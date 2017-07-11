Поль Погба: Просил Моуринью пригласить Лукаку в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и новичок «красных дьяволов» Ромелу Лукаку ответили на несколько вопросов во время предсезонного турне по США.

«Я знал, что он хочет играть со мной в одной команде, – говорит Погба. – Мы оба понимали, что в один прекрасный день это случится. Очень рад его переходу в «Манчестер Юнайтед». Да, я просил Жозе Моуринью пригласить его в клуб. Но, конечно, решающее слово всегда за тренером. Уверен, все игроки «Юнайтед» просто счастливы трансферу такого нападающего».

«Когда мы были помладше, – рассказывает новичок «МЮ», – я говорил Погба, что наступит день и мы будем приходить на одну тренировочную базу. Сейчас у нас есть возможность добиваться поставленных целей вместе. Всегда приятно играть с другом за одну команду.

Когда мы познакомились? Это случилось на матче «Челси» – «Манчестер Юнайтед». После игры мы обменялись телефонами. Через год Погба уехал в «Ювентус», а мне предстояло сыграть за «Вест Бромвич».

«Благодарен Жозе за второй шанс». Лукаку – о Погба, «Челси» и «Юнайтед»

Вообще, впервые я услышал о Погба, когда мне было 15 лет, – рассказывает Лукаку. – Мой отец пришел домой и сказал: «Этот французский мальчик великолепен». Я спросил: «Как его зовут?». Отец ответил мне, а позже добавил, что Погба будет играть за «Манчестер Юнайтед». Я сразу начал искать видео с его игрой на YouTube. Это нормально. Ты всегда стараешься равняться на своих ровесников».

«Что нас связывает с Лукаку? Одни мечты, – рассказывает Погба. – Мы много говорили о будущем, но оба понимали – чтобы играть за одну команду, мы должны работать. Все это время мы поддерживали связь. Ромелу один из моих самых близких друзей. Я очень рад, что у «Манчестер Юнайтед» есть такой высококлассный форвард».

Читайте также:

Джейми Реднапп: Руни ждет самый тяжелый отрезок в карьере