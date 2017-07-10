Garmin ведет российских спортсменов к чемпионским титулам

Галина Виноградова cтала бронзовым призером чемпионата мира по спортивному ориентированию.





Галина Виноградова выиграла бронзу на чемпионате мира по спортивному ориентированию, который проходил в эстонском городе Тарту. Как признается сама спортсменка, важная награда в ее копилке достижений появилась благодаря многолетним тренировкам и использованию во время подготовки и самих забегов умных часов Forerunner920 от Garmin.

В ходе главных стартов сезона для всех ориентировщиков – Чемпионата мира, проходившего в Эстонии с 1 по 8 июля, мастер спорта международного класса Галина Виноградова завоевала бронзовую медаль. Российская спортсменка стала призером в самой динамичной дисциплине «Спринт». В квалификационном забеге на 2 300 метров Галина показала лучший результат среди 33 участниц, обогнав действующую обладательницу Кубка мира шведку Туве Александерсон на 4 секунды. В финале на 3 400 метров ориентировщица из Барнаула стала третьей и принесла важную медаль в копилку российской сборной.



Одним из факторов успеха Галины на дистанциях стала частота бега – 195 шагов в минуту во время квалификации, а в финальном забеге каденс был 194. «В спортивном ориентировании постоянно идет смена направления бега, которая должна проходить без потери скорости. На спринтерской городской дистанции спортсмен делает 50-60 виражей на 90 градусов, что существенно отличает эту дисциплину от шоссейных пробегов, где можно двигаться широким шагом. В городе более эффективен бег с высокой частотой шагов: за счет этого снижается расход энергии на противодействие центробежным силам», – подчеркивает тренер Галины Виноградовой, ее супруг Михаил Виноградов.



Над повышением частоты бега спортсмен работает многие годы, но эта работа будет успешна лишь в одном случае –если есть возможность детально измерять и анализировать показатели каждой тренировки. Данные в динамике показывают успех тренерской работы в целом и определяют, какие аспекты требуют пристального внимания бегуна и его наставников. Именно современные устройства Garmin позволяют отслеживать беговую динамику: частоту шагов, вертикальные колебания корпуса, время контакта стопы с землей, частоту сердечных сокращений. Умные часы Forerunner 920 с GPS-приемником также точно измеряют трек, ведут запись скорости и пройденного расстояния. И тренеры, и спортсмены подтверждают, что это мобильный мини-компьютер, который оценивает состояние спортсмена, прогнозирует результаты соревнований, учитывая положение лидеров, и дает рекомендации по восстановлению между тренировками. В 2017 году использование устройства Garmin на международных соревнованиях в различных видах спорта официально разрешено.



Ждем новостей о победе поклонников Garmin в плавании, велосипедном спорте и беговых дисциплинах!

