Кто лучший хоккеист России? Объявляем пятерку номинантов на «Харламов Трофи»

«Советский спорт» называет имена пяти игроков, которые номинированы на «Харламов Трофи» – титул лучшего российского хоккеиста сезона.

ЧТО БЫЛО? «ОВЕЧКИН ТРОФИ»

Напомним, что «Советский спорт» проводит акцию «Харламов Трофи» с 2002 года. Мы определяем лучшего российского хоккеиста сезона, и вот кто становился победителем в разные годы.

Сначала титул мог получить только игрок НХЛ, и голосование проходило среди энхаэловцев. Надо сказать, что сравнивать хоккеиста из России со звездами Северной Америки было смешно, и никому в голову даже такая идея не приходила. Время было другим.

2003 – Сергей Федоров («Детройт»)

2004 – Илья Ковальчук («Атланта»)

2005 – приз не вручался из-за локаута в НХЛ

2006 – Александр Овечкин («Вашингтон»)

2007 - Александр Овечкин («Вашингтон»)

2008 – Александр Овечкин («Вашингтон»)

2009 – Александр Овечкин («Вашингтон»)

2010 – Александр Овечкин («Вашингтон»)

2011 – Павел Дацюк («Детройт»)

2012 – Евгений Малкин («Питтсбург»)

2013 – Павел Дацюк («Детройт»)

2014 – Александр Овечкин («Вашингтон»)

2015 – Александр Овечкин («Вашингтон»)

Да, Александр Великий так доминировал, что приз впору было переименовывать в «Овечкин Трофи». Почему это происходило? Во-первых, Ови был реально хорош. Во-вторых, игроки НХЛ автоматом называли Овечкина как лучшего российского хоккеиста мира. Это уже стало стереотипом. В-третьих, опрос завершался после регулярного чемпионата (как бывает с «Харт Трофи»), и успехи в плей-офф не учитывались.

ЧТО СТАЛО? ПАНАРИН – ЛУЧШИЙ

Но в 2016 году мы решили изменить правила. Теперь обладателя «Харламов Трофи» определяют 13 экспертов из пяти групп. В сумме – 65 человек:

– выборщики Зала славы отечественного хоккея, Зала славы в Торонто, эксперты, определяющие топ-100 игроков НХЛ;

– легенды нашего хоккея;

– руководители – генменеджеры и тренеры клубов КХЛ;

– пишущая пресса;

– телевизионная пресса.

Да, к голосованию приглашены хоккеисты из НХЛ и КХЛ. Лауреат определяется после заключительного матча сезона, то есть финала Кубка Стэнли. И к голосованию предлагается шорт-лист из 30 фамилий. То есть все, кто этого достоин.

2016 – Артемий Панарин («Чикаго»)

В итоге форвард по прозвищу «Хлебушек», завоевавший «Колдер Трофи» как лучший новичок сезона, набрал 86 баллов. И обогнал в опросе Евгения Малкина (70) с Сергеем Мозякиным (58), которым не помогли завоеванные Кубок Стэнли и Кубок Гагарина.

ЧТО БУДЕТ? КТО НЕ ПОПАЛ В ПЯТЕРКУ

Голосование по «Харламов Трофи»-2017 завершено. Результаты мы скоро огласим. В шорт-лист входили 30 хоккеистов, и сейчас мы назовем тех, кто не попал в пятерку номинантов.

По 1 баллу набрали форвард ЦСКА Сергей Андронов и форвард СКА Никита Гусев, которые замечательно сыграли на чемпионате мира. Также отмечен вратарь московского «Динамо» Александр Еременко, которого в голосовании захотел лично поддержать Алексей Касатонов.

2 балла – дебютант «Филадельфии» и взрослой сборной России Иван Проворов, другой защитник Дмитрий Орлов, на днях подписавший шестилетний контракт с «Кэпиталз» на $30,6 млн. А еще Илья Ковальчук, и его отметил один из руководителей СКА Александр Медведев – будто знал, что Кови продлит договор с его клубом!

3 балла – Евгений Дадонов и Вадим Шипачев, которые уехали в НХЛ, но в разные клубы. Разметало на восток и запад США форвардов из легендарной тройки СКА. Еще здесь Евгений Кузнецов, подписавший восьмилетний контракт с «Вашингтоном» на $62,4 млн. А также защитник Никита Зайцев, который так понравился «Торонто», что ему дали семилетний контракт с зарплатой $4,5 млн в год. Плохих игроков не будут оценивать так дорого.

Главная сенсация – всего три балла набрал Александр Овечкин, семикратный обладатель «Харламов Трофи». За него проголосовали Владислав Третьяк (поставил Ови на второе место) и динамовец Василий Первухин (третье место). С другой стороны кто скажет, что сезон у Овечкина получился хорошим?

4 балла – открытие лиги Кирилл Капризов («Салават Юлаев»), который перешел в ЦСКА. А еще Данис Зарипов, замечательно сыгравший в плей-офф Кубка Гагарина за «Магнитку».

5 баллов – защитник СКА Антон Белов, ставший капитаном сборной России по ходу чемпионата мира (Первухин вообще поставил его на первое место), а также стабильный вратарь «Магнитки» Василий Кошечкин и беспокойный форвард Александр Радулов, который приезжал из ЦСКА в «Монреаль», а теперь оказался в «Далласе».

11 баллов – вратарь Андрей Василевский, ставший первым номером в «Тампе» и выстреливший на чемпионате мира. Но там была только бронза, поэтому пока шестое место…

НОМИНАНТЫ. КТО ПОПАЛ В ПЯТЕРКУ

А кто оказался в числе номинантов? Не будем называть победителя, подержим интригу. Но вот пять фамилий. «Харламов Трофи» достанется кому-то из них. На кого вы делаете ставку?

Артемий ПАНАРИН («Чикаго»)

Может стать победителем второй год подряд. Провел хороший регулярный чемпионат за «Чикаго», стал лучшим бомбардиром чемпионата мира. Подписал двухлетний контракт на $12 млн, став даже по деньгам одной из звезд мирового хоккея. Когда голосование уже было завершено, Панарина обменяли в «Коламбус». Но разве это что-то меняет?

Сергей БОБРОВСКИЙ («Коламбус»)

Новый одноклубник Панарина, который не отдаст ему номер 72. Завоевал вторую в карьере «Везина Трофи», став лучшим голкипером НХЛ. И вытащил свой несильный клуб на такую вершину, что «Коламбус» попал в плей-офф, а по ходу регулярки выдал фантастическую серию из 16 побед. Без Бобровского это было бы невозможно.

Евгений МАЛКИН («Питтсбург»)

Не просто завоевал третий Кубок Стэнли в карьере, но и стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ. Жаль, «Конн Смайт Трофи» (самый ценный в розыгрыше) достался Сидни Кросби – Малкин был этого достоин. Но играл Джино как Бог.

Никита КУЧЕРОВ («Тампа-Бэй»)





Лучший бомбардир регулярного чемпионата среди россиян – 40 голов, 45 передач. Жаль, его «Тампа» не попала в плей-офф. Зато мы увидели великолепного Кучерова на чемпионате мира. Представляете, это был его дебют во взрослой сборной России! Но Никита играл так гениально, что стало ясно, форвард какого калибра появился в нашем хоккее.

Сергей МОЗЯКИН («Металлург» Магнитогорск)

Last but not least. Последний по порядку, но не важности. Мозякин провел гениальный сезон, забив 53 гола в возрасте 35 лет. Вообще это аномалия для книги рекордов Гиннесса, если называть вещи своими именами. Пал вечный рекорд Бориса Михайлова, а еще Сергей набрал 1000-е очко за карьеру в России. Великий бомбардир на все времена!