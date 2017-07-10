Анна Чакветадзе: Остапенко дерзкая! Она может победить на «Уимблдоне»

В четвертом круге «Уимблдона» Светлана Кузнецова в двух партиях обыграла полячку Агнешку Радваньску (6:2, 6:4). Комментатор Анна Чакветадзе специально для «Советского спорта» подвела итоги этого противостояния, а также рассказала о будущем сопернике россиянки по четвертьфиналу – Гарбинье Мугурусе, шансах Елены Остапенко на титул и раннем возвращении Виктории Азаренко.

«КУЗНЕЦОВА СЕЙЧАС В ОПТИМАЛЬНОЙ ФОРМЕ»

– Первый сет легко сложился в пользу Светланы Кузнецовой, но уже во второй партии Агнешка Радваньска пыталась затягивать ее в свою игру. Было несколько геймов, когда показалось, что Светлане может не хватить терпения и физических сил, но она очень уверенно провела концовку сета. Мне кажется, что Кузнецова сейчас находится едва ли не в оптимальной форме. Она переиграла Радваньску за счет высокого игрового ритма и мощи.

При этом полячка выглядела уставшей. В последнее время у нее очень много проблем со здоровьем: и травмы были, и вирусное заболевание пришлось перенести во время «Ролан Гарроса». Но тут ничего не поделаешь, не всегда удается подойти к турнирам «Большого шлема» в оптимальной форме.

Смена поставщика ракеток также могла сказаться на игре Агнешки. Ну а потом, когда начинаешь проигрывать, теряется уверенность, одно на другое накладывается и ты уже готов вернуться к старой ракетке, вспоминаешь, как готовился в успешных сезонах, но не всегда это помогает. Поэтому нужно ловить момент, когда у тебя все получается, пользоваться тем, что тебе помогает выигрывать. Найти ключ к успеху очень сложно и не всегда это получается.

«МУГУРУСА – НЕУДОБНЫЙ СОПЕРНИК»

– В четвертьфинале Светлане предстоит сыграть против Гарбинье Мугурусы, которая является очень неудобным соперником для нее. До этого соперницы Кузнецовой не играли в атакующем стиле, а у Мугурусы очень хорошая подача, она старается сокращать розыгрыши, играет их в три удара, постоянно атакуя. Будет интересно, как Светлана к этому приспособится, все-таки четвертьфинал достаточно важная стадия. Будем надеяться, что с настроем Кузнецовой ничего не случится, но игра будет для нее очень сложной. Светлане придется действовать на острие атаки, потому что испанка всегда старается давить. При этом стоит отметить, что сама Кузнецова обладает разнообразным арсеналом ударов и за счет этого она также может доставить неприятности сопернице. Шансы на победу в этой паре примерно равные.

Что касается тактики, то я думаю, что Светлане стоит действовать по ситуации. Нужно отталкиваться от того, как будет чувствовать себя соперница в день матча, но это не значит, что нужно отказываться от своей изначальной тактики. Трава – очень быстрое покрытие и затянуть оппонента в длительные розыгрыши не всегда получается. Конечно, есть те, кому это удается чаще других – например, той же Радваньске и Каролин Возняцки. Но в любом случае, Кузнецовой нужно будет действовать вариативно, не сбиваться на одни и те же комбинации. Я думаю, по ходу поединка она нащупает ту стратегию, которая принесет ей успех.

Светлана выиграла в двух сетах у Радваньски и еще провела парную встречу. Мугуруса сыграла три тяжелейших сета против Анжелик Кербер, каждый из которых продлился больше 40 минут, в психологическом плане это была очень тяжелая борьба. Так что соперницы находятся примерно в равных условиях. Я думаю, что обе теннисистки подойдут к матчу в хорошем состоянии.

«ОСТАПЕНКО МОЖЕТ ЗАМАХНУТЬСЯ НА ТИТУЛ»

– На счет Елены Остапенко были опасения, что после громкой победы на «Ролан Гарросе» она достаточно быстро вылетит в Лондоне. Но судя по тому, что я увидела в матчах с ее участием, она готова замахнуться на очередной титул. Играет Остапенко здорово, характер у нее дерзкий, она хочет выигрывать и не признает авторитетов. Следующий матч она проведет против Винус Уильямс, которая пять раз выигрывала «Уимблдон» и имеет колоссальный опыт. Но, тем не менее, молодость может победить.

Конечно, обидно за Элину Свитолину, которая здорово боролась с Остапенко, отыграла семь матчболов, но не смогла зацепиться за свой шанс и вернуться в игру. Впрочем, у нее было небольшое повреждение перед стартом турнира, поэтому итоговый вылет украинки не стал сюрпризом. Все думали, что у Элины возникнут серьезные проблемы уже в первом матче против Эшли Барти, но, несмотря на все трудности, она в итоге добралась до второй недели и это можно считать успехом.

В чем сильные стороны Остапенко? Во-первых, после ее хлестких ударов мяч летит очень быстро, она постоянно атакует. Во-вторых, ее удары еще и по точности неприятные, у нее такая техника, что она играет не плоско, но мяч летит очень быстро и направляет она его очень близко к линии. Эти удары сложно предугадать, они не очевидные, по ее движению сложно понять, куда она играет. Елена хорошо двигается на корте, плюс характер, который помогает ей в трудные моменты. Когда она заводится, как правило, играет еще лучше. В стрессовых ситуациях Остапенко может даже сорваться на свою команду, но потом мобилизуется и показывает максимум – это удивительное качество.

На самом деле, Елена – не случайный человек в туре, впервые я ее увидела ее пару лет назад на небольшом турнире, и мне сразу стало понятно, что она пойдет далеко. Нельзя было наверняка сказать, что она выиграет турнир «Большого шлема», но то, что Остапенко будет в «двадцатке» или «десятке», было очевидно.

«АЗАРЕНКО ВЕРНЕТСЯ В ТОП-10»

– Виктория Азаренко вернулась раньше, чем планировала. Изначально она собиралась вернуться на турнире в Стэнфорде. Она сыграла «Мальорку» и «Уимблдон», но не думаю, что Вика поторопилась. В любом случае, совершать феноменальные «камбэки», как это делали Серена Уильямс и Ким Клийстерс, не удается практически никому. Надо постепенно вкатываться в игровой ритм. Виктория молодец, что все-таки решила сыграть во время травяного сезона. Пока она не готова к тому, чтобы обыгрывать тех теннисисток, которые имеют игровую практику на протяжении целого года и придерживаются полноценного турнирного расписания.

Но ничего страшного, все это поправимо. Впереди еще много турниров, быть может, ей нужно будет съездить на соревнования не самой престижной категории, но потом дела пойдут более позитивно. В любом случае, «Уимблдон» прошел для Виктории со знаком «плюс», она показала, что может доходить до второй недели даже без игровой практики. И в дальнейшем ее будут приглашать на турниры, давать специальные приглашения, поэтому постепенно она вернется в топ-10, нужно просто набраться немного терпения.