Хамеса – Лукас Моура, выпавший из основы в последнем сезоне. Но разве кому-то мешала конкуренция? А если использовать их вместе? Вдруг Эмери удастся продуктивно расставить по полю всех и сразу?

ВАРИАНТ НЕВОЗМОЖНЫЙ – «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»

Сильно сомневаюсь, что после покупки Лукаку за 101 миллион евро Глейзеры согласятся выложить еще как минимум половину за Родригеса. К тому же, созидательная группа в «МЮ» подобралась и без Хамеса сказочная: Мхитарян, Мата, Янг, Рашфорд, Лингард, Марсьяль теперь вот и Лукаку. Плюс не забывайте о находящихся глубже Погба, Эррере, Феллайни, Кэррике.

Если абстрагироваться от кадровых причин, представляешь Хамеса в «МЮ» без труда. Он и разогнать атаку способен, и перевести ее акцент на другой фланг способен. Но в команде и без него полным-полно изобретательных футболистов.

ВАРИАНТ СКАЗОЧНЫЙ – «АРСЕНАЛ»

В случае ухода Алексиса «канонирам» впопыхах придется искать нового игрока в атакующую линию. Слухи про Хамеса и «Арсенал» ходили в начале лета, и пока сказать об этом что-то конкретное просто нельзя. Если уж Родригес и думал про работу с Арсеном Венгером, то скорее всего уже разговаривал по этому поводу с братом своей жены – голкипером лондонцев Оспиной. Эти ребята часто пересекаются не только в сборной, но и за семейным столом. Так что скорее всего родственники не раз говорили о возможном переезде в «Арсенал».

Правда верится в это с большущим трудом: последние лет 15 за одно лето «канониры» никогда не тратились сразу на нескольких топовых игроков. Озил – одним летом, Алексис – следующим, затем покупка не совсем звездных Мустафи и Джаки, а теперь трансфер Ляказетта. Разве «Арсенал» способен выложить в одно окно еще 50-60 миллионов за игрока? Вряд ли.

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