«Спартак» на Красной площади, пинг-понг в Китае и другие исторические фото

«Советский спорт» не раз знакомил своего читателя с целыми россыпями исторических фото. Сегодня – еще целая порция раритетов, хранящих дыхание прежних спортивных эпох.

Начнем, разумеется, со знаковой даты. В этот день ровно 57 лет назад сборная СССР выиграла первый в истории чемпионат Европы по футболу!

Еще немного футбола. И тоже вне футбольного поля. Ленинградский проспект в районе стадиона Динамо перед началом футбольного матча. Фото Иван Шагин. Москва. СССР. 1949г. Можно даже пошутить: парковка бесплатная.







Немного зимних видов: француз Анри Орейе. Скоростной спуск, Золото Олимпиады в Санкт-Морице. 1948 г.







Это не съемки фильма про инопланетян. Это немецкие саночники в новых шлемах. Инсбрук, Австрия. 1976 г.







Немного «Спартака» вам в фотоленту. Футбольный матч на Красной площади. Играл «Спартак» со своим дублирующим составом на ковре, сшитом ночью самими футболистами. 1936 год.







Первые Олимпийские игры современности. 1896 год. Афины. Греция.





Политики и спорт. Мао Цзэдун играет в настольный теннис. КНР. 1963 г.







И снова – говорит и показывает Москва! Красная площадь. Физкультурницы из Азербайджанской ССР на Всесоюзном параде физкультурников. 1939 год.

Дирижабль Гинденбург летит над Берлином во время Олимпийских игр 1936 года.







Мы должны всем рекордам наши звонкие дать имена!.. Рекордный прыжок 2,28 м Валерия Брумеля. Москва. 21 июля 1963 года.

