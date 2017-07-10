«Готов вернуться в «Бенифку». Хави Гарсия рассказал о планах на будущее

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия дал интервью португальскому изданию Record.

Ранее сообщалось, что хавбек российского клуба, который ранее выступал за «Бенфику», может перейти в лиссабонский «Спортинг». Также к 30-летнему игроку проявляют интерес «Бордо» и «Малага».

О возможном возвращении в Португалию

«Нет, я не жалею об уходе из «Бенфики» (в 2012 году испанец перешел в «Манчестер Сити» – прим. Редакции). Всегда мечтал поиграть в Англии. Когда появилась возможность отправиться в премьер-лигу, я был очень рад. Конечно, «Бенфика» – мой любимый клуб в Португалии. Лиссабон навсегда останется в моем сердце. Я хотел бы вернуться сюда.

Каким меня запомнили фанаты? Мне сложно рассуждать на эту тему. Прошло уже пять лет с тех пор, как я покинул клуб и перешел в «Манчестер Сити». Но я действительно люблю эту команду. Болельщики до сих пор комментируют мои фото в Instagram. Готов вернуться ради них. Я всегда играл ради фанатов», – заявил хавбек «Зенита».

О своем состоянии

«Мне уже 30 лет. Это солидный возраст для полузащитника, но я чувствую себя хорошо. Да, у меня было много травм, но я усердно работал, чтобы вернуться на прежний уровень. В любом случае, последнее слово всегда за тренером».

О задачах «Зенита»

«Руководство тратит большие деньги на усиление. Клуб нацелен на победу в чемпионате. Мы обязаны выиграть РФПЛ, чтобы оправдать инвестиции.

Говорил ли об этом Манчини? Роберто – специалист высокого класса. У него огромный опыт. Конечно, РФПЛ – непростая лига, но я думаю, что мы сможем выиграть чемпионат. Вообще, мы уже два года не можем выиграть национальное первенство. «Зенит» не выступает в Лиге чемпионов. Это просто провал».

Об отношении к Виллаш-Боашу

«Андре – один из лучших специалистов, с кем мне довелось поработать. Он молод, и у него еще много времени. Думаю, он поступил верно, приняв предложение китайского клуба», – заявил Гарсия.