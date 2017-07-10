Кто станет первым номером «Спартака»? Рейтинг Ловчева

В конце недели – старт нового сезона РФПЛ. «Советский спорт» представляет рубрику «Рейтинг Ловчева», в которой наш обозреватель выделяет в каждой линии несколько футболистов. За ними он будет следить в первую очередь. Сегодня, в первой серии, – обзор вратарей.

ИГОРЬ АКИНФЕЕВ

Клуб: ЦСКА

Возраст: 31 год

Статистика РФПЛ-2016/17: 29 матчей (15 (1) – 15 пропущенных мячей, один – с пенальти)

В конференции на сайте «Советского спорта» меня часто спрашивают: «Зачем вы прославляете Акинфеева?». Но послушайте: если взять последние десятилетие, он бесспорно лучший вратарь страны. Это просто факты, цифры в статистике. С ним сравнивали многих вратарей – и на каком-то этапе конкуренты Акинфеева, возможно, смотрелись даже предпочтительнее. Но конкуренты потом куда-то исчезали, переставали держать уровень, а других вратарей продолжали сравнивать с Акинфеевым. Но есть одно «но».

Несколько лет назад, когда от поколения Аршавина требовали отъезда в Европу, я говорил: «Почему вы хотите, чтобы они уехали и перестали украшать российский чемпионат?». Тоже самое говорил и об Акинфееве: мол, он привык играть с защитниками ЦСКА, надежен в сборной (на тот момент), у него здесь все хорошо. Сегодня же я вижу то, что не видел тогда - наш чемпионат не дает возможности развиваться. Он может довести молодого игрока до определенного уровня, но следующий шаг реален только в Европе.

После матча с Мексикой, когда я написал, что ему нужно составить конкуренцию, и дать шанс в сборной другим людям, мне позвонил Валерий Газзаев. И сказал: «Присмотрись внимательнее к эпизоду со вторым голом. Когда пошел этот длинный пас Васин был ближе к мячу, чем мексиканский нападающий. Акинфеев это увидел и начал пятиться назад, рассчитывая, что защитник будет первым на мяче и сделает пас вратарю. Но потом понял, что Васина уже обгоняют, побежал помогать. И не успел. В большей мере, в этом голе виноват Васин».

Но я считаю, вратарь должен предугадывать и такие моменты. Поэтому оправдывать Акинфеева не буду. Но при этом не стоит забывать и его спасения – со шведами, например, на последних минутах игры в отборе на Евро-2016. Или в «золотом» матче ЦСКА с «Рубином». Это незабываемо. Однако, раньше Акинфеев был почти незамечен в определяющих голах, в ляпах.

Да, и Яшин когда-то пропускал от чужого вратаря, и Дасаев – тоже, кстати; был свидетелем этого на сборах в Болгарии. Но в случае с Акинфеевым что-то все-таки пошло не так. Он когда-то не принял новый вызов – попытать силы в Европе. И прогресс остановился. Он держит стабильный уровень, но все чаще срывается на ошибки. Мне интересно посмотреть, как после масштабной критики он будет играть в новом сезоне.

АНДРЕЙ ЛУНЕВ И ЮРИЙ ЛОДЫГИН

Клуб: «Зенит»

Возраст: 25 и 27 лет

Статистика РФПЛ-2016/17: 10 (7(1)) – за «Уфу», 10 (5) – за «Зенит»; 15(9)

В «Зените» намечается интересное вратарское соперничество: Лодыгин против Лунева. В контрольных матчах больше играет Лодыгин. Он ворвался в наш чемпионат очень неожиданно и ярко. Хотя было видно, что школы ему не хватает. Но и «Зенит» тогда играл очень уверенно, и Лодыгин, начав выручать, почувствовал себя своим в команде. Стал вызываться в сборную, одно время его считали тем, кто в ближайшее время заменить Акинфеева. Но потом несколько ошибок его сильно «прибили». Зимой ему на замену взяли Лунева. И до травмы тот выигрывал конкуренцию у Лодыгина. Любопытно будет посмотреть, кого выберет Манчини.

АРТЕМ РЕБРОВ И АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ

Клуб: «Спартак»

Возраст: 33 года и 23 года

Статистика РФПЛ-2016/17: 28 (24(5)); 17(12(2)) – за «Амкар», 1(0) – за «Спартак»

Когда Селихов подписал контракт со «Спартаком», пошли новости, мол, Каррера недоволен тем, что с ним этот трансфер не согласовали. Но при этом итальянец не мог не заметить Селихова. В концовке осенней части тот провел великолепный матч против «Спартака» за «Амкар».

Но весной безоговорочным первым номером был Ребров, который, может, звезд с неба не хватает, но при этом он надежен, ему, что очень важно, доверяют партнеры по команде. Неслучайно его одно время выбирали капитаном. Учитывая, что Каррера остался, думаю, сезон начнет Ребров. Но в этот раз конкуренция будет жестче. И после одной-двух ошибок шанс могут предоставить уже Селихову. Интересное соперничество.

АЛЕКСАНДР БЕЛЕНОВ

Клуб: «Уфа»

Возраст: 30 лет

Статистика РФПЛ-2016/17: 17 (18(1)) – за «Анжи», 10 (10(2)) – за «Уфу»

Беленов свое мастерство доказал. Куда бы он ни приходил, как бы там ни играла защита, кто бы ни тренировал, он везде доказывает, он – хороший вратарь. И в сборную последнее время его стабильно зовут, правда, от больших турниров все равно «отцепляют». Помню интервью его тренера в юношеской команде. Тот сказал: «Я знаю его лучше всех. Уверен, он будет основным вратарем сборной». Что ж, время пришло.

И, кстати, думаю, Беленов не случайно так здорово отражает пенальти. Тренер чилийцев после полуфинала Кубка конфедераций сказал, что три отраженных удара Браво – это не случайность. Мол, тот готовился, изучал оппонентов – кто и как бьет, как разбегается и прочее-прочее. Беленов секреты не раскрывает, но серия отраженных пенальти в любом случае говорить о нем, как об умном вратаре.

ВЛАДИМИР ГАБУЛОВ

Клуб: «Арсенал»

Возраст: 33 года

Статистика РФПЛ-2016/17: 13 (16(4))

На Габулова вынужденный полугодичный перерыв, кажется, повлиял положительно. После нервотрепки в «Динамо», после всех недоговоренностей по контракту он успокоился, восстановился психологически. И то, что Тула осталась в РФПЛ, во многом его заслуга.

Попадание на Кубок конфедераций говорит о том, что он по-прежнему конкурентоспособен на уровне сборной. Интересно будет посмотреть, сможет ли он выдержать этот уровень и стабильно вызываться в сборную.

ВНЕ КОНКУРСА. НИКИТА МЕДВЕДЕВ

Клуб: «Локомотив»

Возраст: 22 года

Статистика РФПЛ-2016/17: 17(9) – за «Ростов»

Парень появился просто из ниоткуда. Появился и побил рекорд Руслана Нигматуллина по «сухим» минутам подряд в РФПЛ, который держался вот уже несколько лет. Фантастическая история. Надеюсь, это только начало.

Медведев ушел в «Локомотив» - соперничать с Гилерме, у которого тоже есть российский паспорт. Не хочется верить, что молодой парень ушел из «Ростова» только ради денег. Надеюсь, он действительно считает, что может выиграть конкуренцию у Гилерме. Такая смелость похвальна.