Взгляд из Аргентины: «Теперь в сборной забудут о Дриусси»

«Советский спорт» рассказывает, как в Аргентине восприняли переход нападающего Себастьяна Дриусси в «Зенит».

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«Водка, холод и евро»

Издание рассказывает о том, как «Зенит» вновь пытается стать лучшим клубом в России, сколько потратит денег на новичков, и вспоминает всех аргентинцев, игравших в Петербурге.

Больше всего автора волнует, что Дриусси и Паредес будут потеряны для сборной Аргентины всего-то за год до ЧМ-2018. Ведь первопроходец Алехандро Домингес так и не был замечен тренерами, Кристиан Ансальди вызывался на товарищеские матчи, а Эсекьель Гарай со временем потерял место в национальной команде.

«Ривер Плейт» не хотел, чтобы их жемчужина поддалась соблазну и согласилась на выгодный контракт, предложенный «Зенитом». Президент клуба пытался отговорить Дриусси: «Такой футболист должен играть в более сильном чемпионате, чем российский», - говорил он Себастьяну. Но русские сделали то, что умеют лучше всего: предложили настолько выгодную в финансовом плане сделку, что отказаться было сложно.

Белые ночи, круглосуточно открытые бары и температура ниже минус десяти градусов зимой – вот где проведет свои лучшие годы в карьере Дриусси и где сыграет последний год перед ЧМ-2018 Паредес. Может случиться, что после первой же зимы об игроках забудут», – пишет Perfil.

TyC Sports

Допинг

Перед вылетом в Россию Себастьян Дриусси впервые прокомментировал новости о том, что его поймали на употреблении допинга.

– Некоторым людям важно что-то обсудить, не имея всей информации. Я все это спокойно воспринял. Доктора и тренеры уже говорили на эту тему и все пояснили. Но все равно продолжились слухи о том, что у меня положительная допинг-проба. Просто иногда люди любят злословить. Я знаю, что было на самом деле, и спокоен» – сказал нападающий телеканалу.

Что еще сказал нападающий перед вылетом в Россию.

1. Я поговорил с тренером «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо, и он посоветовал мне использовать свой шанс, так как это важный шаг в карьере.

2. «Ривер» навсегда будет в моем сердце. Надеюсь когда-нибудь вернуться сюда. Я всегда буду благодарен клубу, тренерам, игрокам и фанатам.

3. Отдельное спасибо Гальярдо, который помог мне вырасти в профессиональном и человеческом плане.

Что сказали в «Ривер Плейте»

По трансферу Дриусси за всех высказался главный тренер Марсело Гальярдо.

– Не ожидали, что Дриусси уйдет, но это случилось. У нас была идея сохранить этот состав на какое-то время. Но по понятным причинам этого сделать не удается. Когда приходит столь щедрое предложение, и клуб готов выплатить прописанную в контракте сумму, а сам игрок хочет уйти, мы бессильны. Это не зависит от меня или от руководства «Ривер Плейта», – сказал специалист.