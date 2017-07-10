Garmin выпускает спортивные часы fenix 3 HR в двух новых версиях

Культовые часы fenix 3, специально разработанные для любителей спорта и приключений на открытом воздухе, будут доступны в двух новых лимитированных версиях. Речь идет о моделях fēnix 3 HR оттенка грифельно-серый с корпусом из нержавеющей стали и встроенным пульсометром и fēnix 3 HR с титановыми корпусом и ремешком, защитным покрытием DLC и встроенным пульсометром. Дизайн моделей был разработан специально для эксклюзивных партнеров Garmin в Северной Америке, однако устройства станут доступными для продажи в России в том числе.



fenix 3 – самая популярная модель спортивных часов с функционалом для всех возможных видов активностей, будь то туризм, любительский или профессиональный спорт, прогулка на свежем воздухе или повседневные физические нагрузки. Устройство оснащено пульсометром Elevate, мультиспортивными функциями, GPS/ГЛОНАСС, компасом, барометром, альтиметром и термометром. Удобный интерфейс гаджета при помощи скачиваемых приложений и циферблатов легко настроить под свой вкус.

Новые версии часов также включают все необходимые функции для тренировок мультиспорт, кроссового бега и навигации. Устройство отличается прочной конструкцией из высококачественных материалов. В одном случае новая модель представлена с корпусом из нержавеющей стали, в другом – с титановыми корпусом и ремешком. Титановые часы выпускаются с покрытием DLC (покрытие выполнено по технологии распыления углерода с алмазными свойствами). Слой углерода на поверхности достигает алмазной твёрдости и обеспечивает надежное сопротивлениевоздействию всех внешних повреждений – царапин, ударов, капель дождя, химических веществ.

Часы fenix 3 HR обеспечивают водонепроницаемость на глубине до 100 метров. Заряда батареи хватает до 50 часов в режиме UltraTrac (параметр GPS, который позволяет записывать точки трека и данные с датчика через более длительные интервалы), а в обычном режиме GPS батарея продержится до 20 часов, а в режиме смарт-часов срок непрерывной работы устройства увеличится до трех недель (в зависимости от настроек).

Все модели включают оптический пульсометр Elevate на запястье, чтобы обеспечить вам свободу во время спортивных занятий: пользователи могут отслеживать частоту пульса, не закрепляя на груди ленту с пульсометром.

Устройство было разработано для спортсменов, которые хотят отслеживать свои показатели во время различных занятий. В приборе предусмотрены специальные функции не только для бега, но и для плавания, лыж, гребли (включая стоячий паддлбординг) и даже гольфа.

Во время плавательных тренировок fenix 3 измеряет расстояние, темп/количество гребков и прочие параметры.

В режиме лыжи/сноуборд можно отслеживать скорость, расстояние, падение высоты по вертикали, количество спусков (с использованием автоматической паузы на подъемниках) и прочие показатели.

В режиме гребли fenix 3 выдает полную информацию, включая количество и темп, а также эффективность гребков. Кроме того, во время тренировки можно использовать режим «Виртуальный партнер» (специальный тренировочный инструмент, позволяющий устроить соревнование с виртуальным партнером).

Режим для гольфа позволяет измерять расстояние до передней/средней/задней части грина для любого поля, загруженного из приложения Garmin Connect.

Благодаря возможностям беспроводного подключения ANT+ можно использовать fenix 3 в качестве пульта дистанционного управления для экшн-камеры VIRB.

Модель fenix 3 HR включает дополнительные функции для тренировок, которые помогут определить физическую и спортивную форму. Анализируя данные скорости бега, частоты пульса и изменчивости частоты пульса, устройство рассчитывает показатель VO2 max, представляющий собой максимальный объем кислорода, который можно потребить за минуту. Устройство включает функцию рекомендаций по восстановлению организма после физических нагрузок. Кроме того, прибор рассчитывает идеальное время финиша на основе текущего значения VO2 max.

Кроме этого, часы включают большое количество навигационных функций и функций трека, которые позволяют устройству направлять пользователя по дорогам и бездорожью. Прибор fenix 3 во время движения записывает GPS-трек (след). Кроме того, устройство позволяет отмечать местоположения, например, линию старта/финиша, контрольную точку курса, местонахождение лагеря, машины и т.д. Используя fenix 3, можно создавать дистанции и применять их для навигации, а также отмечать до 1000 местоположений и задавать их в качестве пунктов назначения. Для планирования поездок и обмена информацией о приключениях со своими друзьями и близкими используйте BaseCamp – бесплатный инструмент от компании Garmin для компьютера, с помощью которого можно просматривать и организовывать коллекции карт, указывать путевые точки, строить маршруты, отображать треки, а также обмениваться этими данными через совместимые устройства.

Устройство fenix 3 Sapphire HR оснащено барометрическим альтиметром и электронным 3-осевым компасом. Прибор выполняет автоматическую калибровку этих датчиков с помощью GPS-приемника для обеспечения максимально точной информации. Встроенный альтиметр выдает данные высоты для возможности наблюдения за подъемом и спуском. Барометр можно использовать для прогнозирования изменений погоды путем наблюдения за краткосрочными тенденциями изменения атмосферного давления. Электронный трехосевой компас обеспечивает точные показания азимута при любых условиях, даже в неподвижном положении. Подключив к устройству внешний датчик температурыTempe, можно получать точные показания температуры.

Загружая бесплатный контент из магазина Connect IQ, можно индивидуализировать часы fenix 3 HR: изменить циферблат, добавить поля данных и получить приложения и виджеты для считывания информации с одного взгляда.

Часы fenix 3 помогут оставаться на связи со всем миром, позволяя принимать оповещения от смартфона непосредственно на устройство, автоматически сохранять данныев приложении Garmin Connect в течение дня или выполнять обновления через точки доступа Wi Fi. С помощью функции LiveTrack (отслеживание активности в реальном времени) друзья и близкие смогут наблюдать за местоположением владельца гаджета.

В России продажа лимитированных версий начнется в начале августа. Розничная цена fenix 3 HR оттенка грифельно-серый с корпусом из нержавеющей стали составит 59 000 руб., а стоимость fenix 3 HR с титановым корпусом и ремешком – 67 000 руб.

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