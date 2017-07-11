Прощай, Раша Федераша! Или, почему гонщики обнимаются с березками

Ралли-марафон «Шелковый путь» покидает просторы России и отправляется покорять бескрайние казахские степи.



Третий участок ралли-марафона Шелковый путь стал одним из самых сложных. Он же закрывал российскую программу многодневной гонки. Грузовики и внедорожники дальше продолжат соревноваться на территории Казахстана.



Быстрые участки, которые перемежались глубоким бродом и сильно виляли по территории Челябинской области – вот что представлял из себя третий участок «Шелкового пути», стартовавший в Уфе и, пронесшийся по территории Башкирии и Челябинской области, финишировав уже за пределами нашей родины – в казахском городе Костанай.

Раша, гудбай!

329 километров пути внесли серьезные изменения в расстановку сил. Что и говорить, если один из лидеров и действующий победитель гонки, Сериль Депре из команды Peugeot, не смог поддержать своих партнеров и по обыкновению разделить с ними весь подиум. Третью строчку он уступил китайскому гонщику Чжоу Юну на Toyota. Первые два места, правда, как и ожидалось, разыграли два француза. На этот раз первым стал Себастьен Леб, который и возглавил классификацию внедорожников. Вторым стал великий и могучий Стефан Петерансель.

- Трассы сегодня были посуше, чем до этого, поэтому я решил атаковать с самого старта. Навигация была непростая, но Даниэль прекрасно с ней справился. Спецучасток был в стиле классического ралли, что мне очень подходит. В какой-то момент я обогнал партнёров по команде и открывал трассу, с этого момента мы уже ехали осторожнее. Надеемся, завтра получится также, но это будет очень длинный спецучасток, - сказал Леб на финише.

Главные фавориты всей гонки в зачете грузовиков тоже не смогли победить – три пилота из команды КАМАЗ-мастер заняли места с четвертого по шестое. Еще один, победитель «Дакара» этого года, Эдуард Николаев, потерял порядка двух часов из-за поломка карданного вала и практически выбыл из борьбы за первое место.

Вновь отличный уровень показали наши соседи из Белоруссии. МАЗ Сергея Вязовича был традиционно уже быстр. Чего ему не хватало ранее – так это удачи. На этом участке звезды сошлись – белорус приехал первым, сделав серьезную заявку на общий успех. Вторым стал чех Мартин Коломы, который, благодаря победе на первом участке, теперь возглавил общий зачет грузовиков.

- Было непросто, и вроде мы не рисковали, рады, что показали такой результат. Где-то в районе 50-го километра мы догнали Айрата Мардеева, но пройти его удалось только к сотому. В том эпизоде мы прошли и Айрата, и Артура Ардавичуса. По ходу этапа мы не знали, с каким временем идём, но понимали, что идём хорошо, понимали, что обогнали всех, кто перед нами стартовал, - признался Вязович уже после гонки.

Ой ты степь широкая!

Впервые за все время корреспондент «Советского спорта» оказался не на финише участка, а там, где происходит самое интересное – недалеко от брода, который пришлось пересекать машинам. Здесь же собралось несколько сотен болельщиков, которые опровергли, что ралли-рейды – скучное и никому неинтересное занятие. Вы не представляете, сколько радости было и у взрослых, и у детей, когда автомобили на всей скорости вгрызались в воду, с брызгами выпрыгивая на противоположный берег.

- Раша Федераша! Вперед! – кричали челябинские болельщики, поддерживая, конечно, своих гонщиков – команду «КАМАЗ-мастер».

Но еще больше поддержки нужно было не таким раскрученным пилотам из команды ГАЗ. Один из экипажей настолько агрессивно атаковал брод, что от гидроудара его автомобиль вышел из строя прямо посреди водоема – пришлось вытягивать. Это готовы были сделать и местные жители, но им прикасаться к автомобилю запрещено. За постороннюю помощь пилотов могут даже дисквалифицировать.

Самые интересные моменты с этого живописного броды ы можете посмотреть в нашем видео с места событий.





Дальше гонка по дорогам общего пользования переехала в Казахстан. Караван пересек границу, недалеко от которой можно было видеть, как люди выскакивают из машин и обнимают деревья. Почему?

Все просто. Дальше гонщиков ждут бескрайние степи Казахстана, в которых за три-четыре часа можно не встретить ни одного дерева – глазу не за что уцепиться. Зато будут увлекательные скоростные трассы. Наверняка они внесут свои изменения в общий зачет. Четвертый этап протянется из города Костанай в Астану и станет самым протяженным в гонке – 909 километров, 373 из которых выпадут на спецучасток.