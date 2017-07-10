Дзюба больше не нужен «Зениту». Что вообще происходит?

По сообщениям некоторых СМИ форвард «Зенита» Артем Дзюба выставлен на продажу. «Советский спорт» – о ситуации вокруг футболиста сборной России.

УТКА ЛИ?

Казанское издание «Спорт Бизнес Online» сообщило: в «Зените» планируют избавиться от Артема Дзюбы. Игрока всерьез намерены продать уже этим летом. Питерцы вроде как даже предлагали нападающего «Спартаку», но те отказались.

В возвращение Артема в «Спартак» не верится вообще. Да и что кто-то по этому поводу звонил из Питера в Москву – тоже. Уже представляю, как в офисе красно-белых один из руководителей поднимает трубку и на предложение купить Дзюбу отвечает что-то типа «и сколько вы нам за это заплатите?».

Вообще, судя по обстановке, которая после Кубка конфедераций сама собой сложилась вокруг Дзюбы и Кокорина, в клубе действительно планируют указать игрокам на дверь. Не потому что приехал Дриусси, а потому что имидж сине-бело-голубого бренда потенциальные игроки сборной России серьезно портят. Новому руководству это явно не по душе.

К тому же, возможный уход Дзюбы может быть связан с Федором Смоловым. В Петербурге, возможно, хотят избавиться от тяжеловесного форварда Дзюбы, обленившегося нападающего Кокорина. А им на замену придет мотивированный во всех отношениях Смолов и уже упомянутый Дриусси.

«В «ЗЕНИТЕ» НЕПРИКАСАЕМЫХ НЕТ»

Своим мнением с «Советским спортом» поделился агент Алексей Сафонов.

– В «Зенит» пришел новый тренер – Роберто Манчини. Думаю, играть у него будут те, кто ему нужен, а не те, кто есть в команде. Судя по комплектации состава, клуб уже готов скинуть многих игроков, купленных в прошлом сезоне.

Дзюба? Не думаю, что в Петербурге настолько сильно хотят видеть Смолова, что готовы расстаться с Артемом. Не хочу Федю сравнивать с тем же Дриусси, но, как мне кажется, Смолов – форвард для внутреннего чемпионата. К тому же, лимит скоро поменяется. В какой форме он будет не понятно, но россияне в любом случае нужны.

– Кокорин тоже может уйти?

– Надо находиться внутри клуба, чтобы всерьез говорить об этом. Думаю, если Гарсия, топовый по нашим меркам полузащитник, может уйти в «Бордо», то что говорить о Кокорине.

В «Зените» сейчас неприкасаемых нет. Точнее, кого купили этим летом – те неприкасаемые. Манчини явно дали карт-бланш на работу с составом. Ему с кем комфортно работается, те и останутся. Уверен, клуб сделает еще 2-3 приобретения. «Зенит» хочет два состава, как у серьезных европейских команд, чтобы без проблем выступать в чемпионате страны и еврокубках.

«ДЗЮБА НЕ БАРАН, КОТОРОГО НЕ СПРАШИВАЮТ, КУДА ПРОДАЮТ»

Также своим мнением с «Советским спортом» поделился агент Владимир Абрамов.

– Про Дзюбу уже месяц разговоры идут. У «Зенита» столько различных вариантов может быть. Константин Сарсания тонкий специалист, понимающий психологию футболистов, огульно этот вопрос точно не решается. «Спартак»? Ну Дзюба же не баран, которого не спрашивают, куда продают. С ним ведь должны разговаривать, интересоваться, хочет ли он в тот или иной клуб.

В прошлом году Артем в «Зените» был лучшим. Может, он действительно сейчас лишний, но это сильная фигура, в человеческом, интеллектуальном и футбольном плане. А тут, понимаешь ли, взяли Дзюбу как тряпку – и бросают туда и сюда. Подходить к вопросам смены клуба надо тонко. Можно разрушить химию в команде, могут появиться глубинные обиды. Для Сарсании такие методы не приемлемы. Он прекрасно разбирается в психологии игроков. Не верю, чтобы эти вопросы решались халатно.

– То есть, Смолов вместо Дзюбы – слух?

– Не забывайте, что Сарсания работал в «Динамо», когда там играли молодые Смолов, Кокорин и Панюков. Константин очень хорошо знает этих ребят с юных времен. Он с ними много разговаривал. Да, они специфические ребята, у них сложное поведение, которое не всегда понятно. Они местами выкидывают фортели, тяжело поддающиеся объяснению.

Представьте – убираем Смолова из «Краснодара», и на кого пойдут смотреть? Как заполнить восхитительный стадион? Так что не все так просто. Тем более в «Зените» уже пять форвардов, куда там шестой? Кто будет гарантировать Федору место в основе? В Петербурге надо не только показать себя, но и тренеру понравится. Зачем Смолову такой риск?

– Что «Зениту» делать с Кокориным?

– Александр – человек без стержня. При этом он технически оснащен как никто. У нас вообще подобных футболистов по пальцам одной руки посчитать можно.

Сидеть на скамейке даже в «Зените» никто не хочет. Вспомните пример Бухарова, про которого за три года все забыли, а потом он перешел в «Ростов» и вернулся в сборную. В Питере Александр хорошо заработал, но на время просто выпал из большого футбола.

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И все-таки некоторые аргументы наводят на определенные мысли: Смолов летит в Москву чартером с ЦСКА, на фотографиях новой формы «быков» Федора нет, а клуб почему-то не делает МРТ главной звезде, когда тот в этом так сильно нуждается. Вдруг Федор действительно заменит Дзюбу в «Зените»?

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