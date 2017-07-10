Андрей Чесноков: Японцы заплатили Радванске 500 тысяч за ракетку

Знаменитый в прошлом советский и российский теннисист Андрей Чесноков – о победе Светланы Кузнецовой над Агнешкой Радваньской в четвертом круге на Уимблдоне.

– Светлана – молодчина! Ведь Радванска – не подарок.

– Конечно, Света – молодец. Но надо сказать, что сейчас Радванска не та, что в прошлом году, – говорит Андрей Чесноков. – Когда она перешла на игру японской ракеткой, перестала быть той Радванской, которую мы все знали.

– Что за ракетка и зачем она ее взяла?

– Она же все время «Баболатом» играла, а недавно сменила ее на японскую «Сриксон». Японцы ей за это заплатили 500 тысяч долларов. И Радванска этой ракеткой не играет, а мучается. Хотя, конечно, мастерство никуда не денешь – Агнешка остается очень сильной теннисисткой и не зря столько лет входит в первую десятку. И то, что Света ее обыграла – очень хороший результат.

– Гарбинье Мугуруса – соперница не подарок…

– После того, как Мугуруса выиграла «Ролан Гаррос» в прошлом году, ее начало сильно колбасить. Она попала под психологический пресс – ей надо было защищать свои очки, заработанные в прошлом году в Париже. Поэтому она излишне нервничала в начале этого сезона. После того, как Мугуруса «Ролан Гаррос» проиграла, она более менее успокоилась, психологически раскрепостилась и стала играть в хороший теннис.

– Что скажете о шансах Кузнецовой в четвертьфинале?

– Если взглянуть на игру Мугурусы и рассуждать объективно, то шансы испанки предпочтительнее. Но мы, конечно, будет всеми силами болеть за Свету. На кону – полуфинал. Есть, за что побороться.

Сегодня на Уимблдоне Светлана Кузнецова обыграла десятую ракетку мира польскую теннисистку Агнешку Радванску и вышла в четвертьфинал, где сыграет с 14-й ракеткой мира испанкой Гарбинье Мугурусой, которая в четвертом круге победила немку Анжелик Кербер.