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СКА выиграет Кубок и установит рекорд КХЛ. Сомнений почти не осталось

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
СКА выиграет Кубок и установит рекорд КХЛ. Сомнений почти не осталось
Фото: ХК СКА

Главные подписания межсезонья сделали не в Петербурге, но теперь у СКА даже больше шансов на чемпионство, чем в прошлом году.

СКА будет сыграннее ЦСКА

Летом 2016-го Олегу Знарку нужно было утрамбовать Дацюка и Плотникова в первое звено к Ковальчуку, засунуть амбиции Прохоркина в нижнюю половину старт-листа, но не поранить их, а еще не забыть про шансы роста местного Барабанова. Получилось все по списку, и эти наработки полностью готовы к новому сезону.

Если бы в КХЛ считали средний коэффициент сыгранности, в котором отражались бы голевые передачи в касание, точные острые пасы без взгляда на партнера и повторяющаяся геометрия удачных атак, СКА в этом показателе потерял бы из-за ухода Шипачева с Дадоновым. Но в прошлом сезоне даже у Никиты Гусева был опыт игры с другими партнерами – во время Кубка мира, например. У остальных, чьи коллеги по тройке не казались такими очевидными, тем более.

Пока в ЦСКА новый тренер без опыта работы главным будет разбираться и в себе, и с кипой новичков, Олег Знарок спокойно отреставрирует состав к середине осени и наиграет обновленную бронебойную версию.

Главное усиление СКА – не новички

На самом деле главные новички СКА – не Калинин, Карпов или Рундблад. Даже не переподписанный Ковальчук. А Павел Дацюк и Вячеслав Войнов. У Знарка в прошлом сезоне толком не было ни одного, ни другого. Идем по идеальному плану и рассчитываем, что оба полностью восстановились и олимпийский сезон проведут без травм.

Подтверждений идеальной форме пока нет: известно только, что Войнов тренируется на льду. Дацюка в Петербурге вообще еще не показывали. В прошлом сезоне защитник не играл с начала февраля и вместо плей-офф летал по Европе обследоваться, а нападающий-капитан повреждался и на Кубке мира, и в серии с «Динамо». У обоих есть хронические проблемы, но наверняка достаточно и понимания, как не дать им мешать в этот важнейший олимпийский год.

У СКА не будет разрушающей паузы

Кубок мира был в семь раз большей проблемой для СКА, чем для ЦСКА: один выдернутый Иван Телегин против четверых игроков (Дацюк, Шипачев, Дадонов, Коскинен) и троих тренеров (Знарок, Витолиньш, Давыдов). Кроме травм, нагрузок и недосыпов тех, кто улетал в Канаду, еще и клуб почти месяц жил во временном положении. Это было точно не самое продуктивное время.

Теперь все перерывы – расширенные евротуры, Олимпиада – будут синхронными, СКА не станет хуже от совмещений, клубу не придется выкручиваться, работа пойдет гораздо стройнее и весьма вероятно, что эффективнее.

Состав СКА оптимизировался

Лицо этого примера – Николай Прохоркин. Человек, который бы всюду в лиге стабильно входил бы в топ-3 или хотя бы топ-6, а в СКА рассчитывал максимум на третье звено и вообще не надеялся на бригаду большинства при полном нетравмированном комплекте нападающих.

Теперь Прохоркин – главный кандидат на второе звено, а новые форварды Калинин и Карпов без проблем встроятся пониже и легко заполнят начало состава, если понадобятся. В прошлом сезоне постоянно приходилось зажимать спецов по атаке – поэтому у Виктора Тихонова оставалось немного шансов, поэтому про Стива Мозеса почти забыли. В оптимизированном нападении СКА прилично больше баланса.

Оборона СКА стала только мощнее: ушел Дмитрий Юдин, появился Вячеслав Гавриков – размен, из-за которого на одного сильного защитника больше придется оставлять вне заявки.

В СКА теперь точно лучшая пара вратарей

Предыдущий сезон получился идеальным для тренера голкиперов СКА Рашита Давыдова: в приключенческих обстоятельствах порванного ремешка и небольшой травмы оба его вратаря за две решающих серии Кубка Гагарина только укрепились.

Микко Коскинен и Игорь Шестеркин – пока по статусу первый и второй номера СКА в таком порядке – не мешали и даже помогали друг другу развиваться весь прошлый сезон. Есть вероятность, что в новом у них будет как минимум конкуренция за статус первого и равные шансы. И это тоже прибавляет СКА шансов стать уникальным для КХЛ трехкратным обладателем Кубка Гагарина сразу же после второго титула.

СКА в сезоне-2017/18. Состав по версии «Советского спорта»

Коскинен – Шестеркин

Белов – Яковлев, Ковальчук – Дацюк – Плотников

Зуб – Зубарев, Гусев – Прохоркин – Барабанов

Войнов – Гавриков, Широков – Калинин – Карпов

Херсли – Рыков, Каблуков – Коскиранта – Кетов 

Защитники вне заявки: Чудинов, Рукавишников, Хафизуллин, Рундблад

Нападающие вне заявки: Мозес, Дергачев, Тихонов , Хохлачев, Комаров, Неколенко

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