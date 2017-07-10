В Новой Зеландии победила дружба, а тренер «Кубани» стал молниеносным

Тур Британских и ирландских львов в Новую Зеландию подошел к концу, но события уик-энда не ограничиваются только матчем против «Олл Блэкс». Обозреватель «Советского спорта» Вадим Анисимов рассказывает о событиях ушедшей недели в регби, которые вы могли пропустить.

Победил регби и дружба

Последний матч между Новой Зеландией и Британскими и ирландскими львами был запланирован на утро субботы. Именно этой встречей должен был решиться исход противостояния между «львами» и «Олл Блэкс» в рамках летнего турне. Первый матч выиграли новозеландцы, а во втором вышли победителями британцы. На сей раз хозяева «Эден Парка» не дали возможности гостям занести даже одну попытку. Оуэн Фарелл и Элиотт Дейли поражали ворота новозеландцев только со штрафных. «Олл Блэкс» ответили двумя попытками Нгани Лаумапе и Джорди Барэтта с одной конверсией и штрафным. Итоговый счет 15-15 - и в турне по Новой Зеландии побеждает дружба. Результаты поездки «львов» заставляют с оптимизмом думать о грядущем чемпионате мира. Сможет ли Англия подвинуть с пьедестала «Олл Блэкс»?

«Куда, куда вы удалились?»

Как и анонсировалось ранее, южноафриканские «Читас» и «Кингс» покинули турнир Супер Регби. Куда теперь отправятся команды в поисках международной практики – неизвестно. Были ли предложения от лиги Pro-12 всерьез или это очередные разговоры? В этом сезоне «гепарды» занимают третье место в дивизионе Африка 1, а «короли» - четвертое в Африке 2. Откровенно говоря, на месте каждой из этих команд следовало бы быть франшизе «Санвулвз» с их игрой и семью очками из 14-ти матчей. Но «волки» оказались неприкасаемы, а за бортом турнира без спасательного круга дрейфуют совсем другие клубы.

Дышали в затылок, но не догнали

В рамках Супер Регби состоялся 16-й тур соревнования. В новозеландском дивизионе «Харрикейнс» принимали соседей по турнирной таблице «Чифс». Дерби всея Новой Зеландии удалось на славу. Команды занесли по две попытки с конверсией, но только штрафной в исполнении Дэмьена МакКензи помог выявить победителя.

Не отставали по накалу страстей и австралийские команды. В матче «Редс» и «Брамбис» команды также разделило лишь одно очко. Лидеры потерпели поражение в гостях, несмотря на помощь штрафной попытки. Точность «десятки» «Редс» Куэйда Купера не подводила ни при реализации, ни при наказании за нарушения. 16-15 - и «красные» догоняют «Форс» по очкам.

Третий матч, где одни дышали другим в затылок, регбийный Бог припас на субботу. Смирившиеся со своей окончательной участью «Кингс» напоследок взяли верх над «Буллс». Матч получился на редкость грубым и был отмечен тремя желтыми карточками на две команды. Капитан «королей» Лионель Крондже забил три штрафных, две реализации и отметился дроп-голом. Настоящий матч имени Крондже.

Фиджи едут на Кубок Мира

Сборная Фиджи успешно квалифицировалась на Кубок Мира-2019. Набрав 12 очков в Кубке Тихоокеанских Наций, фиджийцы далеко оторвались от преследователей. Несмотря на накал страстей в очном противостоянии Тонга и Фиджи, характер и удача были на стороне последних. Волевая победа - и заветное место в компании Австралии, Грузии и Уэльса. Еще один участник группы D определится после матче Уругвая и Канады.

Как стать молниеносным. Пособие от тренера «Кубани»

Во время встречи «Металлурга» и «Кубани», которая завершилась победой гостей 38-12, в главного тренера кубанцев попала молния! По статистике, чаще всего это погодное явление в мире спорта притягивают игроки в гольф. Видимо, теперь очередь дошла и до регби. К счастью, Александр Алексеенко жив и здоров, но встречу с разрядом он запомнит надолго. Молния оставила на макушке Александра памятный след. Электрификация тренера «Кубани» прошла успешно. Кто знает, может быть по сценарию голливудских блокбастеров, у Александра Алексеенко откроются суперспособности? А пока что дополнительный разряд мощности получила «десятка» «Кубани» Сергей Сугробов. Полузащитник вышел на первое место в списке бомбардиров, имея 52 очка. Тут, похоже, без чудесного влияния молнии от тренера не обошлось: 19 очков в одном матче!