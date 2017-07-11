Семь ситуаций, которые могут произойти в матче за Суперкубок России

В скором времени уже стартует новый сезон в РФПЛ. И матчем, предваряющим открытие сезона, будет битва за Суперкубок России по футболу. Кто станет победителем в итоге, мы увидим 14 июля. А пока пофантазируем, что может произойти во время этого поединка.

Ситуация первая: очевидная

Матч соберет на стадионе «Локомотив» аншлаг. Тут не надо быть вундеркиндом, чтобы понять какой ажиотаж вызовет у красно-белых болельщиков этот поединок. Есть возможность выигрыша сразу второго трофея в столь короткие сроки после чемпионства. И болельщики «Спартака» точно не пропустят такое событие. Хорошо хоть есть матчи, которые на «Локомотиве» собирают большое количество зрителей, которых этой арене систематически не хватает.

Ситуация вторая: дуэльная

Интересно будет посмотреть на дуэль молодости и опыта, итальянского колорита против самобытной русской смекалки. Сможет ли Юрий Сёмин при всех проблемах с составом что-либо противопоставить чемпионам России. Кстати говоря, которые практически не ослабли, за исключением нелепой травмы Романа Зобнина. Или у «Локо» нет шансов и тренерский штаб «Спартака» во главе с Каррерой уже по косточкам разобрал возможные варианты угроз от соперников. Пока в этой дуэли выигрывает итальянский специалист, так как тренер «Локомотива» ещё ни разу не обыграл Карреру. Будет ли достойный ответный ход?

Ситуация третья: «спартаковский шлейф»

Непонятно, что и как делают в «Спартаке» при расставании со своими игроками, но оказавшись в другом клубе, они с остервенением берутся доказывать, что в предыдущем были ой как не правы. Примеры Дзюбы и Ари очень показательны. В матчах со «Спартаком» их идеей фикс становится забить в ворота бывшей команды любой ценой. Поэтому легко предположить, что и в матче за Суперкубок Ари забьет или поможет забить железнодорожным напарникам.

Ситуация четветртая: голевая феерия

Часто встречи между этими клубами в последнее время заканчивались ничьей или с минимальным преимуществом любой из команд. В этом же матче точно будет забито больше двух мячей. А если проблемы в обороне Локо не будут решены за этот летний перерыв, то можем в матче и увидеть разгром со стороны чемпиона. Но не всё так радужно и у красно-белых. Как они адаптируются без железного игрока основы – Зобнина, пока непонятно. Поэтому возможен голевой водопад и в ту, и в другую сторону. Болельщики такому событию будут только рады. Смотреть за нулевой ничьей в основное время вряд ли кому-то придётся по вкусу.

Ситуация пятая: футбольные бои без правил

В финале Кубка России по футболу был знатный «махач» между Ари и Павлюченко. Казалось бы, на поле Павлюченко не будет, и можно не бояться повторения инцидента. Однако появился свой Брюс Ли и на стороне красно-белых. В недавнем товарищеском матче с сербским клубом «Вождовац» Зе Луиш спровоцировал драку и едва не нокаутировал соперника в лучших традициях боев без правил, благо промахнулся и конфликт замяли красными карточками с обоих сторон. Оба горячих парня должны сыграть 14 июля за свои команды. И любая искорка может поджечь фитиль эмоций этих экспрессивных лидеров атаки своих клубов.

Ситуация шестая: туманная

Интрига будет держаться до конца. И возможно, на протяжении всего матча мы увидим равный бой московских клубов. Но по традиции, в конце «Спартак» решит свои проблемы, не доводя до пенальти эффектным ударом из-за пределов штрафной. Кто будет спасателем на этот раз, абсолютно не важно. В «Спартаке» сейчас такая команда, что любой может взять бремя лидера и перевернуть ход любого матча в нужный момент.

Ситуация седьмая: долгожданная. И она произойдет в любом случае

В любом случае, независимо от результата, мы наконец-таки скинем оковы межсезонья именно этим матчем. И футбольная общественность по праву всколыхнется от простоя, предвкушая еще более интересный футбольный сезон.