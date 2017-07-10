Лучшие Youtube-каналы о беге

Кого смотреть в Youtube, чтобы знать о беге больше, бегать лучше, бегать без травм и всегда иметь заряд мотивации. Разбирался «Советский спорт».

The Run Experience

Что это: видеоблог на английском языке, которые создала группа бегунов из Сан-Франциско. Незнание английского языка не должно вас смущать: видеоролики смонтированы так, что их можно понять любому человеку.

В блоге – советы начинающим бегунам и марафонцам, упражнения, лайфхаки и обзор бегового экипа. Почти наверняка, если у вас есть вопрос по бегу, ответ найдется здесь.

Подробнее: https://www.youtube.com/user/TREtherunexperience





Читать еще на сайте «Советского спорта»: Новичок на трассе – как распознать начинающего бегуна и не быть таким

SkiRun Ru

Что это: русскоязычный блог с советами по подготовке к соревнованиям, разбору техники и многочисленными тестами кроссовок, снаряжения и спортивных добавок для бегунов. Ведет блог Василий Парняков, легкоатлет и спортивный комментатор. В последнее время он сосредоточился на наполнении одноименного сайта, но это не мешает его youtube-каналу оставаться ценным источником информации для начинающих бегунов – что подтверждают около 25 000 подписчиков.

Подробнее: https://www.youtube.com/user/SKIRUNru/featured





RUN 42 195

Что это: новый канал, созданный в конце 2016 года – посвящен тем, кто хочет пробежать свой первый марафон. Спектр обсуждаемых вопросов, впрочем выходит за рамки только марафона: здесь можно найти подробный гид для новичков по технике бега, питанию, восстановлению, правильному дыханию и распространенным ошибкам.

Подробнее: https://www.youtube.com/channel/UCYpnlxljje6xE_xFwe29LwA/featured





Athletics Motivation

Что это: победы великих легкоатлетов, хайлайты, нарезки лучших забегов. Канал Athletics Motivation – это библиотека мотивирующих видеороликов: то, что нужно, когда лень выходить на очередную пробежку. Просто посмотрите на то, как тренируется Усейн Болт или молодая звезда бега Кэданс Хилл – и ноги сами вынесут вас на трассу.

Подробнее: https://www.youtube.com/channel/UC2Di7ho8mj-DWp6k2ih08wg





Running Music

Что это: не знаете, под какую музыку бегать? Этот популярный youtube-канал поможет вам. Здесь собраны музыкальные миксы, которые помогут вам бежать энергичнее, быстрее и дольше. Running Music предлагает подборки различных жанров – от хауса до диско, а кроме того разнообразные «топы»: «Топ 100 лучших песен для бега», «Лучшие песни для интервальной тренировки» и т.д. Под эту музыку уже тренируются более 170 тысяч атлетов со всего мира. Почему бы вам не стать одним из них?

Подробнее: https://www.youtube.com/channel/UCCzDQmO5GUYDd8ZSbptSF1Q/featured





Читать еще на сайте «Советского спорта»: Как готовиться к марафону и пробежать свою первую дистанцию

Running Wild

Что это: канал, названный по имени популярной металлической группы, посвящен такому направлению бега как «кросс кантри» или бег по пересеченной местности. В библиотеке видео – советы по технике бега по пересеченке, разнообразные тренировочные планы с прогрессией нагрузок, ответы на вопросы (например, как дышать при перемене высот или что есть перед тренировкой с ускорением в гору).

Подробнее: https://www.youtube.com/user/RunningWild2Believe/featured

World Triathlon

Что это: англоязычный канал о триатлоне – популярной сегодня спортивной дисциплине, где спортсмены бегут, плавают и соревнуются в велогонках. На канале – информация о соревнованиях, полезные советы по улучшению результатов в каждой из трех дисциплин, интервью с профессиональными триатлонистами и просто много красивых видео. Если вы никогда не пробовали троеборье, почти наверняка вам захочется это сделать.

Подробнее: https://www.youtube.com/user/itutriathlon/featured





