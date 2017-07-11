Усы Манчини. Колонка Сергея Микулика

Обозреватель «Советского спорта» – об оценке, которую главный тренер «Зенита» Роберто Манчини дал форвардам Артему Дзюбе и Александру Кокорину.

Во всякое межсезонье случается уйма трансферов – понятных и не очень. И им всегда предшествует масса слухов – от полуправдивых до максимально далеких от реальности. Но даже последний их вариант иногда заслуживает того, чтобы к нему прислушаться. Ибо в любой сделке покупателей бывает задействовано несколько, но продавец-то – всегда один.



Вот что на самом деле происходит в «Зените»? Точнее, уже произошло. На днях состоялась встреча Роберто Манчини с руководством. Итальянец уже осмотрелся на местности до той степени, когда разговор идет не о том, кого бы еще прикупить, а о том, кого бы и продать стоило. Например, из нападающих. И начал Манчини разговор... нет. не с Дзюбы - с Кокорина.



Сам в прошлом блистательный форвард, он бал убийственную характеристику Кокорину. В почти дословном переводе с итальянского она звучала так: недостаточно агрессивен при завершении атак. Нет, мы, конечно, и до приезда Роберто Александра тут в чем-то подобном подозревали, но из всех профессионалов он первым его забраковал. По сути это означает выставление на трансфер. И разговоры об обмене Кокорина на Смолова с разными вариантами доплат – это уже отнюдь не слухи. Это – реальность.



Теперь о Дзюбе. Манчини по состоянию на здесь и сейчас не устраивает его объем движения – поэтому и идут сверхактивные поиски более мобильного исполнителя на эту позицию. И если его подыщут побыстрей, то Дзюба становится еще одним кандидатом на продажу.



Но! Если Кокорина не страшно отдать любому российскому клубу, то Дзюбой «Зенит» усиливать конкурентов ни в коем случае не будет – Манчини ведь нашего чемпионата ни одной игры живьем не видел, он-то запросто может считать, что у нас в половине клубов – по Дзюбе в составе и Кокорину на лавке – тренер только говорит, без кого он легко обойтись может, а вот кого и куда пристраивать – это уже не его забота.

Такой вот, господа, расклад. Кое для кого, не по слухам, очень даже жесткий. Хотя Роберто Манчини, если только память не изменяет, усов никогда не носил.