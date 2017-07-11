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На радость Зидану. Почему Хамес так и не смог раскрыться в «Реале»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Хамес Родригес и Зинедин Зидан
Хамес Родригес и Зинедин ЗиданФото: Marca

Сегодня, 11 июля, трансферная сага с уходом Хамеса Родригеса подошла к концу. Игрок сборной Колумбии отправился покорять многотысячные стадионы бундеслиги.

Что нам известно?

Хавбек перебрался в мюнхенскую «Баварию», где работает его старый знакомый – Карло Анчелотти. Хамес будет выступать за немецкий клуб на правах аренды до 2019 года. Все это логично – «Бавария» никогда не платит больше 40 млн евро, поэтому арендное соглашение, как единственный вариант заполучить колумбийца.

«Мы рады принять такого игрока. Карло Анчелотти очень хотел видеть Хамеса в «Баварии». Они успешно поработали в «Реале». Родригес – универсальный футболист. Он повысит уровень нашей команды», – заявил председатель правления Карл-Хайнц Румменигге.

Как сложится карьера одного из самых талантливых полузащитников мира? Хороший вопрос, но давайте для начала постараемся понять, почему игрок подобного уровня так и не смог найти футбольное счастье в Мадриде.

1. Высокая конкуренция

Хамес не сумел найти общего языка с главным тренером «сливочных». Поначалу колумбиец спокойно воспринимал решения Зидана, который больше доверял опытному Модричу и универсальному Кроосу. Последний отвечает не только за разгон «сливочной» атаки – немец помогает Каземиро в отборе мяча.

Хамес Родригес и Тони Кроос
Хамес Родригес и Тони КроосФото: Gettyimages.ru

Тут возникает вопрос: в чем же Хамес уступает своим коллегам? Возможно, сам колумбиец не раз общался на эту тему с Зиданом. 

По информации СМИ, французский специалист недоволен отношением Хамеса к тренировкам, а последней каплей стал очередной матч в чемпионате Испании. Согласно источникам, Зидан упрекал Хамеса в отсутствии желания отбирать мяч и возвращаться к своим воротам. Это, кстати, и отличает Родригеса от его коллег, которым он проиграл конкуренцию.

2. Отношения с Зиданом

Поняв, что наставник «Реала» не доверяет Хамесу, тот начал оказывать давление на тренерский штаб через прессу. Известно, что Родригес был куплен за большие деньги – 75 млн евро. Разумеется, руководство не горело желанием видеть автора лучшего гола ЧМ-2014 на лавке. Хамес начал выражать недовольство, и даже пригрозил уходом. Но Зидан всегда славился своим хладнокровием. Эту черту характера француз не утратил, став тренером. «Футбольный шантаж» просто не прошел. Зидан не обратил на это никакого внимания, а вопросы журналистов о возможном уходе игрока тренер просто пропускал.

В какой-то момент Хамес перешел все границы – он начал оскорблять специалиста. Но если многие игроки прикрывают рот, чтобы самые любопытные не смогли прочесть по губам, то колумбиец это делал прям во время матча. Но и тут Зидан остался на высоте, сказав, что понимает своего подопечного. Сам ведь был когда-то игроком.

Все это похвально. С другой стороны, о каком месте в стартовом составе может идти речь, когда ты меня оскорбляешь?

Хамес Родригес и Зинедин Зидан
Хамес Родригес и Зинедин ЗиданФото: Gettyimages.ru

3. Неразбериха в личной жизни

Хамес закрутил роман с российской моделью Хельгой Лавкейти. Это псевдоним девушки по имени Ольга, которая родилась в Петербурге.

Хельга Лавкейти
Хельга ЛавкейтиФото: ВКонтакте

Это событие, естественно, стало одной из главных тем в испанских СМИ.  Опять же - бурные романы случаются у разных футболистов, но у Хамеса он совпал с периодом, когда он прочно перешел в разряд запасных. Конечно, со стороны не понять - были связаны эти события или нет, но когда игрокна обложках таблоидов появляется чаще, чем в стартовом составе, это вряд ли добавляет ему авторитета в команде. 

4. Прогресс молодых игроков

Мы помним, что Анчелотти активно использовал Хамеса на позиции Гарета Бэйла. Валлиец в то время откровенно сдал из-за травм, поэтому у других игроков появлялась возможность закрепиться в основе. Ну, или хотя бы заявить о себе.

К моменту, когда Бэйл вновь получил повреждение, отношения с Зиданом были просто никакие. Француз предпочел дать возможность Марко Асенсио (и не зря), а также Лукасу Васкесу.

Вообще, при большом желании Зидан вряд ли бы мог поставить Хамеса в основу. Фанаты «сливочных» активно поддерживали Иско. Многие хотели видеть его в финале Лиги чемпионов, а также других ответственных матчах. К тому же, Иско среди вышеупомянутых игроков (кроме Бэйла) самый опытный, и, возможно, самый креативный. На финише сезона испанец показывал великолепную игру. Сложно было оставить такого игрока на скамейке. Хотя бы потому, что он не оскорблял своего тренера.

5. Интерес других команд

Ряд авторитетных источников сообщал об интересе к Хамесу со стороны «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ювентуса», «ПСЖ», «Манчестер Сити»... Список можно продолжать бесконечно. Наверняка, хотя бы один клуб предлагал игроку более выгодный контракт, чем в «Реале». К тому же, Родригес мог выбрать вариант, при котором ему был гарантирован выход в старте. Про Лигу чемпионов можно не говорить – все команды обеспечили себе выступление в этом турнире.

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