Джейми Реднапп: Руни ждет самый тяжелый отрезок в карьере

Бывший полузащитник «Ливерпуля», эксперт телеканала Sky Sports Джейми Реднапп высказался о дальнейшей карьере Уэйна Руни. Напомним, 9 июля 31-летний хавбек вернулся в «Эвертон» спустя 13 лет.

– Я больше не вижу его в сборной Англии. Думаю, такого же мнения придерживается и Гарет Саутгейт. В национальной команде хватает игроков на его позицию. Вспомнить хотя бы Деле Алли или Харри Кейна. Приглашение Руни в сборную – шаг назад. Но если он проведет грядущий сезон не так, как последний год в «Манчестер Юнайтед», то тут еще можно подумать.

Думаю, фанаты «Эвертона» ждут от Уэйна великолепной игры, и это нормально – он очень опытный футболист, который в состоянии решить исход любого матча. В Ливерпуле его любят, но проблема в том, что от Руни будут ждать таких мячей, как в ворота «Арсенала» или «Манчестер Сити».

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Сейчас Уэйн должен настроиться. Его ждет самый тяжелый отрезок в карьере. Если он провалит первую половину сезона, ему будет очень тяжело.

Конечно, его желание перейти в «Эвертон говорит о многом. Во-первых, он действительно дорожит премьер-лигой. Уверен, у него были предложения от зарубежных клубов. Во-вторых, он по-прежнему считает, что способен играть на самом высоком уровне.

На какой позиции Руни будет показывать свой лучший футбол? Мне кажется, под нападающим. Однако, мы знаем, что «ириски» собираются пригласить Гильфи Сигурдссона. Но даже если этот парень не перейдет в команду Рональда Кумана, есть еще Росс Баркли, но мне почему-то кажется, что этот игрок покинет «Эвертон» текущим летом, – заявил Реднапп, слова которого приводит Sky Sports.