Фернанду Мейра: «Зенит» - мощный клуб, но школа для детей была ужасна

Экс-защитник «Зенита» Фернанду Мейра рассказал в интервью Expresso о переезде в Петербург, случае на дороге и отношениях с полицией.



МАЛЕНЬКОЕ И ГРЯЗНОЕ ЗДАНИЕ

- Как вы переходили в «Зенит»?

- Позвонил главный тренер «Зенита», сказал, что хотел бы видеть меня в команде. Пришлось принимать сложное решение. Сначала мы с женой приехали в Петербург посмотреть, что за город, какой там уклад жизни. Контракт предлагали невероятный, от такого почти невозможно отказаться. Но, к сожалению, дети не смогли поехать со мной. Местная международная школа была ужасной.

- Как это?

- Я не понимаю, как в таком красивом городе, как Петербург, в международной школе не могут сделать хотя бы минимальные удобства. Когда мы с женой посетили ту школу, были в шоке. Здание очень маленькое и грязное. Это не то место, где могут находиться дети. Я уже не говорю о стоимости обучения. Ведь если школа настолько дорогая, то вы должны обеспечивать чистоту, безопасность и комфорт, но ничего этого не было. Так что нам пришлось принимать непростое решение. Я не стал отказываться от хорошего контракта, но жена с детьми отправились жить в Португалию.

А я обосновался в отеле вместе со сводным братом. И очень ему благодарен, так как почти всю жизнь он меня сопровождал. И вместо того, чтобы строить свою карьеру, помогал мне, когда это было особенно необходимо.

500 ЕВРО ЗА АВАРИЮ

- Что вам больше всего понравилось, и что не понравилось в России?

Хуже всего была погода — очень холодно. А еще чтобы добраться до Португалии, требовался чуть ли не целый день. Зато понравился город, он очень красивый, и было здорово понимать, что играю в таком мощном клубе, как «Зенит».

- Расскажите какую-нибудь историю из тех времен.

- В «Зените» игрокам предоставляли машины BMW 1 серии. Но я сказал, что нужна машина побольше, так как ко мне будет приезжать семья. Даже готов был доплатить разницу в цене. Но в итоге мы с представителем клуба поехали в автосалон, где мне предложили выбрать любую машину. Вот я и выбрал X6. В этом клубе нет лимитов. А еще у меня было много историй с полицией.

- Рассказывайте.

- Однажды попал в небольшую аварию, сам был виноват. Вместе с братом и другом, ехали в ресторан, болтали, и я не заметил сигнала на перекрестке. Выехал, а сзади в нас врезалась машина. От нее почти ничего не осталось, я очень испугался, пытался извиниться перед водителем. Но я не знал русский, а он не понимал по-английски. Пришлось звонить переводчику и передавать трубку тому пострадавшему. Не прошло и минуты, как переводчик мне сообщил: «Фернанду, тот человек говорит, если дашь ему 500 евро, он уедет». Как же так? Ведь его машина почти на части развалилась! Но я, как и советовал переводчик, отдал 500 евро, и парень уехал на такси. Он просто оставил машину на улице, даже полиция не появилась. Вот так и решилась проблема.

- 500 евро в то время для вас было пустяком?

- К счастью, да. Но в России было просто: как только полиция видела, что я игрок «Зенита», тут же расслаблялась. То же самое было в Турции, полицейские меня всегда отпускали.