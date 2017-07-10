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Ростовские гостиницы готовы принять гостей ЧМ-2018

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Ростовские гостиницы готовы принять гостей ЧМ-2018

Гостиничный фонд Ростовской области полностью готов принять клиентские группы FIFA во время игр чемпионата мира по футболу в 2018 году, для этого в регионе подготовят 1156 номеров, сообщил в понедельник замгубернатора региона Юрий Молодченко.

«ФИФА устанавливает определенные условия по номерному фонду – для клиентских групп должно быть подготовлено минимум 860 номеров. На сегодняшний день в регионе готовы 825 номеров для этих целей. В стадии согласования договоры еще с 7 гостиницами на 331 номер. Таким образом, после подписания договоров мы сможем предоставить данной категории гостей 1 156 номеров, что превышает минимальные требования ФИФА, - рассказал он. – Для болельщиков должно быть подготовлено не менее 4 тысяч номеров. При этом общее количество номеров в Ростовской области составляет 12,7 тысяч».

Матчи ЧМ-2018 пройдут в городе Ростове-на-Дону с 17 июня по 2 июля.

-Для нас является принципиальной завершающая часть подготовки - а сейчас фактически речь идет об этом, - -подчеркнул на недавнем совещании по подготовке к ЧМ губернатор донского региона Василий Голубев. - Все должно быть четко понятно: невыполненных задач в 2018-м не может быть в принципе. Есть свои правила, которые устанавливает FIFA, и мы обязаны успеть сделать все, что запланировано

Для выполнения требований FIFA в регионе реализуется несколько инвестпроектов по строительству гостиниц. В настоящий момент они находятся на разных стадиях готовности.

Так, к настоящему времени введены в эксплуатацию и с 2014 года работают в штатном режиме два гостиничных комплекса «Эрмитаж» и «Меркур». С этого года работают 36 номеров четырехзвездочного отеля «Рамада» («Доломан»), которые будут принимать делегацию FIFA. Полностью отель заработает до конца года.

Четырехзвёздочный отель Radisson Blu заработает уже в сентябре этого года. Возобновилось строительство в городе и еще одного гостиничного комплекса — Hyatt Don Plaza. По словам замгубернатора, ни у властей региона, ни у инвесторов нет сомнений, что объект будет сдан в срок.

с октября 2015 года в связи с финансовыми проблемами инициаторов проекта - компании Дон-Плаза и ООО «МКЦ-РосЕвроДевелопмент» - строительство гостиницы было приостановлено. Для дальнейшей реализации проекта правительством Ростовской области совместно с инвестором был проработан вопрос с Внешэкономбанком по возобновлению кредитной линии для завершения строительства гостиничного комплекса. В итоге кредитная линия превышает 3,6 млрд рублей.

Готовность объекта оценивается в 85%. Проект находится на особом контроле в правительстве региона.

Молодченко подчеркнул, что цены на размещение гостей чемпионата будут фиксированными – контроль за ними осуществляет «Матч Аккомодейшн 2018».

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