Первый шаг: за счет чего Dota в Южной Америке выйдет на новый уровень

Соревнования по Dota 2 в столице Перу ждали с особым интересом: The Final Match должен был показать силу региона, который Valve с введением новой системы уравняли с такими мастодонтами сцены, как Китай или Европа.

В сезоне 2017/18 квалификация для южноамериканских команд станет обязательным условием для любого крупного LAN-чемпионата — специалисты же пока в способности перуанцев и бразильцев конкурировать на топ-уровне пока сомневаются.



Первый межрегиональный турнир в Южной Америке, увы, лишь подтвердил опасения скептиков. Будущие участники The International из Infamous занимают последнее место, три из пяти SA-команд оказываются в нижней четверке, а статистику игр против гостей в плей-офф (4-8) подправили до приемлемой только SG e-sports.





Десятая по силе команда Европы выиграла турнир, проиграв лишь одну карту.



И ладно, если в разгар сезона в Лиму приехали бы коллективы мирового уровня — но ситуация ведь совсем иная. The Alliance в региональной квалификации к TI7 заняли восьмое место, выиграв лишь три матча. Приглашенные в последний момент Team Spirit наверняка уже забыли о сезоне и были заняты другими мысями. MVP.R и вовсе не участвовали в отборочных к The International — не смогли пройти открытые квалификации. Надо понимать и то, что все три команды после подобных неудач явно не в лучшей форме — сосредоточить на подобном турнире максимум внимания, при всем уважении к перуанской доте, у ребят вряд ли получилось.



В то же время хозяевам было что доказывать — целых пять команд сражались за честь региона, который многие всерьез не воспринимают; одна из них готовится к The International и должна была расценивать Final Match как лучший шанс потренироваться против команд из Европы и Азии. Наконец, стоило порадовать собравшихся в зале фанатов… Но несмотря на все старания оных, поддержки публики (порой даже нечестной, немного хулиганской — как привыкли в Перу) для достойного сопротивления оказалось недостаточно.





Team Spirit — Thunder Awaken. Российская пятерка под действием Smoke of Deceit бросается в атаку. Публика начинает свистеть, предупреждая любимую команду об опасности.



Первое, что замечает глаз — игровой стиль. Команды пытаются действовать разнообразно (одни делают ставку на сильного керри, другие на коммуникацию), но в целом макродействия выглядят хаотично, особенно на фоне более дисциплинированных оппонентов. Больше этому подвержены перуанцы, однако бразильцы в матчах с серьезным соперником тоже могут потеряться. Кажется, что ребята играют очередной паблик — только с хорошим набором героев и планом (хотя и очень обобщенным) на игру.



Свою роль в конкретном выступлении и положении дел в целом сыграла и нестабильность сцены. Мы уже привыкли к различного рода сюрпризам от СНГ-команд или представителей Поднебесной, но в Южной Америке все еще сложнее. Коллектив может уверенно выиграть турнир, а затем провалить следующий — и наоборот. Команды не стесняются правил трансферов и регулярно меняются игроками, снимаются с квалификаций к The International после серии поражений… Пока складывается мнение, что киберспорт для перуанцев и бразильцев — понятие немного чуждое, к важности которого южноамериканцы пока не привыкли.



Одной любви к Dota 2 для развития сферы в регионе оказывается недостаточно; нужно создавать действительно профессиональные команды, каковой сейчас можно назвать только SG-esports, нужно разделять любительскую доту и профессиональную — причем во всех аспектах. Это и более серьезная макроигра, о которой в масштабах региона думать не приходится (играю как все), это и отношение к каждому отдельному матчу, это хороший подход со стороны организации и менеджмента.



Сейчас бразильская команда является для региона стандартом — после поездки на The Kiev Major бразильская пятерка SG-esports заметно преобразилась. И пусть на TI7 коллективу попасть не удалось, но на квалификации к первенству мира и The Final Match мы увидели настоящую команду, которая уверенно действует в игре, готовится к каждому сопернику и ведет себя профессионально независимо от ситуации.





SG e-sport — Team Spirit. c4t и Ко по ходу игры показали, что команда из Южной Америки может играть дисциплинированно, не теряя яркого стиля.



Дело только в поездке на турнир от Valve? Вряд ли — участники The Frankfurt Major Unknown.xiu через месяц уже находились в разных коллективах, а через еще три молодой Ztok оказался пожизненно дисквалифицирован Valve за участие в договорных матчах. Игроки того состава были и на The Final Match, но уровень профессионализма относительно на фоне опытных тиммейтов почему-то остался незамеченным.



Infamous в Сиэтл, как и другим командам на турниры будущего сезона, нужно ехать не только за призовыми и игровым опытом. Игрокам предстоит учиться киберспорту — а по возвращении домой делиться увиденным с остальными. Только тогда это будет не просто выстрелом, не просто исполнением мечты; только тогда Южная Америка спустя сезон или два сможет стать таким же сильным регионом, как Китай или Европа.