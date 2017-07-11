Детектив с кровью: в Испании стали известны новые подробности допинг-скандала

WADA жаловалось в электронном письме, что испанская судья препятствовала выявлению обманщиков. Информацию об этом публикует El Pais. «Советский спорт» пересказывает главное.

Электронные письма, «слитые» хакерами из группировки Fancy Bears, дают понять, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) безуспешно боролось за пакеты с кровью. Те пакеты, что были изъяты во время операции «Порт» и удерживаются 21-м судом первой инстанции Мадрида.



Журналист Карлос Аррибас повествует: «Конец июля 2016 года. WADA перегружено работой». Автор поясняет, что дело было накануне Олимпиады в Рио-да-Жанейро, отмеченной «борьбой за то, чтобы ни один российский спортсмен не получил права на участие в этих соревнованиях». У WADA не было сил на решение еще одной срочной проблемы.

Издание сообщает, что серия электронных писем, попавшая в газету через Fancy Bears (российскую группировку, которая прошлым летом взломала компьютеры WADA), проливает свет на то, как возник этот кризис, как его пытались решить и как WADA еще тогда заподозрило, что никогда не узнает правду о 215 пакетах с кровью, изъятых у Эуфемиано Фуэнтеса 23 мая 2006 года.

В 2013 году судья Хулия Сантамария приговорила Фуэнтеса к году тюрьмы. При этом она отказалась предоставить спортивным властям доступ к вещественным и документальным доказательствам.

Тут надо дать пояснение: Фуэнтес – испанский спортивный врач, которого в Испании дважды арестовывали по делам о допинге. 14 июня 2016 года приговор, вынесенный ему в 2013 году, был отменен, а Фуэнтес полностью оправдан.

Попутно El Pais напоминает хронику скандала, который стал причиной прошлогоднего кризиса в WADA. В 2006 году испанская Гражданская гвардия начала операцию под кодовым названием «Порт» – расследование по подозрениям в том, что Фуэнтес снабжал спортсменов допингом. Было объявлено, что среди его клиентов имелись футболисты, теннисисты, велогонщики и легкоатлеты, но позднее в предварительном следствии фигурировали только 58 велогонщиков.

29 июля 2016 года Жюльен Сивекинг, юрисконсульт WADA, получил электронное письмо от юриста Альфредо Гарсона. Тот сообщил, что 21-й суд Мадрида приостановил постановление, на основании которого суд провинции Мадрид ранее разрешил WADA получить пакеты с кровью для идентификации. «Хорошо еще, что WADA уже получило эти пакеты, а Фуэнтес, похоже, об этом не узнал, – написал Гарсон Сивекингу. – По логике вещей, когда он узнает, он взбесится и потребует аннулировать судебные действия, предпринятые до этой даты, и попросит суд потребовать, чтобы WADA вернуло пакеты, либо аннулировать процедуру. Хотя мы будем опротестовывать письменные ходатайства, которые со временем подаст Фуэнтес, и изберем стратегию торможения, независимо от этого мы вам рекомендуем ускорить анализ проб, пользуясь тем, что в Испании в августе обычно ничто не движется вперед».

Сивекинг немедленно ответил: «Из-за нынешнего безумия с Рио и в связи с тем, что касается России, было решено отсрочить это до завершения Игр, но мы уже собираемся сделать анализы ДНК, хотя, похоже, риски невелики».

В ноябре прошлого года первая фаза анализов ДНК была проведена. Но пока юристы WADA искали способ предать огласке имена спортсменов, замешанных в этом деле, в июне нынешнего года суд провинции Мадрид запретил раскрывать имена этих спортсменов, если только на них не заведены административные дела, пишет журналист.

Похоже, всей правды мы никогда до конца не узнаем. Ситуация зашла в тупик?