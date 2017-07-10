Ах, вы наши золотые! Россиянки стали четырехкратными чемпионками Европы

Девушки из сборной России по регби-7 в четвертый раз стали сильнейшей командой Европы. Обозреватель «Советского спорта» Вадим Анисимов проследил путь россиянок на вершину регбийного Олимпа.

В минувшие выходные Казань принимала финальный этап Гран-При Европы по регби-7. На российских регбисток возлагались огромные надежды, ведь предыдущий этап во Франции стал для наших золотым. Родные стены стадиона в столице Татарстана тем более должны были помочь сборной России занять первое место.

«Русским катком» по групповому этапу

В одном пуле с россиянками выступали Уэльс, Италия и Нидерланды. Если валлийки и итальянки после французского раунда расположились в середине таблицы, то голландки оказались на самом дне. Наши регбисты с места в карьер бросились диктовать соперникам свои законные права на лидерство. Первыми под горячую руку попали все те же регбистки из Нидерландов. Итоговый счет 48-0 снял все вопросы о готовности сборной России к домашнему этапу. Но на этом «русский каток» не остановился. Не знающие пощады россиянки сокрушили сборную Италии 55-0! Главный соперник наших девушек Уэльс также подошел к очной встрече с двумя победами, хоть и более скромными. Валлийки смогли занести одну попытку с реализацией, на что «медведицы» ответили шестью. Полный набор очков в группе, феноменальная разница занесенных и пропущенных попыток, полный разгром оппонентов - Россия отправляется в четвертьфинал.

До финала на одном дыхании

В двух шагах от финального матча наших регбисток поджидала Польша. Соперник занял в «пуле» лишь третье место, поэтому особых волнений перед игрой не было. Россия должна была уверенно побеждать, что и вылилось в итоге в 15-0 на табло. Между тем, один из главных претендентов на золото этапа - команда - Ирландии устроила настоящую феерию в игре против Португалии. «Зеленые» учинили разгром со счетом 49-7. Волею судеб именно с ирландками было суждено сойтись россиянкам на стадии полуфинала. Ирландия – традиционно неудобный соперник для женской и мужской «семерки». И если мужчины совсем недавно потерпели «фиаско» в битве против «зеленых», то наши девушки показали пример коллегам по сборной России. На одну попытку соперника подопечные Андрея Кузина ответили 27-ю набранными очками. Но на дороге к золоту уже появились еще одни представительницы Великобритании – сборная Англии.

Лучшие для всех, лучшие во всем

В нелегкой борьбе с француженками англичанки смогли выйти в финал. Но сил им явно не хватило на последний рывок. Сборная России не оставила ни малейшей надежды «алым розам» на победу в решающей встрече. Ни одного результативного действия от представительниц Англии и 21 очко россиянок расставили все точки над «i» в споре за золотые медали. Наши девушки стали безоговорочным четырехкратными чемпионками Европы по регби-7! Алена Михальцова и Елена Здрокова занесли 17 попыток на двоих в шести матчах! Поистине гениальный результат.

С чемпионством, четырехкратные!



