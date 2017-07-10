«Спартак» – ЦСКА и четыре самых памятных матча за Суперкубок России

В преддверии матча за Суперкубок России по футболу между московскими «Спартаком» и «Локомотивом» вспоминаем лучшие и запоминающиеся встречи за всю историю турнира.

5. «Зенит» – «ЦСКА» 1:0, 2011 год

Последний матч за Суперкубок, который проводился весной, перед переходом чемпионата на систему розыгрыша «осень – весна». Впервые матч был сыгран за пределами Москвы. Игра прошла в Краснодаре на стадионе футбольного клуба «Кубань». Встречались чемпион России 2010 года и обладатель Кубка России 2009/10 «Зенит» и вице-чемпион 2010 года и обладатель Кубка России 2010/11 ЦСКА.

Фаворитом игры считался московский клуб с потрясающей парой нападающих Думбия – Вагнер Лав, которую активно поддерживали Дзагоев, Хонда и Мамаев. «Зенит» в силу ряда причин вышел на поле с Данко Лазовичем на острие, которого поддерживала тройка Широков – Данни – Зырянов.

В первом тайме «армейцы» имели ощутимое игровое преимущество, но после перерыва вместо Лазовича вышел Алексей Ионов, и «Зенит» перешел на игру вторым номером, сделав акцент на контратаки. Одна из них и принесла успех. Семак получил пас на ход, обыграл Игнашевича и прострелил на Ионова, который забивал уже в пустые ворота. До финального свистка счет не изменился.

Интересные факты: после этой победы Сергей Семак стал обладателем уникального достижения – он выигрывал Суперкубок в составе трех клубов: в 2004 году вместе с ЦСКА, в 2010 году – с «Рубином» и в 2011 году – с «Зенитом»; автор победного гола Алексей Ионов в январе 2011 года перешел из «Зенита» в «Кубань».

4. «Рубин» – ЦСКА 1:0, 2010 год

Встречались чемпион России 2009 года «Рубин» и обладатель Кубка России 2008/09 ЦСКА. Матч состоялся 7 марта на стадионе «Лужники» и смог собрать всего 15 тысяч болельщиков.

Первые 30 минут прошли в атаках ЦСКА, которые не несли серьезной угрозы воротам «Рубина». На 35-й минуте Сергей Игнашевич отдал назад пас Игорю Акинфееву, а тот выбил его на Александра Бухарова, который и вогнал его в сетку армейских ворот. В конце первого тайма Рыжиков спас команду после удара со штрафного Хонды.

Второй тайм превратился в бенефис голкипера «Рубина». Выход один на один Хонды – Рыжиков спасает, удар со штрафного все того же Хонды – Рыжиков переводит мяч через перекладину, бьет Красич – мяч отбит на угловой. А когда и вратарь был бессилен, на помощь ему дважды приходил каркас ворот. В конце матча голкипер «Рубина» получил желтую карточку за затяжку времени, после чего и прозвучал финальный свисток.

3. «Зенит» – «Локомотив» 1:1 (4:2 по пенальти), 2015 год

Встречались чемпион России 2014/15 года «Зенит» и обладатель Кубка России 2014/15 «Локомотив». Изначально матч планировали провести в зимнюю паузу, но потом было решено провести его летом перед стартом сезона. Матч должен был состояться на стадионе «Химки», но стоимость аренды не устроила РФПЛ, и игру перенесли в Санкт-Петербург.

На 28-й минуте Тарасов протаранил защитные порядки «Зенита» и выкатил мяч Ньясу, удар которого оказался неберущимся для Лодыгина – 0:1. На 60-й минуте все тот же Ньяс убегает с центра поля к воротам «Зенита», но не попадает в створ. После этого Гильерме дважды спасает ворота после ударов Халка со штрафных, но на 83-й минуте и он был бессилен. Халк выполнил навес со штрафного, Витсель переправил мяч затылком на дальнюю штангу, где Смольников внес его в ворота – 1:1. Основное время так и закончилось вничью. В дополнительные 30 минут самый реальный момент упустил Витсель, после скидки головой Рондона пробивший с трех метров мимо ворот. В серии послематчевых пенальти «Локомотив» подвели Григорьев и Чорлука, пытавшиеся исполнить удар Антонина Паненки и запоровшие его. У «Зенита» Шатов попал в штангу. А победу фактическим хозяевам поля принес удар Доменико Кришито.

2. «Спартак» – ЦСКА 2:3, 2006 год

Самый огненный матч за Суперкубок состоялся 11 марта 2006 года. Встречались чемпион России 2005 года и обладатель Кубка России 2004/05 ЦСКА и вице-чемпион 2005 года «Спартак».

Из-за травмы спины матч пропустил основной голкипер московского «Спартака» Войцех Ковалевски. В ворота встал Алексей Зуев, а на скамейке запасных место занял Дмитрий Хомич. На 21-й минуте матча Игорь Акинфеев неудачно выбежал из ворот, Роман Павлюченко опередил его, пробросил мяч и выполнил навес на Егора Титова. Капитан «Спартака» не промахнулся по пустым воротам – 1:0. На 38-й минуте матча Квинси после розыгрыша штрафного навесил точно на Павлюченко, который ударом сходу вогнал второй мяч в ворота ЦСКА. «Спартаковцы» побежали праздновать, а армейцы побрели к центру поля, но неожиданно для всех главный судья матча Игорь Егоров отменил взятие ворот, зафиксировав офсайд. Практически сразу армейцы сравняли счет после комбинации с участием Вагнера Лава и Юрия Жиркова – 1:1.

В начале второго тайма Денис Бояринцев навешивает на Игнаса Дедуру, который скидывает мяч в центр штрафной площади ЦСКА, где Моцарт в падении «рыбкой» отправляет его в сетку ворот – 2:1. Скорости в матче еще больше возросли, тем более, что температура опустилась до «–8» градусов мороза. За 15 минут до конца основного времени матча грубейшую ошибку допустил голкипер «Спартака» Алексей Зуев, прерывая фланговый прострел Юрия Жиркова. Матч попал к Чиди Одиа, который и восстановил равновесие – 2:2. Через десять минут Ивица Олич навешивает в штрафную площадь «Спартака», Жо оказывается против Бояринцева, перепрыгивает его и наносит удар головой. Зуев недоуменно обнаруживает мяч в сетке ворот – 2:3. На последней минуте основного времени матча за вторую желтую карточку был удален Алексей Березуцкий. Штрафной удар. Мяч выносится к центру поля, где Родригес врезается в Ивицу Олича, после чего на поле вспыхивает потасовка. В результате, Одия и Игнашевич у ЦСКА и Моцарт с Клементе Родригесом получают желтые карточки. Но у «спартаковцев» они оказываются вторыми, и они удаляются с поля. Дабы еще больше не накалять, страсти Егоров дает финальный свисток.

1. «Локомотив» – ЦСКА 1:1 (4:3 по пенальти), 2003 год

Самый первый матч за Суперкубок России по футболу был сыгран 8 марта в Международный женский день. Встречались чемпион России 2002 года московский «Локомотив» и обладатель Кубка России 2001/02 московский ЦСКА.

Матч подарил нам самый главный триллер в истории Суперкубка. Весь первый тайм «Локомотив» отбивался от беспрерывных атак ЦСКА. Великолепен был Сергей Овчинников. Но за пять минут до свистка на перерыв и он был бессилен, когда после углового Ролана Гусева, Иржи Ярошик внес его в ворота вместе с мячом. Чех забил в дебютном матче за армейцев. «Босс» бросился к судье, но получил лишь «горчичник» от Валентина Иванова за свои эмоции. А в штрафную площадь «железнодорожников» полетели зажженные файера. После матча Овчинников признал, что судья его пожалел, так как он должен был быть удален за слова в адрес рефери. На последней минуте первого тайма Максим Бузникин должен был сравнивать счет после выхода один на один с Вениамином Мандрыкиным, но мяч после его удара попал в штангу.

На второй тайм нападающий не вышел, вместо него появился Руслан Пименов, который и сравнял счет за семь минут до финального свистка. Лоськов выполнил штрафной, Евсеев головой переправлял мяч в сторону ворот, Мандрыкин отбил удар, но Пименов первым оказался на добивании – 1:1. В дополнительное время лишь Гусев имел отличный момент для взятия ворот, но и его удар отразил Овчинников. Серия послематчевых пенальти стала бенефисом обоих вратарей. После первых трех ударов счет был 1:0 в пользу ЦСКА, гол на счету Самодина. Лоськов, Кириченко, Измайлов, Евсиков – все они не смогли переиграть вратарей, а Лекхето пробил мимо ворот. Маминов сравнивает счет в серии – 1:1, но «экс-железнодорожник» Соломатин выводит «красно-синих» вперед – 2:1. Пятым у «Локомотива» бьет Пименов. Руслан выполняет пенальти в стиле Антонина Паненки, аккуратно подсекает мяч по центру ворот, а Мандрыкин заваливается в угол 2:2. К мячу подходит Ролан Гусев. Если он забивает – ЦСКА победил. Но его удар парирует Овчинников. Начинается серия до первого промаха. Игнашевич и Рахимич бьют точно – 3:3. Кстати, для Сергея этот Суперкубок будет последним трофеем, который он завоюет с «Локомотивом», все остальные трофеи будут завоеваны с ЦСКА. Седьмым у красно-зеленых бьет Олег Пашинин, который за неделю до матча не реализовал пенальти в контрольной игре с сочинской «Жемчужиной». Удар на силу – и 4:3 в пользу «Локомотива». Шемберасу надо забивать, но его удар с одиннадцатиметровой отметки парирует Сергей Овчинников и приносит «Локомотиву» первый Суперкубок России.

P.S. В предстоящем матче за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом» Сальваторе Боккетти или Алан Касаев могут стать четвертым футболистом, который выиграл Суперкубок с двумя разными клубами после Юрия Жиркова (ЦСКА, «Зенит»), Александра Рязанцева («Рубин», «Зенит») и Кристиана Ансальди («Рубин», «Зенит»). Также двукратным обладателем Суперкубка России считается Александр Бухаров («Рубин», «Зенит»), но его, в отличие от вышеперечисленных игроков, даже не было в заявке на матч, когда петербуржцы в 2011 году обыграли ЦСКА.