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Кубок Гагарина теперь уедет к ЦСКА. Взгляд из Москвы

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Кубок Гагарина теперь уедет к ЦСКА. Взгляд из Москвы
Фото: «Советский спорт». Дарья Исаева

Московские армейцы решительно усилили состав, а их главные конкуренты стали слабее – вот где зарыта победа ЦСКА в Кубке Гагарина.

Давайте вспомним, кто завоевывал главный трофей КХЛ в последние годы. «Магнитка» и СКА – по два раза. Команды, которые искали счастье у чужих ворот. В которых зажигали-феерили, делали погоду мастера атаки – Сергей Мозякин, Данис Зарипов, Ян Коварж, Илья Ковальчук, Евгений Дадонов, Вадим Шипачев, Никита Гусев.

Время «волчьих стай» - имею в виду чемпионское «Динамо»-2012, 2013, где не было звезд за вычетом вратаря Александр Еременко – прошло. Да и то если бы не голы Михаила Анисина, не видать бело-голубым их первого Кубка Гагарина.

Ныне у ЦСКА – богатый выбор форвардов-созидателей – Кирилл Капризов, Сергей Шумаков, Максим Шалунов, Антон Бурдасов, Андрей Светлаков, с некоторой оговоркой – Валерий Ничушкин. Остается таким богатством правильно распорядиться. Но это, согласитесь, приятные хлопоты, хотя очень ответственные.

А уже с силовиками-разрушителями у команды Игоря Никитина – полный комплект, даже с запасом. Причем Сергей Андронов, Иван Телегин, Роман Любимов понюхали пороху на чемпионатах мира, а второй из них – даже на Кубке мира в Торонто. Эти парни, кстати, при необходимости способны забивать важные голы.

Такой россыпью в атаке не может похвастать ни один из претендентов на титул – ни СКА после потери Дадонова и Шипачева, ни «Магнитка», лишившаяся Зарипова, Семина, защитников-созидателей Ли и Антипина. Об «Ак Барсе», «Авангарде», «Локомотиве» и «Салавате Юлаеве» даже говорить не стоит. Эти клубы с чемпионской историей готовы сражаться за Кубок Гагарина разве что на бумаге. Пусть не обижается уважаемый четырехкратный обладатель трофея и пятикратный чемпион страны Зарипов, вернувшийся в «Ак Барс».

Линия обороны ЦСКА по звонкости имен уступает питерской. Но надо знать, кто теперь московских армейцев тренирует. Лучшие специалисты по защитникам – Игорь Никитин и Дмитрий Юшкевич. Оба имеют опыт сборной. А первый из них был востребован и Зинэтулой Билялетдиновым, а теперь и Олегома Знарком. Так что оборонительный фундамент они заложат в первую очередь. Что бы там ни говорили о новом игровом направлении – на атаку и голы. При Дмитрии Квартальнове лишь Никите Зайцеву и Игорю Ожиганову разрешалось пересекать красную линию, углубляться в чужую зону. Вряд ли Никитин, которого кое-кто продолжает считать перестраховщиком, отойдет от этого направления.

Впрочем, в регулярном чемпионате можно и поэкспериментировать, поискать золотую середину. Ведь совсем не обязательно выигрывать гладкий турнир в четвертый раз подряд. Сам Никитин на первой пресс-конференции в статусе главного тренера без обиняков об этом говорил. В плей-офф же хоккей упрощается. Формула кубкового успеха не выглядит громоздкой – надежность тылов, обеспечиваемая вратарем, плюс эффективные бригады большинства. Первая составляющая у ЦСКА уже есть. Илья Сорокин это доказал еще в позапрошлом сезоне, сняв джек-пот на финальном вечере КХЛ по раздаче слонов. Правда, в прошлом чемпионате и особенно в плей-офф он не был столь удачлив, как прежде. Но и провалов а-ля Игорь Акинфеев избежал. Теперь у ЦСКА – новый тренер вратарей, Константин Власов из «Адмирала». Я слышал о нем очень лестные отзывы, его сравнивают с Рашитом Давыдовым из СКА и сборной, у которого прогрессируют даже бесталанные голкиперы, не говоря уже о середняках.

Есть еще один фактор, который может сыграть в пользу ЦСКА, – олимпийский. Не секрет, лидеры СКА – Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Сергей Плотников, пять-шесть защитников и вратарь Игорь Шестеркин – отправятся в золотой поход в Пхенчхан. Скорее всего, представительство московских армейцев в сборной окажется скромнее. После возвращения с Игр-2018 Знарку проблематично будет в марте-апреле еще раз вывести свою элиту на пик формы. А прежнего запаса прочности и глубины состава у невских армейцев теперь нет. Да и большой вопрос – не заскучает ли голеадор-технарь Никита Гусева без уехавших за океан Шипачева и Дадонова? К тому же Ковальчуку – далеко за тридцать, Дацюку стукнет сорок. В таком возрасте крайне сложно форсировать форму.

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