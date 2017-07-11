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Арана круче Марио Фернандеса? Кого хотят продать в ЦСКА

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Арана круче Марио Фернандеса? Кого хотят продать в ЦСКА
Фото: Gettyimages.ru

«Советский спорт» рассказывает о 20-летнем защитнике «Коринтианса» Гилерме Арана, который может продолжить карьеру в ЦСКА.

КАК ПРОДАЮТ АРАНУ

Новости о том, что ЦСКА собирается приобрести левого защитника «Коринтианса» появились с месяц назад. Одновременно в Бразилии писали, что Арана близок к переходу в «Бордо». Оба клуба, по информации GloboEsporte, предлагали примерно одинаковые деньги – 8-10 миллионов евро.

Но, во-первых, такая низкая сумма не устраивала «Коринтианс», у которого всего 40 процентов прав на игрока. Во-вторых, клуб очень не хотел расставаться с защитником прямо сейчас, но был готов отпустить его после завершения чемпионата, то есть, в декабре.

На днях в Бразилии появилась другая новость, которую в России неверно интерпретировали - говорилось о том, что ЦСКА увеличит предложение по Аране до 15 миллионов. На самом деле, так считают агенты игрока. Именно они ждут, что ЦСКА вернется в «Коринтианс» с новым предложением.

Президент «Коринтианса» Роберто де Андраде уже заявил, что клуб очень не хочет продавать Арану прямо сейчас, но может рассмотреть варианты зимой.

ЧТО ГОВОРИТ ЗАЩИТНИК

– Что касается меня, никаких официальных предложений не видел. Я рад, что играю за «Коринтианс». Всегда хотел стать игроком стартового состава, я по-прежнему прогрессирую, и хочу остаться в команде до конца чемпионата, – приводит слова защитника GloboEsporte.

НЕВЕРОЯТНАЯ ИСТОРИЯ ДЕБЮТА

Расскажем всего одну историю про молодого игрока — и она не про бедное детство, а про дебютный матч и титул чемпиона.

Гилерме был переведен в первую команду «Коринтианса» в 17 лет. Но в тот сезон он так и не сыграл за «тимау». В 2015 году защитника отдали в аренду «Атлетико Паранаэнсе». Предполагалось, что там он получит хорошую игровую практику. Вот только у «Коринтианса» были огромные проблемы с финансами, а его лучших футболистов раскупили за считанные недели. Команду собирали по кусочкам, вернули и Арану, который стал сменщиком защитника Уэндела.

Никто не мог предположить, что «Коринтианс» будет претендовать хотя бы на место в пятерке. Но команда выдала сумасшедший год, стала чемпионом с огромным отрывом от конкурентов, а тот сезон потом назвали «эра Тите».

Именно нынешний тренер сорной Бразилии первым дал шанс 18-летнему Аране. Дебют у футболиста получился неожиданным. В матче с командой «Спорт» получил травму Уэндел, и Арана вышел на второй тайм. К тому моменту «Коринтианс» вел в счете 3:1. Но Арана умудрился «привезти» два гола - 3:3. Казалось бы, после такого молодой защитник совсем растеряется. Но Арана не опустил руки, и в самой концовке заработал для команды пенальти. «Коринтианс» победил 4:3. В общем-то в России после такой игры молодого защитника зачехлили бы надолго.

– Все произошло за 45 минут. Я дважды ошибся, а потом был момент, когда я подхватил мяч, прострелил в штрафную, заработал пенальти. И все это случилось в мой дебют! Очень помог Тите, который поддерживал меня с бровки. Он не кричал, что после этого матча могу забыть о карьере в «Коринтиансе». Ведь кто упорно работает, всегда достигает своих целей, – Арана после игры.

Именно так – вместо того, чтобы наорать на дебютанта, Тите на собрании команды сказал, что Арана очень смелый парень. «Это придавало мне сил по ходу чемпионата, к тому же меня поддержали и одноклубники, – отметил защитник. – Тите – очень важный человек в моей карьере. Он дал мне шанс в первой команде и поверил в меня».

В тот чемпионский сезон Арана сыграл в 12 матчах и забил один гол.

СЕЗОН-2017: ЛУЧШИЙ В БРАЗИЛИИ

Сейчас Арана – один из лидеров «Коринтианса». А клуб повторяет успех 2015 года, и к 13 туру идет в лидерах с отрывом в девять очков от второго места. В этой команде Арана практически незаменим, и считается одним из лучших на своей позиции в Бразилии. Как когда-то и Марио Фернандес, которого ЦСКА приобрел в 2012 году.

Сейчас на счету Араны уже две голевые передачи и заработанный пенальти. И в перспективе он вполне может превзойти Марио и по таланту, и по цене.

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