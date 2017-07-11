Российский футбол был в шаге от самого безумного трансфера в истории (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

И снова Дзюба

Слух о том, что «Зенит» хотел вернуть Дзюбу в «Спартак», но красно-белые отказались, запустил ядерную войну в интернете. Мужики на огородах побросали грабли и лопаты и уехали в город. Отдыхавшие на турецких пляжах заперлись в своих номерах, из которых доносились звуки агрессивного контакта пальцев с клавиатурой и отборная брань. Алкоголики вышли из запоя и деньги, отложенные на следующую партию сомнительной жидкости, отдали за доступ в сеть.

Слух, однако, похож на бред шизофреника. Во-первых, зачем «Зениту» расставаться с Дзюбой? Это главный нападающий. Хороший, кстати. Дриусси? Он не провел ни одной тренировки, а сезон стартует через несколько десятков часов. Репутация клуба? Может быть. Но тогда Кокорин уже давно был бы отдан кому угодно с большой доплатой. Во-вторых, как вы себе представляете предложение «Зенита» «Спартаку»? Если только для троллинга последнего. «Зенит» не отдаст «Спартаку» даже самого никчемного игрока.





Хотя не стоит исключать того, что «Зенит» действительно планирует расстаться с Дзюбой. Возможно, Роберто Манчини, у которого карт-бланш, по каким-то причинам разочаровался в форварде. Но даже если это и так, не стоит ждать продажи нападающего прямо сейчас. Вот зимой – другое дело.

А если все это правда – в конце концов, российский футбол не перестает удивлять – то возникает вопрос: чем думали представители «Зенита», когда предлагали «Спартаку» вернуть Дзюбу, зная историю его ухода и обидчивость Леонида Федуна? Впрочем, тот, кто всерьез обещал победу сборной России на ЧМ-2018, наверное, способен и не на такое.





Дзюба больше не нужен «Зениту». Что вообще происходит?

За три дня до Суперкубка

«Спартак» готовится к сезону на своей базе и, похоже, вообще не думает о трансферах и тем более о Дзюбе. Только продлевает контракты со своими футболистами. Вчера новые соглашения были подписаны с Ребровым и Кутеповым. Первый останется в клубе до 2020 года, второй – до 2021.

Не самые очевидные решения. Ребров – хороший парень, но Селихов – хороший вратарь. Лучше, моложе и талантливее Артема. Хотя, конечно, продление контракта с Ребровым вовсе не значит, что именно он будет защищать ворота ближайшие три года. А Кутепов провел слабый сезон и даже потерял место в стартовом составе. Новый чемпионат станет для него определяющим. Если вернется на свой уровень – будет хороший защитник. А нет – что ж, он не первый и точно не последний.

В ближайшие дни «Спартак» будет работать в Тарасовке в первой половине дня. В четверг пройдет предматчевая тренировка. В пятницу – игра за Суперкубок.



Фото: «Спартак»

Информации о подготовке «Локомотива» нет.

Сводки межсезонья

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Фото: «Динамо»

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