Андрей Чесноков: Японцы заплатили Радванске 500 тысяч за ракетку
Знаменитый в прошлом советский и российский теннисист Андрей Чесноков – о победе Светланы Кузнецовой над Агнешкой Радваньской в четвертом круге на Уимблдоне.
– Светлана – молодчина! Ведь Радванска – не подарок.
– Конечно, Света – молодец. Но надо сказать, что сейчас Радванска не та, что в прошлом году, – говорит Андрей Чесноков. – Когда она перешла на игру японской ракеткой, перестала быть той Радванской, которую мы все знали.
– Что за ракетка и зачем она ее взяла?
– Она же все время «Баболатом» играла, а недавно сменила ее на японскую «Сриксон». Японцы ей за это заплатили 500 тысяч долларов. И Радванска этой ракеткой не играет, а мучается. Хотя, конечно, мастерство никуда не денешь – Агнешка остается очень сильной теннисисткой и не зря столько лет входит в первую десятку. И то, что Света ее обыграла – очень хороший результат.
– Гарбинье Мугуруса – соперница не подарок…
– После того, как Мугуруса выиграла «Ролан Гаррос» в прошлом году, ее начало сильно колбасить. Она попала под психологический пресс – ей надо было защищать свои очки, заработанные в прошлом году в Париже. Поэтому она излишне нервничала в начале этого сезона. После того, как Мугуруса «Ролан Гаррос» проиграла, она более менее успокоилась, психологически раскрепостилась и стала играть в хороший теннис.
– Что скажете о шансах Кузнецовой в четвертьфинале?
– Если взглянуть на игру Мугурусы и рассуждать объективно, то шансы испанки предпочтительнее. Но мы, конечно, будет всеми силами болеть за Свету. На кону – полуфинал. Есть, за что побороться.
Сегодня на Уимблдоне Светлана Кузнецова обыграла десятую ракетку мира польскую теннисистку Агнешку Радванску и вышла в четвертьфинал, где сыграет с 14-й ракеткой мира испанкой Гарбинье Мугурусой, которая в четвертом круге победила немку Анжелик Кербер.
Матч
Радванска А. (Польша) - Кузнецова С. (Россия) - 2:6, 4:6
Место и дата
10 июля 13:30, , Онлайн-трансляция
Матч
Кербер А. (Германия) - Мугуруса Г. (Испания) - 6:4, 4:6, 4:6
Место и дата
10 июля 13:30, , Онлайн-трансляция