Когда даже Бердыев бессилен. Что стало с главным талантом Белоруссии

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«Советский спорт» – о бывшем нападающем сборной Белоруссии Николае Рындюке, жизнь которого в последние годы круто изменилась.

БОДРЫЙ ПЕРЕЕЗД В РОССИЮ

Многие из вас такого игрока и не вспомнят, наверное. Но был он в РФПЛ, честное слово. Забил за два года в борисовском БАТЭ Николай Рындюк забил какое-то космическое количество голов – 58 мячей в 49 играх – и уехал на повышение в московский «Локомотив».

Молодой, Рандюку на момент перехода было 20 лет, перспективный, да еще и не такой уж и легионер: язык-то у нас с белорусами по факту один. Так вот ни лингвистика, ни тренерские выдумки Юрия Семина, ни более высокий уровень футбола не смогли повлиять на карьеру Николая. Позже он признается, что перебирался в Россию вопреки логике и благодаря юношескому максимализму. УЖ слишком рано, после двух успешных сезонов в Белоруссии, Рыднюк прыгнул высоко. Но не выше головы.

КЛЮЧЕВОЙ БЕРДЫЕВ

Спасать карьеру Рындюк уехал обратно в Борисов, где быстро вернулся на прежний бомбардирский уровень (9 голов в 11 встречах), после чего опять начал грезить Россией. На этот раз – поумерив аппетиты. Сезон-2000 он провел в нижегородском «Локо» и смоленском «Кристалле». На Смоленщине тогда работал еще отнюдь не легендарный Курбан Бердыев, он постепенно вывел Николая на пик, но тот опять сорвался в крутое пике, чуть перед глазами замаячил вариант поинтереснее: представители «Газиантесепспора» уговорили белоруса рвануть в Турцию. И он уехал, хотя Бердыев настоятельно просил остаться.

День сурка. В Газиантепе у Рындюка не вышло, как не вышло потом и в казанском «Рубине», куда его подтянул все тот же Бердыев. Потом были минские «Динамо» и давший путевку в жизнь БАТЭ, трехлетнее турне по китаю – «Шанхай Жучен», «Гуанчжоу» и «Нанькин Йойо» - парочка лет в латвийских «Даугаве» и «Динабурге», опять Белоруссия и даже немного Узбекистана.

100 ДОЛЛАРОВ ВЗЯТКОЙ – 5 ЛЕТ ТЮРЬМЫ

Закончив с карьерой футболиста в 2014 году в скромной «Сморгони» (первая лига Белоруссии), два года назад Николай стал ее главным тренером. Успехов, правда, у клуба за это время никаких. Да что говорить о его потенциале: пару раз выходил в вышку, но чаще – болтается в первой лиге.

Белорусский футбол по сравнению с российским запачкан куда меньше – суммы там абсолютно другие, а мера наказания – в разы серьезнее. Но существует тамошний футбол по тем же законам: периодически кого-то ловят на взятках, подозревают в договорняках, подставных судьях и все в этом духе. Ну кому я это объясняю, и так все знаете. Так вот и Рындюк попался с поличным.

В 2016 году Николай в преддверии матча «Сморгони» с «Оршей» в первой лиге Белоруссии занес уже бывшему главу судейства и инспектирования Белорусской федерации футбола Андрею Жукову скромную сумму в 100 долларов, чтобы тот поставил на нужную Рындюку встречу «правильного» судью. Жукова задержали в этот же день (федерация находилась уже на тот момент находилась под присмотром МВД), Рындюка – тоже.

Николай сотрудничать со следствием стал только после задержания, а значит в судебном преследовании ему отказать просто не могли. Жуков, в общем-то, за 100 долларов уехал в тюрьму на пять лет, да еще и лишился имущества. Рындюку повезло больше – суд в его действиях не усмотрел корыстных мотивов, поэтому лишать свободы футбольного тренера не стал. Николай согласился с наказанием в два года исправительных работ с удержанием 25 процентов зарплаты в пользу страны. А раз согласился – значит, оно все так и было.

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Усмотреть логику в действиях Рындюка сложно, но при этом ясно одно: как в историях с поспешным трансфером в «Локомотив», необдуманным переездом в Турцию, Николай уповал на фарт, а не большую работу. В молодости – над собой, в зрелом возрасте – над командой